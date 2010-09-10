ЖК Илья Муромец (ГК Капитал)
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 114
- Зарегистрирован: 19 ноя 2013, 22:46
Re: ЖК Илья Муромец (ГК Капитал)
А если смотреть глобальнее, то не в гигиене счастье. Главное, чтобы Вам и Вашей семье было в своем доме тепло, уютно и радостно.
Берегите себя и любимых. И будьте счастливы!))
Берегите себя и любимых. И будьте счастливы!))
Re: ЖК Илья Муромец (ГК Капитал)
Superpanda писал(а):Думаю, лет пять штукатурка подержится.Потом начнет трескаться. Утеплитель будет намокать со всеми последствиями. А на сколько лет гарантия? На пять? А к тому времени и пенка в щелях в труху превратится. А так, да. Дело вкуса.
Superpanda, я живу в доме, который на Песках построил ЗС (сдан в 2006 году). Дом утеплен минватой и оштукатурен шубой. Дому как видите уже почти 9 лет, на штукатурке нет ни трещин, ни тем более сколов, поэтому говорить о том, что утепленный штукатуркой фасад - это плохо, глупо. Многие застройщики утепляют фасады таким образом (да и многие люди, живя в "хваленых Вами" хрущевках и брежневках, прибегают к этой технологии, дабы предотвратить промерзание стен). Застройщики делают это во благо своих Дольщиков. Я вообще Вас не понимаю, если вы купили квартиру в "Нашем доме" у РазвитияСтрой, живете в районе ул.Великанова, то какого рожна, Вам нужно от "Муромца"? Или Вы уже жалеете о том, что купили квартиру не в нем? Так продавайте все и присоединяйтесь к счастливым обладателям квадратных метров в доме с нормальным паркингом, детской площадкой и кучей садов и школ в округе!!!!!
Вчера я бежал запломбировать зуб,
И смех меня брал на бегу:
Всю жизнь я таскаю свой будущий труп
И рьяно его берегу.
И.Губерман
И смех меня брал на бегу:
Всю жизнь я таскаю свой будущий труп
И рьяно его берегу.
И.Губерман
Re: ЖК Илья Муромец (ГК Капитал)
Напали на бедную Суперпанду, причем она диалог ведет корректно, а вы как на базаре. Не говорите гоп, пока не прыгнули. Поживете в Муромце, а потом хвалить будете.
Re: ЖК Илья Муромец (ГК Капитал)
[quote="ZorkaO"]Напали на бедную Суперпанду, причем она диалог ведет корректно, а вы как на базаре. Не говорите гоп, пока не прыгнули. Поживете в Муромце, а потом хвалить будете.[/quote
ZorkaO, что некорректное Вы увидели в моем ответе? Я высказала свое мнение по поводу утепления фасада и ничего более)))) Суперпанда - классная "мишка", она вон поглядите как хвалит "Наш дом"
ZorkaO, что некорректное Вы увидели в моем ответе? Я высказала свое мнение по поводу утепления фасада и ничего более)))) Суперпанда - классная "мишка", она вон поглядите как хвалит "Наш дом"
Вчера я бежал запломбировать зуб,
И смех меня брал на бегу:
Всю жизнь я таскаю свой будущий труп
И рьяно его берегу.
И.Губерман
И смех меня брал на бегу:
Всю жизнь я таскаю свой будущий труп
И рьяно его берегу.
И.Губерман
Re: ЖК Илья Муромец (ГК Капитал)
Natka_62 писал(а):Superpanda, я живу в доме, который на Песках построил ЗС (сдан в 2006 году). Дом утеплен минватой и оштукатурен шубой. Дому как видите уже почти 9 лет, на штукатурке нет ни трещин, ни тем более сколов, поэтому говорить о том, что утепленный штукатуркой фасад - это плохо, глупо. Многие застройщики утепляют фасады таким образом (да и многие люди, живя в "хваленых Вами" хрущевках и брежневках, прибегают к этой технологии, дабы предотвратить промерзание стен). Застройщики делают это во благо своих Дольщиков. Я вообще Вас не понимаю, если вы купили квартиру в "Нашем доме" у РазвитияСтрой, живете в районе ул.Великанова, то какого рожна, Вам нужно от "Муромца"? Или Вы уже жалеете о том, что купили квартиру не в нем? Так продавайте все и присоединяйтесь к счастливым обладателям квадратных метров в доме с нормальным паркингом, детской площадкой и кучей садов и школ в округе!!!!!
