Массаж на вакуумном аппарате LPG

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heisenberg
Гость RZN.info
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Зарегистрирован: 04 дек 2010, 02:59
Откуда: Рязань
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Массаж на вакуумном аппарате LPG

Сообщение heisenberg » 19 фев 2015, 08:35

Любая женщина со временем начинает замечать у себя признаки появления целлюлита и отечности. К сожалению, с годами кожа теряют свою упругость, эластичность, становится виден целлюлит, формы расплываются все больше. Однако есть выход! Это - вакуумно-роликовый массаж, или, как его еще называют, липомассаж на аппарате LPG. Липомассаж способен вернуть утраченную красоту, уменьшить объем, скорректировать фигуру и с целлюлитом распрощаться надолго..
Обычно требуется 5-7 процедур, чтобы увидеть ошеломляющий эффект от этой технологии. Каждый сеанс длится по 30-40 минут. Самое приятное, что эффект будет держаться очень долго. А если затем время от времени повторять lpg-массаж, то навсегда.

Цена одной процедуры липомассажа на вакуумно-роликовом аппарате LPG:
1. все тело - 750 руб.
2. бока, живот, ягодицы, спина - 600 руб.

Запись по тел. 8-915-609-63-22
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Kashevar
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 16 мар 2017, 12:51
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купить массажный стол РосМедСис

Сообщение Kashevar » Сегодня, 10:29

heisenberg писал(а):Любая женщина со временем начинает замечать у себя признаки появления целлюлита и отечности. К сожалению, с годами кожа теряют свою упругость, эластичность, становится виден целлюлит, формы расплываются все больше. Однако есть выход! Это - вакуумно-роликовый массаж, или, как его еще называют, липомассаж на аппарате LPG. Липомассаж способен вернуть утраченную красоту, уменьшить объем, скорректировать фигуру и с целлюлитом распрощаться надолго.. Лучше купить массажный в росмедсис. Обычно требуется 5-7 процедур, чтобы увидеть ошеломляющий эффект от этой технологии. Каждый сеанс длится по 30-40 минут. Самое приятное, что эффект будет держаться очень долго. А если затем время от времени повторять lpg-массаж, то навсегда.

Цена одной процедуры липомассажа на вакуумно-роликовом аппарате LPG:
1. все тело - 750 руб.
2. бока, живот, ягодицы, спина - 600 руб.

Запись по тел. 8-915-609-63-22


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