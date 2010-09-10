Сообщение ivanes » 21 мар 2016, 17:27

Сейчас продаются алюминиевые профили для раздвижных систем остекления. Их крепят по периметру. Потом надо купить или заказать стекла. Но зазор между раздвижными стеклами -утепление резиновый шнур,который приклеивается к стеклу.

Это от пыли,но не для утепления. Или поликарбонат – конструкционный термопласт обладает комплексом свойств: высокая механическая прочность, повышенная устойчивость к ударным нагрузкам (даже при отрицательных температурах), высоким электрическим сопротивлением и электрической прочностью.

Размер листа 2100*12000мм