Какие благородные наши рязанские застройщики, чего только они не сделают, чтоб ублажить собственных дольщиков. А я то грешным делом думал, что их наконец-то к 10-ым годам заставили соблюдать СНИПы.
А по комплексу на песках, как мне помниться, стояла задача максимально облегчить всю конструкцию из-за особенностей грунта, поэтому и была применена тонкая кладка и утеплитель.
И вспомнилось мне еще лет 5 назад сожгли там рядом с домом авто, штукатурка в этом месте вся обугленная была до 4 этажа. Как сейчас чувствует себя этот участок?
Re: ЖК Илья Муромец (ГК Капитал)
Npp писал(а):Какие благородные наши рязанские застройщики, чего только они не сделают, чтоб ублажить собственных дольщиков. А я то грешным делом думал, что их наконец-то к 10-ым годам заставили соблюдать СНИПы.
А по комплексу на песках, как мне помниться, стояла задача максимально облегчить всю конструкцию из-за особенностей грунта, поэтому и была применена тонкая кладка и утеплитель.
И вспомнилось мне еще лет 5 назад сожгли там рядом с домом авто, штукатурка в этом месте вся обугленная была до 4 этажа. Как сейчас чувствует себя этот участок?
Отлично чувствует себя этот участок. Кстати, штукатурка обуглилась, но не отвалилась и по сей день))))) так что ничего плохо в утеплении и оштукатуривании фасадов не вижу. У меня, например, стена в детской комнате полностью торцевая, но она всегда теплая (даже если руку приложить). И насчет облегчения конструкций - там уже за нами кучу домов понастроили, так что грунты укрепились и уплотнились "неестественным" способом))))
Вчера я бежал запломбировать зуб,
И смех меня брал на бегу:
Всю жизнь я таскаю свой будущий труп
И рьяно его берегу.
И.Губерман
И смех меня брал на бегу:
Всю жизнь я таскаю свой будущий труп
И рьяно его берегу.
И.Губерман
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 05 май 2015, 19:12
Re: ЖК Илья Муромец (ГК Капитал)
Добрый день всем форумчанам!
Прошу обсудить ситуацию, которая сложилась с компанией Капитал. Недавно в официальной группе в контакте мною был задан вопрос по поводу качества строительства ЖК Илья Муромец, т.к. был интерес покупки квартиры в данном комплексе. Все пункты данного вопроса - не выдуманные факты, а то что недавно обсуждалось на форуме и так и не получило конкретных комментариев от застройщика. Я не являюсь пиарщиком со стороны конкурентов, в данном вопросе нет ни капли провокации или поливания грязью.
Текст вопроса:
В сети идет очень большое количество вопросов, по поводу качества строительства ЖК Илья Муромец и постоянного изменения проектных деклараций Ваших объектов на протяжении строительства, которые, к сожалению, не обошли стороной и этот объект. Прошу дать в официальной группе окончательные пояснения на многочисленные вопросы дольщиков и потенциальных покупателей, собранных с форумов и оправдать репутацию честного и надежного застройщика.
Прошу внимательно отнестись к ответам, т.к. в доме продано 100 квартир из 391. От честности и профессионализма ответов, будет зависеть привлечете Вы новых дольщиков или оттолкнете их. Ответы будут опубликованы мною на всех форумах по новостройкам. Мое отношение к этому ЖК не останется безразличным до самой сдачи дома.
1. Почему при 50% готовности дома была изменена проектная декларация и Вы объединили площадь кухни (комнат) с лоджиями. В итоге мы получили первый!! в Рязани дом, где изначально не будет лоджий (балконов). Сколько Вы смогли съэкономить на данном решении и кто в Вашей фирме принял его? Ответ: мы делаем стяжку пола, штукатурку стен и Вы получаете теплую лоджию (укромный уголок в доме) - выглядит парадоксально глупо. По сути - это просто отсутствие лоджии и балкона в доме (даже в типовом договоре уже стоит строка лоджии 0 кв.м. - лоджии отсутствуют). Может для однокомнатной квартиры это и не так заметно, а вот в явно не малых двушках и трешках - эти "лишние метры" ни к чему. Стяжка 4м2 пола и 3м2 стены под окном (боковой монолит не штукатуриться) явно не выглядят равноценно кирпичной кладке и балконной двери. Вы пытаетесь ввести опцию - где за дополнительные деньги желающим предлагаете установить стену с балконной дверью - т.е. за средства дольщиков исправляете свои ошибки... Решение сделать перегородку самому, или поставить французскую дверь - опять же проблемы и затраты покупателей.
