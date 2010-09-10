Сообщение бабайка » 14 фев 2015, 23:13

Из бывших писал(а): to Люля.



Мой "источник" не обнаружил новых плит на Мемориальном захоронении на Скорбященском кладбище, так что придётся ждать весны.

А Вы и Ваш источник и не могли обнаружить там новые плиты. Срок установки памятников - сезонный. Примерно с середины мая по середину, или начало, сентября. А в данном случае прошло только полгода(если не ошибаюсь). Да еще и бюджетное финансирование. Я с ним сама столкнулась.Заказывала памятник своим родителям через Военную Мемориальную Компанию. Они очень заботливо и вовремя прислали письмо о желании оказать мне свои услуги. А я планировала заказать памятник в другой компании, несколько раз ее посетила, все вроде согласовала. Но, когда обсуждался вопрос о шрифте, вдруг девушка-менеджер засомневалась, начала перезванивать. После долгих разговоров мне было сказано, мое руководство не советует связываться с такими заказами, требования от военкомата, тд. и тп.Пришлось обратиться в ВМК. Там встретили очень радушно, но выбор конфигураций памятников и материала был ограничен. Да и срок установки почти уже был просрочен. Договор я с ними заключила 25 июля, срок установки перенесли на вторую половину мая следующего года. А дальше началось самое интересное. По договору срок изготовления памятника - два месяца. Звоню через два месяца, памятник готов? Нет. Нет того камня, карельского, есть китайский, приезжайте, оформим допсоглашение. Приехала, оформила, на разницу в цене уже наплевать. Кстати, памятник устанавливался не совсем за бюджетный счет, больше половины я доплачивала. Перезваниваю через два месяца, не готов памятник. Довод - какая Вам разница, установка все равно весной. Ну как объяснить этим людям, я хочу быть уверена, что памятник готов, хочу увидеть его своими глазами, я ПОТОМ подожду.Люля, я почему это все пишу, я пытаюсь Вам объяснить, не нервничайте, плита будет, возможно что не весной, летом. Очень не хочется здесь говорить о политике. Но, увы. Бюджетные деньги, право распоряжаться ими, кормиться ими… Я пройдусь по этой аллее. Поищу, но летом.