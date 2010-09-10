Как победить зло.
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- pri
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1970
- Зарегистрирован: 08 авг 2010, 19:36
- Откуда: Рязань, Циолковского
Re: Как победить зло.
раф писал(а):Отсюда вывод--дал тебе бог, поделись с нуждающимися.
Я нуждающийся. Поделишься?
Re: Как победить зло.
А в ответ - тишина....
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24078
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Как победить зло.
pri писал(а):раф писал(а):Отсюда вывод--дал тебе бог, поделись с нуждающимися.
Я нуждающийся. Поделишься?
я таки интэрэсуюсь- и сильно большие нужды у "микроба-паразита в чистом виде"?
он же- микроб. значит, и нужды микроскопические.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Как победить зло.
Нужно делиться прежде всего с близкими людьми—с соседями, родственниками, друзьями, т.е. прежде всего с теми, кто думает о тебе. Не обязательно отдавать какую-то часть, можно дать в долг без процентов, можно помочь каким-то иным путём, можно скинуть цены своим постоянным клиентам и т.д. Любой добрый поступок, любая помощь. Сделать и забыть. А разбрасываться деньгами—это глупо и бессмысленно. Более того, таким образом можно вырастить реального паразита, который привыкнет всю свою жизнь жить за чей-то счёт. Т.е. как бы невольным образом вырастить неприспособленного грешного человека.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24078
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Как победить зло.
раф писал(а):Нужно делиться прежде всего с близкими людьми—с соседями, родственниками, друзьями, т.е. прежде всего с теми, кто думает о тебе.
ага. после родственников самое неприятное- это однофамильцы.
раф, вы уж лучше про учёных-лингвистов пишите, веселее получается...
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Как победить зло.
раф писал(а):Нужно делиться прежде всего с близкими людьми—с соседями, родственниками, друзьями, т.е. прежде всего с теми, кто думает о тебе. Не обязательно отдавать какую-то часть, можно дать в долг без процентов, можно помочь каким-то иным путём, можно скинуть цены своим постоянным клиентам и т.д. Любой добрый поступок, любая помощь. Сделать и забыть. А разбрасываться деньгами—это глупо и бессмысленно. Более того, таким образом можно вырастить реального паразита, который привыкнет всю свою жизнь жить за чей-то счёт. Т.е. как бы невольным образом вырастить неприспособленного грешного человека.
Отмазочки пошли. Не хочет раф глупо разбрасываться деньгами, лучше сделать скидочку постоянным клиентам. Только не забыть перед этим сделать наценочку...
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
Re: Как победить зло.
раф писал(а):Зло всегда будет порождать зло. Вот зажили вы богато, а кругом нищета--соседи, родственники. Отсюда зависть. Зависть несёт зло, в любой форме. Отсюда вывод--дал тебе бог, поделись с нуждающимися. Вот истина. Или к примеру, стоят у наших границ натовские войска. И нам тоже приходиться вооружаться, ставить щит. Но любое оружие это зло. Отсюда, получается, что зло порождает зло. Все что вы не делаете, возвращается обратно. Любое действие вызывает противодействие. Победа же добра над злом-- это прежде всего предупреждение недопущения зла, это возможность предвидения зла. И самое главное, своевременное принятие верного решения.
Полностью согласен ЗЛО всегда будет порождать Зло.
_________________________
с уважением http://www.avilon-vw.ru/models/polo_sedan/
Re: Как победить зло.
Благие дела всегда побеждают злые. Закон жизни.
Re: Как победить зло.
Бог сам зло победит.
Re: Как победить зло.
зло это равновесия с чрезмерным добром
Re: Как победить зло.
Ну какой же Я. А может какие же Мы? Сначала нужно разобраться в себе. Нам всем. Зло прогнать. С Доброом Жить. ВЕРБА ХЛЕСТ!!!
Re: Как победить зло.
Стегали ветками вербы. Мама меня так. И приговаривала. Не помню. Зло чтобы не было адобро было. Эх. Изменить добром Только.
Re: Как победить зло.
Из хлыстов штоль? Сейчас такие ребята называются спанкерами. )
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Как победить зло.
Казалось мне, бегу я по спирали,
А оказалось - гонки по кольцу...
Казалось, бью я подлость в честном ралли,
А оказалось - близких по лицу...
Казалось мне, еще одно усилье
И взвешу точно "против" все и "за",
А оказалось, пузырилась мыльно,
И мыло разъедало мне глаза...
Казались мне нелепыми сомненья:
Мир черно - белый в зрении щенка! -
А оказалось, чуть сместились тени,
И вот уже моя горит щека...
А оказалось - гонки по кольцу...
Казалось, бью я подлость в честном ралли,
А оказалось - близких по лицу...
Казалось мне, еще одно усилье
И взвешу точно "против" все и "за",
А оказалось, пузырилась мыльно,
И мыло разъедало мне глаза...
Казались мне нелепыми сомненья:
Мир черно - белый в зрении щенка! -
А оказалось, чуть сместились тени,
И вот уже моя горит щека...
Re: Как победить зло.
Победить зло невозможно, как и уничтожить добро)
Re: Как победить зло.
добро для одних может быть злом для других
Re: Как победить зло.
Шикарная тема скажу я вам
Re: Как победить зло.
сколько текста от автора и все ни о чем)
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 17:29
Re: Как победить зло.
Vladimirk писал(а):добро для одних может быть злом для других
Вот уж действительно! И смотря как что воспринимать. То, что мы считаем злом - нас чему-то учит
Re: Как победить зло.
начать с себя, делать людям добро)
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