На сайте для потенциальных клиентов было бы честнее написать, что лоджий нет а не выделять их даже на новых планах.
2. Какая будет итоговая толщина наружных стен (в сантиментах - там где кирпич и где монолит), будет ли производится их утепление. Т.к. сегодняшняя кладка в один поризованный камень не внушает доверия. А в проектной декларации ничего про это не сказано. Комментарии пользователей: "И эти блочные фронтальные стены.. У моего летнего дачного домика стены толще. Как такое можно покупать по цене полноценного жилья, не понимаю."
3. На боковых стенах дома люди видят запененные щели между этажами. Горизонтальные швы имеют желтоватый оттенок. Что это такое?
4. В сети появился план придомовой территории, где детскую площадку по-сути вообще убрали. То что нарисовано на плане - это малюсенькая площадка соседнего дома (Гоголя, 47). Надеюсь, что это какой-то старый план. Или Вы опять внезапно решили лишить 391 семью дома и съэкономить на детской площадке... Тогда просто нет слов. Семьи покупают квартиры с расчетом на будущее и детей. Фото с площадкой - как должно быть (с сайта) прикрепила.
5. По ЖК Добрыня 22 апреля выложили дизайн подъездов. А теперь сами же пишете: "сейчас решается вопрос о том, как это сделать физически (поскольку уже почти на всех этажах, кроме первых, на полу выложен одноцветный керамогранит)". ЖК Илья Муромец уже находится на немалой стадии готовности. Надеюсь что дизайн подъездов этого дома будет подготовлен и представлен на обозрение еще до отделки... (семья!любовь!дети! еже нарисовали).
6. Раз Вы решили ставить в своих домах лифты Могилевские, а не ОТИС, так выложите фотографии, паспорта качества, видео с эксплуатацией, уровень шума и т.д. Обоснуйте свой выбор в пользу данного производителя. И вопросов не будет.
Не делайте больше изменений в проекте. Построено уже 17 этажей. Осталось только начать сносить этажи.
Ждем ответы!
После чего в данной группе меня занесли в черный список в общем-то так и не дав комментариев ни по одному пункту.
Кто что думает по данному поводу. Надеюсь здесь будет честное открытое общение.
Прошу обсудить ситуацию, которая сложилась с компанией Капитал. Недавно в официальной группе в контакте мною был задан вопрос по поводу качества строительства ЖК Илья Муромец, т.к. был интерес покупки квартиры в данном комплексе. Все пункты данного вопроса - не выдуманные факты, а то что недавно обсуждалось на форуме и так и не получило конкретных комментариев от застройщика. Я не являюсь пиарщиком со стороны конкурентов, в данном вопросе нет ни капли провокации или поливания грязью.
Текст вопроса:
В сети идет очень большое количество вопросов, по поводу качества строительства ЖК Илья Муромец и постоянного изменения проектных деклараций Ваших объектов на протяжении строительства, которые, к сожалению, не обошли стороной и этот объект. Прошу дать в официальной группе окончательные пояснения на многочисленные вопросы дольщиков и потенциальных покупателей, собранных с форумов и оправдать репутацию честного и надежного застройщика.
Прошу внимательно отнестись к ответам, т.к. в доме продано 100 квартир из 391. От честности и профессионализма ответов, будет зависеть привлечете Вы новых дольщиков или оттолкнете их. Ответы будут опубликованы мною на всех форумах по новостройкам. Мое отношение к этому ЖК не останется безразличным до самой сдачи дома.
1. Почему при 50% готовности дома была изменена проектная декларация и Вы объединили площадь кухни (комнат) с лоджиями. В итоге мы получили первый!! в Рязани дом, где изначально не будет лоджий (балконов). Сколько Вы смогли съэкономить на данном решении и кто в Вашей фирме принял его? Ответ: мы делаем стяжку пола, штукатурку стен и Вы получаете теплую лоджию (укромный уголок в доме) - выглядит парадоксально глупо. По сути - это просто отсутствие лоджии и балкона в доме (даже в типовом договоре уже стоит строка лоджии 0 кв.м. - лоджии отсутствуют). Может для однокомнатной квартиры это и не так заметно, а вот в явно не малых двушках и трешках - эти "лишние метры" ни к чему. Стяжка 4м2 пола и 3м2 стены под окном (боковой монолит не штукатуриться) явно не выглядят равноценно кирпичной кладке и балконной двери. Вы пытаетесь ввести опцию - где за дополнительные деньги желающим предлагаете установить стену с балконной дверью - т.е. за средства дольщиков исправляете свои ошибки... Решение сделать перегородку самому, или поставить французскую дверь - опять же проблемы и затраты покупателей.
