НУЖНА ПОМОЩЬ
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Re: НУЖНА ПОМОЩЬ
hardbone писал(а):Люля, понятно, тогда это резко облегчает задачу. Дело в том, что там ровные ряды однотипных памятников (как на вашем фото), и можно быстро бросив взгляд на целый ряд, понять, пристроили где-то плиту или нет. Но лучше всего конечно не искать там (всегда же можно проглядеть какой-нибудь закуток) а позвонить и спросить, что если установили, то где конкретно. Напишите телефон по которому звонили.
звоним, но говорят, как будут устанавливать, вам перезвонят. Прошло больше пол года....ждем звонка...
тел., по которому звонили 44-48-53
Re: НУЖНА ПОМОЩЬ
Из бывших писал(а):Люля писал(а):Я точно не знаю, все ли там от ран умерли, но по документам, которые нам пришли на прадеда - да, он умер именно от ран
to Люля!
Мой коллега-сослуживец, который тоже ведёт поиск родственников, погибших в Великую Отечественную, проживает в Рязани недалеко от воинского Мемориала, он мне его когда-то показывал.
Мне совершенно не трудно попросить его сходить туда и рассказать, что и как, м.б. даже в выходные он это сделает.
Подскажите, пожалуйста, на каких ресурсах (сайтах) Вы искали и нашли данные о Вашем прадеде.Кроме ОБД и ЦАМО ещё какие?
мы нашли информацию, именно на ОБД http://www.obd-memorial.ru/html/index.html
но и делали официальные запросы в военкомат по месту жительства
Re: НУЖНА ПОМОЩЬ
to Люля, созвонился я со своим коллегой, он обещал завтра же с внучкой сходить на Мемориал, к вечеру или он сам, или я на форуме отпишемся.
Если плиты до сих пор нет, значит, до весны ждать придётся, что тут поделаешь.
Вы оставили в личке Ваш e-mail на тот случай, если через время для Вас будут известия?
От себя: Вам повезло, что нашлись известия о Прадеде, он не без вести пропал, как наши деды подо Ржевом...
Жаль, что не все Ваши родные этого дождались.
Вечная ему Память и Слава!
Если плиты до сих пор нет, значит, до весны ждать придётся, что тут поделаешь.
Вы оставили в личке Ваш e-mail на тот случай, если через время для Вас будут известия?
От себя: Вам повезло, что нашлись известия о Прадеде, он не без вести пропал, как наши деды подо Ржевом...
Жаль, что не все Ваши родные этого дождались.
Вечная ему Память и Слава!
Re: НУЖНА ПОМОЩЬ
Из бывших писал(а):to Люля, созвонился я со своим коллегой, он обещал завтра же с внучкой сходить на Мемориал, к вечеру или он сам, или я на форуме отпишемся.
Если плиты до сих пор нет, значит, до весны ждать придётся, что тут поделаешь.
Вы оставили в личке Ваш e-mail на тот случай, если через время для Вас будут известия?
От себя: Вам повезло, что нашлись известия о Прадеде, он не без вести пропал, как наши деды подо Ржевом...
Жаль, что не все Ваши родные этого дождались.
Вечная ему Память и Слава!
Большое спасибо!!!
Re: НУЖНА ПОМОЩЬ
to Люля.
Мой "источник" не обнаружил новых плит на Мемориальном захоронении на Скорбященском кладбище, так что придётся ждать весны.
Все подробности в личке.
Мой "источник" не обнаружил новых плит на Мемориальном захоронении на Скорбященском кладбище, так что придётся ждать весны.
Все подробности в личке.
Читайте Чехова!
Re: НУЖНА ПОМОЩЬ
Я только вернулся. Был кто на кладбище -или надо сходить?
И это пройдет...
Re: НУЖНА ПОМОЩЬ
Из бывших писал(а):to Люля.
Мой "источник" не обнаружил новых плит на Мемориальном захоронении на Скорбященском кладбище, так что придётся ждать весны.
А Вы и Ваш источник и не могли обнаружить там новые плиты. Срок установки памятников - сезонный. Примерно с середины мая по середину, или начало, сентября. А в данном случае прошло только полгода(если не ошибаюсь). Да еще и бюджетное финансирование. Я с ним сама столкнулась.
Заказывала памятник своим родителям через Военную Мемориальную Компанию. Они очень заботливо и вовремя прислали письмо о желании оказать мне свои услуги. А я планировала заказать памятник в другой компании, несколько раз ее посетила, все вроде согласовала. Но, когда обсуждался вопрос о шрифте, вдруг девушка-менеджер засомневалась, начала перезванивать. После долгих разговоров мне было сказано, мое руководство не советует связываться с такими заказами, требования от военкомата, тд. и тп.
Пришлось обратиться в ВМК. Там встретили очень радушно, но выбор конфигураций памятников и материала был ограничен. Да и срок установки почти уже был просрочен. Договор я с ними заключила 25 июля, срок установки перенесли на вторую половину мая следующего года. А дальше началось самое интересное. По договору срок изготовления памятника - два месяца. Звоню через два месяца, памятник готов? Нет. Нет того камня, карельского, есть китайский, приезжайте, оформим допсоглашение. Приехала, оформила, на разницу в цене уже наплевать. Кстати, памятник устанавливался не совсем за бюджетный счет, больше половины я доплачивала. Перезваниваю через два месяца, не готов памятник. Довод - какая Вам разница, установка все равно весной. Ну как объяснить этим людям, я хочу быть уверена, что памятник готов, хочу увидеть его своими глазами, я ПОТОМ подожду.
Люля, я почему это все пишу, я пытаюсь Вам объяснить, не нервничайте, плита будет, возможно что не весной, летом. Очень не хочется здесь говорить о политике. Но, увы. Бюджетные деньги, право распоряжаться ими, кормиться ими… Я пройдусь по этой аллее. Поищу, но летом.
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
Re: НУЖНА ПОМОЩЬ
Князь писал(а):Я только вернулся. Был кто на кладбище -или надо сходить?
Чуть выше "Из бывших" отписался, что его знакомый сходил, новых плит не обнаружил.
Я тоже забежал, но похоже лучше подождать до весны. В сугробах навряд ли кто-то будет что-то устанавливать.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
Re: НУЖНА ПОМОЩЬ
Ясно.
И это пройдет...
Re: НУЖНА ПОМОЩЬ
Всем спасибо за отзывчивость
Установить должны были давно, есть официальные сроки и это месяц. Да и по телефону мне говорили, что плита изготовлена и отдана фирме, которые устанавливают их, что они мне должны перезвонить, но звонка так и не было.
Еще раз всем огромное спасибо
Установить должны были давно, есть официальные сроки и это месяц. Да и по телефону мне говорили, что плита изготовлена и отдана фирме, которые устанавливают их, что они мне должны перезвонить, но звонка так и не было.
Еще раз всем огромное спасибо
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 06 июн 2017, 14:12
НУЖНА ПОМОЩЬ
Москаленко Владимир писала:Андрей будь добр,вечером выехал короче обороты стали 1000 ровно потом стал рыкать мотор тобишь стали плавать обороты,что это может быть?первый дизель преобрел
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