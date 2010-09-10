теплое остекление
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 19 фев 2015, 11:26
теплое остекление
Хочу застеклить беседку, чтобы и зимой и летом было в ней комфортно. Ширина около 7 метров. Высота 3,5 метра.
Остекление хочу раздвижное. Нашел подходящий вариант ЮБК Salinox http://u-bk.ru/products/absolutely-warm-veranda/
Подскажите, пожалуйста, еще варианты, учитывая, что высота 3,5 метра и система должна быть теплой.
Остекление хочу раздвижное. Нашел подходящий вариант ЮБК Salinox http://u-bk.ru/products/absolutely-warm-veranda/
Подскажите, пожалуйста, еще варианты, учитывая, что высота 3,5 метра и система должна быть теплой.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 20 апр 2015, 18:39
Re: теплое остекление
Со своей стороны могу посоветовать обратить внимание на новинку оконного рынка термоокна. За подробной информацией обращайтесь в личку.
Миляев Сергей
Re: теплое остекление
Сейчас продаются алюминиевые профили для раздвижных систем остекления. Их крепят по периметру. Потом надо купить или заказать стекла. Но зазор между раздвижными стеклами -утепление резиновый шнур,который приклеивается к стеклу.
Это от пыли,но не для утепления. Или поликарбонат – конструкционный термопласт обладает комплексом свойств: высокая механическая прочность, повышенная устойчивость к ударным нагрузкам (даже при отрицательных температурах), высоким электрическим сопротивлением и электрической прочностью.
Размер листа 2100*12000мм
Это от пыли,но не для утепления. Или поликарбонат – конструкционный термопласт обладает комплексом свойств: высокая механическая прочность, повышенная устойчивость к ударным нагрузкам (даже при отрицательных температурах), высоким электрическим сопротивлением и электрической прочностью.
Размер листа 2100*12000мм
Re: теплое остекление
komradstroitel2000 писал(а):Хочу застеклить беседку, чтобы и зимой и летом было в ней комфортно. Ширина около 7 метров. Высота 3,5 метра.
Остекление хочу раздвижное. Нашел подходящий вариант ЮБК Salinox http://u-bk.ru/products/absolutely-warm-veranda/
Подскажите, пожалуйста, еще варианты, учитывая, что высота 3,5 метра и система должна быть теплой.
здравствуйте! ну что, застеклили или нет? Если да, то можете скинуть фото финального результата? интересно посмотреть как выглядит
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