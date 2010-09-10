Как победить зло.
Место общения верующих и желающих найти веру. Информация о приходах действующих на территории Рязани и области. Вопросы богословия и атеизма.
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Re: Как победить зло.
зло это равновесия с чрезмерным добром
Re: Как победить зло.
Ну какой же Я. А может какие же Мы? Сначала нужно разобраться в себе. Нам всем. Зло прогнать. С Доброом Жить. ВЕРБА ХЛЕСТ!!!
Re: Как победить зло.
Стегали ветками вербы. Мама меня так. И приговаривала. Не помню. Зло чтобы не было адобро было. Эх. Изменить добром Только.
Re: Как победить зло.
Из хлыстов штоль? Сейчас такие ребята называются спанкерами. )
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Как победить зло.
Казалось мне, бегу я по спирали,
А оказалось - гонки по кольцу...
Казалось, бью я подлость в честном ралли,
А оказалось - близких по лицу...
Казалось мне, еще одно усилье
И взвешу точно "против" все и "за",
А оказалось, пузырилась мыльно,
И мыло разъедало мне глаза...
Казались мне нелепыми сомненья:
Мир черно - белый в зрении щенка! -
А оказалось, чуть сместились тени,
И вот уже моя горит щека...
А оказалось - гонки по кольцу...
Казалось, бью я подлость в честном ралли,
А оказалось - близких по лицу...
Казалось мне, еще одно усилье
И взвешу точно "против" все и "за",
А оказалось, пузырилась мыльно,
И мыло разъедало мне глаза...
Казались мне нелепыми сомненья:
Мир черно - белый в зрении щенка! -
А оказалось, чуть сместились тени,
И вот уже моя горит щека...
Re: Как победить зло.
Победить зло невозможно, как и уничтожить добро)
Re: Как победить зло.
добро для одних может быть злом для других
Re: Как победить зло.
Шикарная тема скажу я вам
Re: Как победить зло.
сколько текста от автора и все ни о чем)
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 17:29
Re: Как победить зло.
Vladimirk писал(а):добро для одних может быть злом для других
Вот уж действительно! И смотря как что воспринимать. То, что мы считаем злом - нас чему-то учит
Re: Как победить зло.
начать с себя, делать людям добро)
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3429
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Как победить зло.
Пушистик писал(а):начать с себя, делать людям добро)
Потом это надоест и захочется всех перестрелять.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 55 минут назад
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 55 минут назад
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