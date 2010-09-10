Сообщение раф » 05 мар 2017, 01:01

10 жизненных правил. Эти правила как советы. Хотите, следуйте этим советам, хотите, нет. Возможно, кому-то придётся переосмыслить свои жизненные принципы, а кто-то не нуждается в этих советах, поскольку итак живёт ими. Живя по ним, ваша жизнь будет складываться наилучшим образом. Вам будет сопутствовать удача и везение не только в жизненных ситуациях, но и во всех, даже в самых безнадёжных начинаниях. Вам удастся создать крепкие семьи и воспитывать хорошее поколение. Просто впустите эти правила в себя, и вы не заметите, как ваша жизнь начнёт меняться. 1. В одном философском течении сказано, что тот, кто знает истину, вслух её не скажет. А если скажет, то уже исказит её. Именно многогранность определения истины делает первый совет наиболее сложным в плане того, чтобы его высказать, но, в то же время самым важным по отношению к следующим. Итак, совет первый. Верьте в лучшее, светлое, доброе, в мечту. Что это значит? Это значит, что ваша вера может многое. Ваши искренние желания и добрые намерения обязательно сбудутся, если вы по-настоящему поверите в них. Не растрачивайте свою энергию попусту. В вашей жизни должны быть ясные цели. Не сворачивайте с намеченного пути—этот путь, возможно, будет тернист, но это ваш путь. Всегда надейтесь на лучшее, утверждая—всё, что не делается—всё к лучшему. Не отчаивайтесь, когда что-то идёт не так. Неудачи делают вас сильнее. Помните-- без неудач не бывает и удач. Любая ошибка—это всего лишь опыт в вашей жизни. Жизнь состоит из проб и ошибок—без них она была бы попросту пресной, неинтересной. Возможно, вам выпадет другой путь, о котором вы и не думали. Но, возможно, скорей всего, именно он преподнесёт вам успех и проявит всю вашу уникальность. 2. Ваша жизнь—как отображение. Верьте в обратимость действий, мыслей и поступков. Всё плохое, как и хорошее просто так не приходит. На этом основана справедливость. Вера в справедливость—это чёткое представление, что добро возвращается добром, зло—злом. Не важно, каким способом это происходит, просто верьте в обратимость действий и всё. Т.е. где вы живёте, как вы живёте—всё это накладывает отпечаток на вашу дальнейшую жизнь. Всё, что вас окружает должно соответствовать вашей мечте. Позвольте вести хоть иногда себя так, как будто вы уже в той жизни, о которой мечтаете. Но никогда не зазнавайтесь—вашу картинку мечты строите не только вы, но и окружающие вас люди. Смиритесь с тем, что нельзя изменить сегодня, возможно, уже совсем скоро всё изменится само собой в нужную вам сторону. 3.Если вы решили кому-либо помочь, помогайте от чистого сердца. Помогая, мы тем самым идём к намеченной цели—та положительная энергетика, идущая от тех, кому мы помогли, придаст вам сил. Прежде чем получить, нужно что-то отдать. Известная поговорка—от добра добра не ищут, не значит, что от добра вы получаете зло. На самом деле она означает--творя добро, не ищете его, не просите взамен, забывайте про него. Оно обязательно к вам вернётся. Просто творите от чистого сердца и радуйтесь за того, кому ваша помощь пошла на пользу. 4. Работайте и совершенствуйтесь. Человек красен трудом. Это значит, что тот, кто работает, становится нужным для людей, полезным. Люди, в свою очередь, благодарят вас за то, что вы трудитесь, оплачивая ваш труд. Каждый делает своё дело во благо себе, своей семье, а в целом--во благо общества и страны. Человек живёт тем, пока он кому-то нужен. Но работая, не забывайте и об выходных днях. Можете выйти на природу. Послушайте пение птиц, шелест листьев, шум ветра, полюбуйтесь красивыми пейзажами, посидите на берегу у костра и почувствуйте себя частью природы —это даст вам положительный настрой на последующие дни. 5. Уважайте старших. Под старшими имеются в виду родители и начальники. Уступая пожилым людям, мы как бы преподносим им честь. Наши дети должны видеть это отношение с детства—тем самым, мы гарантируем такое же почтительное отношение к себе в будущем. Не злословьте при родителях—это дурной пример. Уроки, советы старших должны идти нам на пользу, ими нельзя пренебрегать, в любом случае, вы должны проявить к ним уважительное отношение. Если же родители или начальники делают не так, как вам хотелось бы, выслушайте их, но поступайте так, как вам подсказывает совесть. 