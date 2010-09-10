Как победить зло.

Место общения верующих и желающих найти веру. Информация о приходах действующих на территории Рязани и области. Вопросы богословия и атеизма.

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pri
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1970
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 19:36
Откуда: Рязань, Циолковского

Re: Как победить зло.

Сообщение pri » 28 июл 2015, 10:28

раф писал(а):Отсюда вывод--дал тебе бог, поделись с нуждающимися.


Я нуждающийся. Поделишься?
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ZZ
Гуру RZN.info
Сообщения: 16341
Зарегистрирован: 12 мар 2007, 15:08
Откуда: Рязань

Re: Как победить зло.

Сообщение ZZ » 28 июл 2015, 11:24

А в ответ - тишина....
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24078
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Как победить зло.

Сообщение ФрекенСнорк » 28 июл 2015, 12:10

pri писал(а):
раф писал(а):Отсюда вывод--дал тебе бог, поделись с нуждающимися.


Я нуждающийся. Поделишься?

я таки интэрэсуюсь- и сильно большие нужды у "микроба-паразита в чистом виде"?
он же- микроб. значит, и нужды микроскопические.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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раф
Гость RZN.info
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 19 янв 2015, 15:32

Re: Как победить зло.

Сообщение раф » 28 июл 2015, 19:59

Нужно делиться прежде всего с близкими людьми—с соседями, родственниками, друзьями, т.е. прежде всего с теми, кто думает о тебе. Не обязательно отдавать какую-то часть, можно дать в долг без процентов, можно помочь каким-то иным путём, можно скинуть цены своим постоянным клиентам и т.д. Любой добрый поступок, любая помощь. Сделать и забыть. А разбрасываться деньгами—это глупо и бессмысленно. Более того, таким образом можно вырастить реального паразита, который привыкнет всю свою жизнь жить за чей-то счёт. Т.е. как бы невольным образом вырастить неприспособленного грешного человека.
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24078
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Как победить зло.

Сообщение ФрекенСнорк » 28 июл 2015, 20:33

раф писал(а):Нужно делиться прежде всего с близкими людьми—с соседями, родственниками, друзьями, т.е. прежде всего с теми, кто думает о тебе.

ага. после родственников самое неприятное- это однофамильцы.
раф, вы уж лучше про учёных-лингвистов пишите, веселее получается...
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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ZZ
Гуру RZN.info
Сообщения: 16341
Зарегистрирован: 12 мар 2007, 15:08
Откуда: Рязань

Re: Как победить зло.

Сообщение ZZ » 28 июл 2015, 21:32

раф писал(а):Нужно делиться прежде всего с близкими людьми—с соседями, родственниками, друзьями, т.е. прежде всего с теми, кто думает о тебе. Не обязательно отдавать какую-то часть, можно дать в долг без процентов, можно помочь каким-то иным путём, можно скинуть цены своим постоянным клиентам и т.д. Любой добрый поступок, любая помощь. Сделать и забыть. А разбрасываться деньгами—это глупо и бессмысленно. Более того, таким образом можно вырастить реального паразита, который привыкнет всю свою жизнь жить за чей-то счёт. Т.е. как бы невольным образом вырастить неприспособленного грешного человека.


Отмазочки пошли. Не хочет раф глупо разбрасываться деньгами, лучше сделать скидочку постоянным клиентам. Только не забыть перед этим сделать наценочку... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
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Ulkior
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 24 июл 2015, 20:40

Re: Как победить зло.

Сообщение Ulkior » 28 июл 2015, 22:24

раф писал(а):Зло всегда будет порождать зло. Вот зажили вы богато, а кругом нищета--соседи, родственники. Отсюда зависть. Зависть несёт зло, в любой форме. Отсюда вывод--дал тебе бог, поделись с нуждающимися. Вот истина. Или к примеру, стоят у наших границ натовские войска. И нам тоже приходиться вооружаться, ставить щит. Но любое оружие это зло. Отсюда, получается, что зло порождает зло. Все что вы не делаете, возвращается обратно. Любое действие вызывает противодействие. Победа же добра над злом-- это прежде всего предупреждение недопущения зла, это возможность предвидения зла. И самое главное, своевременное принятие верного решения.



Полностью согласен ЗЛО всегда будет порождать Зло.

_________________________
с уважением http://www.avilon-vw.ru/models/polo_sedan/
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Breen
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 01 сен 2014, 13:33

Re: Как победить зло.

Сообщение Breen » 24 авг 2015, 12:14

Благие дела всегда побеждают злые. Закон жизни.
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FyllerF
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 20 мар 2016, 13:58

Re: Как победить зло.

Сообщение FyllerF » 15 апр 2016, 12:08

Бог сам зло победит.
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surgktov
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 20 апр 2016, 12:30

Re: Как победить зло.

Сообщение surgktov » 21 апр 2016, 12:16

зло это равновесия с чрезмерным добром
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kerf1957
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 24 апр 2016, 11:46

Re: Как победить зло.

Сообщение kerf1957 » 24 апр 2016, 12:11

Ну какой же Я. А может какие же Мы? Сначала нужно разобраться в себе. Нам всем. Зло прогнать. С Доброом Жить. ВЕРБА ХЛЕСТ!!!
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kerf1957
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 24 апр 2016, 11:46

Re: Как победить зло.

Сообщение kerf1957 » 24 апр 2016, 12:43

Стегали ветками вербы. Мама меня так. И приговаривала. Не помню. Зло чтобы не было адобро было. Эх. Изменить добром Только.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11083
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Как победить зло.

Сообщение UNCLE1911 » 24 апр 2016, 21:34

Из хлыстов штоль? Сейчас такие ребята называются спанкерами. )
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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quintil
Гость RZN.info
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 26 апр 2016, 11:50

Re: Как победить зло.

Сообщение quintil » 28 апр 2016, 10:42

Казалось мне, бегу я по спирали,
А оказалось - гонки по кольцу...
Казалось, бью я подлость в честном ралли,
А оказалось - близких по лицу...
Казалось мне, еще одно усилье
И взвешу точно "против" все и "за",
А оказалось, пузырилась мыльно,
И мыло разъедало мне глаза...
Казались мне нелепыми сомненья:
Мир черно - белый в зрении щенка! -
А оказалось, чуть сместились тени,
И вот уже моя горит щека...
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Markaru
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 15 июн 2016, 13:44

Re: Как победить зло.

Сообщение Markaru » 27 июн 2016, 15:46

Победить зло невозможно, как и уничтожить добро)
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Vladimirk
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 21 июл 2016, 22:59

Re: Как победить зло.

Сообщение Vladimirk » 21 июл 2016, 23:06

добро для одних может быть злом для других
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YoungP
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 21 ноя 2016, 18:15

Re: Как победить зло.

Сообщение YoungP » 21 ноя 2016, 18:25

Шикарная тема скажу я вам
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Pushok
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 12 ноя 2016, 21:09

Re: Как победить зло.

Сообщение Pushok » 28 ноя 2016, 13:02

сколько текста от автора и все ни о чем)
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rinat.ilen.89
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 17:29

Re: Как победить зло.

Сообщение rinat.ilen.89 » 05 дек 2016, 10:18

Vladimirk писал(а):добро для одних может быть злом для других

Вот уж действительно! И смотря как что воспринимать. То, что мы считаем злом - нас чему-то учит
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Пушистик
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Вчера, 01:36

Re: Как победить зло.

Сообщение Пушистик » Сегодня, 00:06

начать с себя, делать людям добро)
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