На сайте для потенциальных клиентов было бы честнее написать, что лоджий нет а не выделять их даже на новых планах.
2. Какая будет итоговая толщина наружных стен (в сантиментах - там где кирпич и где монолит), будет ли производится их утепление. Т.к. сегодняшняя кладка в один поризованный камень не внушает доверия. А в проектной декларации ничего про это не сказано. Комментарии пользователей: "И эти блочные фронтальные стены.. У моего летнего дачного домика стены толще. Как такое можно покупать по цене полноценного жилья, не понимаю."
3. На боковых стенах дома люди видят запененные щели между этажами. Горизонтальные швы имеют желтоватый оттенок. Что это такое?
4. В сети появился план придомовой территории, где детскую площадку по-сути вообще убрали. То что нарисовано на плане - это малюсенькая площадка соседнего дома (Гоголя, 47). Надеюсь, что это какой-то старый план. Или Вы опять внезапно решили лишить 391 семью дома и съэкономить на детской площадке... Тогда просто нет слов. Семьи покупают квартиры с расчетом на будущее и детей. Фото с площадкой - как должно быть (с сайта) прикрепила.
5. По ЖК Добрыня 22 апреля выложили дизайн подъездов. А теперь сами же пишете: "сейчас решается вопрос о том, как это сделать физически (поскольку уже почти на всех этажах, кроме первых, на полу выложен одноцветный керамогранит)". ЖК Илья Муромец уже находится на немалой стадии готовности. Надеюсь что дизайн подъездов этого дома будет подготовлен и представлен на обозрение еще до отделки... (семья!любовь!дети! еже нарисовали).
6. Раз Вы решили ставить в своих домах лифты Могилевские, а не ОТИС, так выложите фотографии, паспорта качества, видео с эксплуатацией, уровень шума и т.д. Обоснуйте свой выбор в пользу данного производителя. И вопросов не будет.
Не делайте больше изменений в проекте. Построено уже 17 этажей. Осталось только начать сносить этажи.
Ждем ответы!
После чего в данной группе меня занесли в черный список в общем-то так и не дав комментариев ни по одному пункту.
Кто что думает по данному поводу. Надеюсь здесь будет честное открытое общение.
Re: ЖК Илья Муромец (ГК Капитал)
marina_marina, Доброго дня! Вас занесли в черный список, т.к. Вы пользовались пустым аккаунтом с вымышленным именем, "тролили" и намеренно нагнетали ситуацию, исходя из чего был сделан вполне объективный вывод о Вашей принадлежности к одной из строительных компаний города, чьи дела сейчас, видимо, совсем плохи. Вы не приобретали у нас жилье и не собирались, все вопросы в нашей группе были явно провокационного характера.
А когда Вас попросили объяснить кто Вы на самом деле Вы никак не отреагировали.
Мы приглашали Вас в офис нашей компании, делаем это еще раз - приходите к нам в офис, задавайте Ваши вопросы!
А когда Вас попросили объяснить кто Вы на самом деле Вы никак не отреагировали.
Мы приглашали Вас в офис нашей компании, делаем это еще раз - приходите к нам в офис, задавайте Ваши вопросы!
Re: ЖК Илья Муромец (ГК Капитал)
По сути ответить нечего...
- Zlodimirovi4
- Гость RZN.info
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 04 сен 2009, 20:16
Re: ЖК Илья Муромец (ГК Капитал)
Александр Захаров
ответы на вопросы:
1) по просьбам дольщиков ( реальных , а не провокаторов от конкурентов ) а)мы утеплили лоджии
б)установили вместо алюминиевой раздвижки полноценный оконный блок с двухкамерным стеклопакетом
в)оштукатурили экран лоджии и стены;
г)сделали полусухую стяжку со звукошумоизоляцией и гидроизоляцией не только на лоджии , а во всей квартире ;
д) увеличили мощность батарей отопления;
е) изменили разводку теплопроводов на лучевую во всех квартирах дома
Вы правы, затраты несоизмеримы , мы понесли гораздо большие затраты на улучшение, нежели стоимость перегородки
Площадь лоджии при регистрации - будет зарегистрирована как площадь лоджии .
Таким образом наш дольщик получает полноценную теплую лоджию и решать делать перегородку- или не делать , из чего делать ,будет решать он сам ( кстати мы установим вам её по вашему желанию) , по первоначальному плану такая свобода выбора отсутствовала , мы уверены что сделали хорошо.
