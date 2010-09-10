Сообщение quintil » 28 апр 2016, 10:42

Казалось мне, бегу я по спирали,

А оказалось - гонки по кольцу...

Казалось, бью я подлость в честном ралли,

А оказалось - близких по лицу...

Казалось мне, еще одно усилье

И взвешу точно "против" все и "за",

А оказалось, пузырилась мыльно,

И мыло разъедало мне глаза...

Казались мне нелепыми сомненья:

Мир черно - белый в зрении щенка! -

А оказалось, чуть сместились тени,

И вот уже моя горит щека...