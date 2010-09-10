Как победить зло.

Место общения верующих и желающих найти веру. Информация о приходах действующих на территории Рязани и области. Вопросы богословия и атеизма.

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surgktov
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 20 апр 2016, 12:30

Re: Как победить зло.

Сообщение surgktov » 21 апр 2016, 12:16

зло это равновесия с чрезмерным добром
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kerf1957
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 24 апр 2016, 11:46

Re: Как победить зло.

Сообщение kerf1957 » 24 апр 2016, 12:11

Ну какой же Я. А может какие же Мы? Сначала нужно разобраться в себе. Нам всем. Зло прогнать. С Доброом Жить. ВЕРБА ХЛЕСТ!!!
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kerf1957
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 24 апр 2016, 11:46

Re: Как победить зло.

Сообщение kerf1957 » 24 апр 2016, 12:43

Стегали ветками вербы. Мама меня так. И приговаривала. Не помню. Зло чтобы не было адобро было. Эх. Изменить добром Только.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11146
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Как победить зло.

Сообщение UNCLE1911 » 24 апр 2016, 21:34

Из хлыстов штоль? Сейчас такие ребята называются спанкерами. )
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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quintil
Гость RZN.info
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 26 апр 2016, 11:50

Re: Как победить зло.

Сообщение quintil » 28 апр 2016, 10:42

Казалось мне, бегу я по спирали,
А оказалось - гонки по кольцу...
Казалось, бью я подлость в честном ралли,
А оказалось - близких по лицу...
Казалось мне, еще одно усилье
И взвешу точно "против" все и "за",
А оказалось, пузырилась мыльно,
И мыло разъедало мне глаза...
Казались мне нелепыми сомненья:
Мир черно - белый в зрении щенка! -
А оказалось, чуть сместились тени,
И вот уже моя горит щека...
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Markaru
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 15 июн 2016, 13:44

Re: Как победить зло.

Сообщение Markaru » 27 июн 2016, 15:46

Победить зло невозможно, как и уничтожить добро)
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Vladimirk
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 21 июл 2016, 22:59

Re: Как победить зло.

Сообщение Vladimirk » 21 июл 2016, 23:06

добро для одних может быть злом для других
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YoungP
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 21 ноя 2016, 18:15

Re: Как победить зло.

Сообщение YoungP » 21 ноя 2016, 18:25

Шикарная тема скажу я вам
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Pushok
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 12 ноя 2016, 21:09

Re: Как победить зло.

Сообщение Pushok » 28 ноя 2016, 13:02

сколько текста от автора и все ни о чем)
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rinat.ilen.89
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 17:29

Re: Как победить зло.

Сообщение rinat.ilen.89 » 05 дек 2016, 10:18

Vladimirk писал(а):добро для одних может быть злом для других

Вот уж действительно! И смотря как что воспринимать. То, что мы считаем злом - нас чему-то учит
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Пушистик
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 04 янв 2017, 01:36

Re: Как победить зло.

Сообщение Пушистик » 05 янв 2017, 00:06

начать с себя, делать людям добро)
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3429
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Vredtech

Re: Как победить зло.

Сообщение Vredtech » 05 янв 2017, 12:34

Пушистик писал(а):начать с себя, делать людям добро)


Потом это надоест и захочется всех перестрелять. :evil:
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Arturonucky
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 55 минут назад

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Гость RZN.info
Сообщения: 10
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