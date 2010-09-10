Сообщение раф » 28 июл 2015, 19:59

Нужно делиться прежде всего с близкими людьми—с соседями, родственниками, друзьями, т.е. прежде всего с теми, кто думает о тебе. Не обязательно отдавать какую-то часть, можно дать в долг без процентов, можно помочь каким-то иным путём, можно скинуть цены своим постоянным клиентам и т.д. Любой добрый поступок, любая помощь. Сделать и забыть. А разбрасываться деньгами—это глупо и бессмысленно. Более того, таким образом можно вырастить реального паразита, который привыкнет всю свою жизнь жить за чей-то счёт. Т.е. как бы невольным образом вырастить неприспособленного грешного человека.