Сообщение раф » Сегодня, 01:41

Pushok писал(а): сколько текста от автора и все ни о чем)

Имеющий глаза--увидит.Странная страница распространится по стране. Рассказ как сказка--указка на азы. Меченый с мечом заметит замечательную мечту. Откровенность сокровенного в крови. Ход находит к восхождению в сходстве. С троичностью своей он строит. Зов звука вызовет позыв к созвучных звеньям. В предании задача та дана. Предателю и продавцу даётся та удача с датой. Срок роковой пророк пророчит в сорок. Зарок он дал, и заречётся отрешённый, что в речи есть решение. Он словит славные славянские слова. Простые расстановки приставок к остаткам установит. Он покорит корнями—и в искреннем искра. И загорится горемычная гора. Ответ вещает с завещаньем светлый вестник. И к заповедям, к совести ведёт. Известием велит он ведать правду. Везёт везущему. Успешна пешка та. Читает он расчёт в ученьях. Подсчитывает, где вычесть, а где счесть. Ключ в исключеньях—такое приключенье. И чествует в отечестве отца. И с родом возрождается родник. Причина в начинателе—зачинщике начал. Тот, кто по следу следующего вёл. Он должен продолжать. С заразою сразится, но будет поражение. Увидит тот провидец и ненависть и зависть. Но восхищает хищник-похититель. По улице околицы обличье. С добром до братства доберётся избранник бранный. И бедность как беду, он с убежденьем победит. Убогих к Богу и богатству поведёт. В районах края скраивает рай. Лишь сложно ложь сложить логично, и врать перед вратами. Но лечит лекарь с увлеченьем. Увидел исцелитель свою цель. Обманутых он манит. Тех, кто от веры отвернулся. И счастлив тот, кто примет с ним участье. На кон поставит он закон, что испокон.