Массаж на вакуумном аппарате LPG
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- heisenberg
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- Сообщения: 135
- Зарегистрирован: 04 дек 2010, 02:59
- Откуда: Рязань
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Массаж на вакуумном аппарате LPG
Любая женщина со временем начинает замечать у себя признаки появления целлюлита и отечности. К сожалению, с годами кожа теряют свою упругость, эластичность, становится виден целлюлит, формы расплываются все больше. Однако есть выход! Это - вакуумно-роликовый массаж, или, как его еще называют, липомассаж на аппарате LPG. Липомассаж способен вернуть утраченную красоту, уменьшить объем, скорректировать фигуру и с целлюлитом распрощаться надолго..
Обычно требуется 5-7 процедур, чтобы увидеть ошеломляющий эффект от этой технологии. Каждый сеанс длится по 30-40 минут. Самое приятное, что эффект будет держаться очень долго. А если затем время от времени повторять lpg-массаж, то навсегда.
Цена одной процедуры липомассажа на вакуумно-роликовом аппарате LPG:
1. все тело - 750 руб.
2. бока, живот, ягодицы, спина - 600 руб.
Запись по тел. 8-915-609-63-22
Обычно требуется 5-7 процедур, чтобы увидеть ошеломляющий эффект от этой технологии. Каждый сеанс длится по 30-40 минут. Самое приятное, что эффект будет держаться очень долго. А если затем время от времени повторять lpg-массаж, то навсегда.
Цена одной процедуры липомассажа на вакуумно-роликовом аппарате LPG:
1. все тело - 750 руб.
2. бока, живот, ягодицы, спина - 600 руб.
Запись по тел. 8-915-609-63-22
В Индии говорят: В конце-концов все будет хорошо! А если все не хорошо, значит это не конец!
купить массажный стол РосМедСис
heisenberg писал(а):Любая женщина со временем начинает замечать у себя признаки появления целлюлита и отечности. К сожалению, с годами кожа теряют свою упругость, эластичность, становится виден целлюлит, формы расплываются все больше. Однако есть выход! Это - вакуумно-роликовый массаж, или, как его еще называют, липомассаж на аппарате LPG. Липомассаж способен вернуть утраченную красоту, уменьшить объем, скорректировать фигуру и с целлюлитом распрощаться надолго.. Лучше купить массажный в росмедсис. Обычно требуется 5-7 процедур, чтобы увидеть ошеломляющий эффект от этой технологии. Каждый сеанс длится по 30-40 минут. Самое приятное, что эффект будет держаться очень долго. А если затем время от времени повторять lpg-массаж, то навсегда.
Цена одной процедуры липомассажа на вакуумно-роликовом аппарате LPG:
1. все тело - 750 руб.
2. бока, живот, ягодицы, спина - 600 руб.
Запись по тел. 8-915-609-63-22
актуально по массажу?
2 сообщения • Страница 1 из 1
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