теплое остекление

Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.

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komradstroitel2000
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 19 фев 2015, 11:26

теплое остекление

Сообщение komradstroitel2000 » 19 фев 2015, 11:29

Хочу застеклить беседку, чтобы и зимой и летом было в ней комфортно. Ширина около 7 метров. Высота 3,5 метра.
Остекление хочу раздвижное. Нашел подходящий вариант ЮБК Salinox http://u-bk.ru/products/absolutely-warm-veranda/
Подскажите, пожалуйста, еще варианты, учитывая, что высота 3,5 метра и система должна быть теплой.
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Сергей Миляев
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 20 апр 2015, 18:39

Re: теплое остекление

Сообщение Сергей Миляев » 21 апр 2015, 12:28

Со своей стороны могу посоветовать обратить внимание на новинку оконного рынка термоокна. За подробной информацией обращайтесь в личку.
Миляев Сергей
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6107
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: теплое остекление

Сообщение ivanes » 21 мар 2016, 17:27

Сейчас продаются алюминиевые профили для раздвижных систем остекления. Их крепят по периметру. Потом надо купить или заказать стекла. Но зазор между раздвижными стеклами -утепление резиновый шнур,который приклеивается к стеклу.
Это от пыли,но не для утепления. Или поликарбонат – конструкционный термопласт обладает комплексом свойств: высокая механическая прочность, повышенная устойчивость к ударным нагрузкам (даже при отрицательных температурах), высоким электрическим сопротивлением и электрической прочностью.
Размер листа 2100*12000мм
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beliy
Гость RZN.info
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 22 июл 2016, 15:03

Re: теплое остекление

Сообщение beliy » Вчера, 22:05

komradstroitel2000 писал(а):Хочу застеклить беседку, чтобы и зимой и летом было в ней комфортно. Ширина около 7 метров. Высота 3,5 метра.
Остекление хочу раздвижное. Нашел подходящий вариант ЮБК Salinox http://u-bk.ru/products/absolutely-warm-veranda/
Подскажите, пожалуйста, еще варианты, учитывая, что высота 3,5 метра и система должна быть теплой.

здравствуйте! ну что, застеклили или нет? Если да, то можете скинуть фото финального результата? интересно посмотреть как выглядит
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