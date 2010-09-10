Как победить зло.

Место общения верующих и желающих найти веру. Информация о приходах действующих на территории Рязани и области. Вопросы богословия и атеизма.

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Vredtech
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Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Как победить зло.

Сообщение Vredtech » Сегодня, 12:34

Пушистик писал(а):начать с себя, делать людям добро)


Потом это надоест и захочется всех перестрелять. :evil:
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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