2) наружные стены будут утепляться минеральной базальтовой ватой высокой плотности , работы по утеплению начнутся 15 мая , приходите убедится в качестве материалов , мы выбрали лучшее.
3) при заливке перекрытий и пилонов герметизация швов опалубки ( для исключения вытекания молочка бетона и как следствие потери прочности бетона) выполняется монтажной пеной , процесс трудоемкий и дорогостоящий , поэтому многие нерадивые застройщики этого не делают надеясь на авось.
4) перенос детской площадки со стороны брошенных дач - решение осознанное, в новом месте она просматривается родителями гораздо лучше и как следствие- она стала безопаснее . Площадка увеличилась по площади в два раза и состоит из двух частей - огороженная с кодовым замком и оборудованием для детей до 10 лет и неогороженная со спортивным оборудованием для детей старшего возраста , площадка расположена на земле нашей и соседнего дома , все разрешительные документы оформлены . Оборудование для обеих площадок закуплено и находится у нас на складе , с каталогом купленного оборудования можете ознакомится в отделе продаж , работы по обустройству начнутся в июне и в июле вы сможете увидеть её воочию , раньше вы сможете её увидеть на объекте "семья любовь дети", там работы закончатся раньше, дополнительный бонус от переноса площадки- это увеличение парковочных мест , три месяца назад мы приобрели для наших дольщиков три дополнительных земельных участка для парковок плюс к тем к тем которые Были изначально в проекте и проходили по нормам , всё это для максимального комфорта наших дольщиков
5) отделка помещений общего пользования в Добрыне закончится через две недели. Двери входные алюминивые будут установлены через месяц , приходите посмотреть . Дизайнерские решения отделки помещений общего пользования - это наши дорогостоящие решения, за наш счет, для вашего комфорта , дизайн Ильи Муромца в разработке и обсуждении - если есть оригинальные красивые решения - поделитесь , будем рады
6) мы строим быстро и качественно к сожалению отис за нами не успевает этот дом был отлит за год .
По опыту эксплуатации мы утверждаем что белорусский Могилев опережает российский отис по многим показателям , все лифтовое оборудование находится на гарантии ,поставка, установка ,обслуживание и гарантии Рязанский лифтремонт - предприятие с многолетней историей и безупречной репутацией
Мы строим исключительно по проекту и сносить или надстраивать дополнительные этажи не будем.
p.s. Александр Вертянкин можете разместить мой ответ на любой другой площадке , за орфографию извиняюсь , ответ написан на телефоне , но на происки непорядочных конкурентов считаю надо отвечать незамедлительно , к сожалению некоторые из них вместо того что бы улучшать качество своих домов , что очень дорого, занимаются очернением конкурентов , в правдивости всего выше написанного вы можете убедится уже в ближайшие месяцы своими глазами , приходите, нам есть что показать !
ответы на вопросы:
1) по просьбам дольщиков ( реальных , а не провокаторов от конкурентов ) а)мы утеплили лоджии
б)установили вместо алюминиевой раздвижки полноценный оконный блок с двухкамерным стеклопакетом
в)оштукатурили экран лоджии и стены;
г)сделали полусухую стяжку со звукошумоизоляцией и гидроизоляцией не только на лоджии , а во всей квартире ;
д) увеличили мощность батарей отопления;
е) изменили разводку теплопроводов на лучевую во всех квартирах дома
Вы правы, затраты несоизмеримы , мы понесли гораздо большие затраты на улучшение, нежели стоимость перегородки
Площадь лоджии при регистрации - будет зарегистрирована как площадь лоджии .
Таким образом наш дольщик получает полноценную теплую лоджию и решать делать перегородку- или не делать , из чего делать ,будет решать он сам ( кстати мы установим вам её по вашему желанию) , по первоначальному плану такая свобода выбора отсутствовала , мы уверены что сделали хорошо.
2) наружные стены будут утепляться минеральной базальтовой ватой высокой плотности , работы по утеплению начнутся 15 мая , приходите убедится в качестве материалов , мы выбрали лучшее.
3) при заливке перекрытий и пилонов герметизация швов опалубки ( для исключения вытекания молочка бетона и как следствие потери прочности бетона) выполняется монтажной пеной , процесс трудоемкий и дорогостоящий , поэтому многие нерадивые застройщики этого не делают надеясь на авось.
