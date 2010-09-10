Сообщение marina_marina » 05 май 2015, 19:20

Добрый день всем форумчанам!

Прошу обсудить ситуацию, которая сложилась с компанией Капитал. Недавно в официальной группе в контакте мною был задан вопрос по поводу качества строительства ЖК Илья Муромец, т.к. был интерес покупки квартиры в данном комплексе. Все пункты данного вопроса - не выдуманные факты, а то что недавно обсуждалось на форуме и так и не получило конкретных комментариев от застройщика. Я не являюсь пиарщиком со стороны конкурентов, в данном вопросе нет ни капли провокации или поливания грязью.

Текст вопроса:

В сети идет очень большое количество вопросов, по поводу качества строительства ЖК Илья Муромец и постоянного изменения проектных деклараций Ваших объектов на протяжении строительства, которые, к сожалению, не обошли стороной и этот объект. Прошу дать в официальной группе окончательные пояснения на многочисленные вопросы дольщиков и потенциальных покупателей, собранных с форумов и оправдать репутацию честного и надежного застройщика.



Прошу внимательно отнестись к ответам, т.к. в доме продано 100 квартир из 391. От честности и профессионализма ответов, будет зависеть привлечете Вы новых дольщиков или оттолкнете их. Ответы будут опубликованы мною на всех форумах по новостройкам. Мое отношение к этому ЖК не останется безразличным до самой сдачи дома.



1. Почему при 50% готовности дома была изменена проектная декларация и Вы объединили площадь кухни (комнат) с лоджиями. В итоге мы получили первый!! в Рязани дом, где изначально не будет лоджий (балконов). Сколько Вы смогли съэкономить на данном решении и кто в Вашей фирме принял его? Ответ: мы делаем стяжку пола, штукатурку стен и Вы получаете теплую лоджию (укромный уголок в доме) - выглядит парадоксально глупо. По сути - это просто отсутствие лоджии и балкона в доме (даже в типовом договоре уже стоит строка лоджии 0 кв.м. - лоджии отсутствуют). Может для однокомнатной квартиры это и не так заметно, а вот в явно не малых двушках и трешках - эти "лишние метры" ни к чему. Стяжка 4м2 пола и 3м2 стены под окном (боковой монолит не штукатуриться) явно не выглядят равноценно кирпичной кладке и балконной двери. Вы пытаетесь ввести опцию - где за дополнительные деньги желающим предлагаете установить стену с балконной дверью - т.е. за средства дольщиков исправляете свои ошибки... Решение сделать перегородку самому, или поставить французскую дверь - опять же проблемы и затраты покупателей.

На сайте для потенциальных клиентов было бы честнее написать, что лоджий нет а не выделять их даже на новых планах.



2. Какая будет итоговая толщина наружных стен (в сантиментах - там где кирпич и где монолит), будет ли производится их утепление. Т.к. сегодняшняя кладка в один поризованный камень не внушает доверия. А в проектной декларации ничего про это не сказано. Комментарии пользователей: "И эти блочные фронтальные стены.. У моего летнего дачного домика стены толще. Как такое можно покупать по цене полноценного жилья, не понимаю."



3. На боковых стенах дома люди видят запененные щели между этажами. Горизонтальные швы имеют желтоватый оттенок. Что это такое?



4. В сети появился план придомовой территории, где детскую площадку по-сути вообще убрали. То что нарисовано на плане - это малюсенькая площадка соседнего дома (Гоголя, 47). Надеюсь, что это какой-то старый план. Или Вы опять внезапно решили лишить 391 семью дома и съэкономить на детской площадке... Тогда просто нет слов. Семьи покупают квартиры с расчетом на будущее и детей. Фото с площадкой - как должно быть (с сайта) прикрепила.



5. По ЖК Добрыня 22 апреля выложили дизайн подъездов. А теперь сами же пишете: "сейчас решается вопрос о том, как это сделать физически (поскольку уже почти на всех этажах, кроме первых, на полу выложен одноцветный керамогранит)". ЖК Илья Муромец уже находится на немалой стадии готовности. Надеюсь что дизайн подъездов этого дома будет подготовлен и представлен на обозрение еще до отделки... (семья!любовь!дети! еже нарисовали).



6. Раз Вы решили ставить в своих домах лифты Могилевские, а не ОТИС, так выложите фотографии, паспорта качества, видео с эксплуатацией, уровень шума и т.д. Обоснуйте свой выбор в пользу данного производителя. И вопросов не будет.



Не делайте больше изменений в проекте. Построено уже 17 этажей. Осталось только начать сносить этажи.



Ждем ответы!



После чего в данной группе меня занесли в черный список в общем-то так и не дав комментариев ни по одному пункту.

Кто что думает по данному поводу. Надеюсь здесь будет честное открытое общение.