6. Жизнь—самое ценное, что есть на свете. Берегите жизнь свою и не лишайте жизни и здоровья других. Другой жизни нет. Она одна. После себя мы оставляем след в памяти людей и живём в их сердцах. Радуйтесь каждому дню, ведь никому не интересен нудный или замкнутый человек. Жизнь коротка, чтобы прожить её в неволе. Позвольте вылететь своей птице из клетки. Позвольте вашей душе петь. Позвольте обнять тех близких людей, с которыми вы живёте, но живёте как будто порознь. Поглядите иначе на своих недругов—они не враги, они просто другие. Посмейтесь про себя над их поступками—этим вы уже их простите. Зачем вам ссориться? В вашем мире столько всего интересного, чтобы отвлекаться на кого-то. Не прожигайте жизнь понапрасну. Следите за здоровьем, но помните, что кроме количества есть ещё и качество. Не живите чужой жизнью. Средства информации сегодня могут настолько поглотить ваше сознание, что вы можете потерять и своё собственное мнение, не заметив этого. И от этого есть только один барьер—ваша внутренняя цензура. Особенно это касается детской психике—ведь она как губка впитывает всё. Тот, кто совершил убийство, должен никогда не забывать об этом деянии и мысленно просить прощения у потерпевшей стороны. Но есть случаи, когда и любой зверь сделал это деяние—это защита своего жилища, а вернее, себя и своей семьи, если ему грозит реальная опасность. Животные—это тоже наши братья меньшие. Жестокое обращение с ними—это тоже самое, что и обидеть слабого человека. 7. Не изменяйте тем, кого любите. Измена—это как предательство. Обманув близкого человека, вы обманите прежде всего себя самого. С этим трудно жить. Старайтесь посещать меньше тех мест, где ваши инстинкты могут взять верх над вашим разумом. Думайте о близком вам человеке, ведь это ваша вторая половина. Заботьтесь и проявляйте внимание к ней, как и к самому себе. Переживайте друг за друга. Если у вас ещё нет второй половинки, и вы в поиске, ограничьте себя в плохом, т.е. в том, что не понравились бы выбравшему вас человеку. Берегите честь смолоду. 8. Не берите чужого и не живите за чужой счёт. Взяв без разрешения чужое, вы вызываете гнев, обиду и осуждение у потерпевшей стороны. В любом случае, вам это обернётся. Выполняйте добросовестно свою работу, за которую вам платят. А те, кто платит, не должны обманывать работающих. Не завышайте цен, пользуясь безвыходностью людей. У любой найденной вами вещи есть хозяин, постарайтесь его найти. Живите честно—как ни парадоксально, жить честно тоже выгодно. Но выгодно не только в материальном плане. Ведь доверие людей стоит тоже немалого, и его также нужно заработать. 9. Не говорите про человека того, чего нет, а если что-то и есть сказать о нём, подумайте, а вправе ли вы его обсуждать. Т.е. не говорите неправду, не сплетничайте и не слушайте того, кто это делает. Слово имеет силу, которая также может больно ранить. Чем шутка отличается от лжи? Шутку вы обычно прощаете. Ложь вызывает злость у человека, которого вы оклеветали. Бывает, что и правда ранит человека, особенно близкого. Поэтому всегда представляйте себя на месте другого и следите за своими словами. 10. Не завидуйте. Не думайте, что кому-то даётся всё легко. Тот, кто чего-то добивается в своей жизни, отдал или отдаёт, скорей всего, больше, чем кажется вам. Зависть опасна. Поэтому и успешным людям нужно быть скромнее. P.S. В этих правилах нет отрицания Бога. Они только подтверждают, что в каждом человеке, и в убогом и богатом есть частичка Бога.