4) перенос детской площадки со стороны брошенных дач - решение осознанное, в новом месте она просматривается родителями гораздо лучше и как следствие- она стала безопаснее . Площадка увеличилась по площади в два раза и состоит из двух частей - огороженная с кодовым замком и оборудованием для детей до 10 лет и неогороженная со спортивным оборудованием для детей старшего возраста , площадка расположена на земле нашей и соседнего дома , все разрешительные документы оформлены . Оборудование для обеих площадок закуплено и находится у нас на складе , с каталогом купленного оборудования можете ознакомится в отделе продаж , работы по обустройству начнутся в июне и в июле вы сможете увидеть её воочию , раньше вы сможете её увидеть на объекте "семья любовь дети", там работы закончатся раньше, дополнительный бонус от переноса площадки- это увеличение парковочных мест , три месяца назад мы приобрели для наших дольщиков три дополнительных земельных участка для парковок плюс к тем к тем которые Были изначально в проекте и проходили по нормам , всё это для максимального комфорта наших дольщиков
5) отделка помещений общего пользования в Добрыне закончится через две недели. Двери входные алюминивые будут установлены через месяц , приходите посмотреть . Дизайнерские решения отделки помещений общего пользования - это наши дорогостоящие решения, за наш счет, для вашего комфорта , дизайн Ильи Муромца в разработке и обсуждении - если есть оригинальные красивые решения - поделитесь , будем рады
6) мы строим быстро и качественно к сожалению отис за нами не успевает этот дом был отлит за год .
По опыту эксплуатации мы утверждаем что белорусский Могилев опережает российский отис по многим показателям , все лифтовое оборудование находится на гарантии ,поставка, установка ,обслуживание и гарантии Рязанский лифтремонт - предприятие с многолетней историей и безупречной репутацией
Мы строим исключительно по проекту и сносить или надстраивать дополнительные этажи не будем.
p.s. Александр Вертянкин можете разместить мой ответ на любой другой площадке , за орфографию извиняюсь , ответ написан на телефоне , но на происки непорядочных конкурентов считаю надо отвечать незамедлительно , к сожалению некоторые из них вместо того что бы улучшать качество своих домов , что очень дорого, занимаются очернением конкурентов , в правдивости всего выше написанного вы можете убедится уже в ближайшие месяцы своими глазами , приходите, нам есть что показать !
- Zlodimirovi4
- Гость RZN.info
- Сообщения: 31
- Зарегистрирован: 04 сен 2009, 20:16
Re: ЖК Илья Муромец (ГК Капитал)
[quote="marina_marina"]
А персонаж странный марина.... ни в контакте, ни здесь не зарегистрирована ранее, аки созданы чтобы тролить....
А персонаж странный марина.... ни в контакте, ни здесь не зарегистрирована ранее, аки созданы чтобы тролить....
Re: ЖК Илья Муромец (ГК Капитал)
КАПИТАЛ62, планируется ли установка шлагбаумов?
Re: ЖК Илья Муромец (ГК Капитал)
Evgen_89 писал(а):КАПИТАЛ62, планируется ли установка шлагбаумов?
Добрый день, Evgen_89! Спасибо за вопрос. Установка шлагбаумов проектом не предусмотрена, жильцы смогут установить их самостоятельно.
Re: ЖК Илья Муромец (ГК Капитал)
Подъезды в ЖК Илья Муромец будет выглядеть так:
Re: ЖК Илья Муромец (ГК Капитал)
Похоже завис проект, квартиры не продаются, на стройке уже пара месяцев затишье.
Re: ЖК Илья Муромец (ГК Капитал)
Ну завис или не завис судить не берусь, а вот по данным сайта за неделю 4 квартиры проданы. Наверняка есть и бронь и в рег.палате на оформлении. Были на стройке, дом стоит, внутри стяжка (хорошая), штукатурка, окна, ставят двери. Придет тепло, начнутся работы над территорией и в подъездах. У этого дома сдача не за горами.
Re: ЖК Илья Муромец (ГК Капитал)
Здравствуйте! А лифты уже запустили?
Re: ЖК Илья Муромец (ГК Капитал)
КАПИТАЛ62 писал(а):Alex86 писал(а):Добрый день Капитал 62. Расскажите о перспективах сдачи данного жилого комплекса.
Добрый день, Alex86! Спасибо за вопрос. Планируем опередить заявленный срок сдачи на год, т.е. крайний срок, на сегодня - весна 2016 г. Но если все пойдет также хорошо, как и сейчас, то можем успеть к осени 2015 г.
Ну хоть в 17ом сдали)))
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