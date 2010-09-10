Ляпис Трубецкой в Рязани.
Обсуждение развлекательных мероприятий города.
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Ляпис Трубецкой в Рязани.
К нам приезжает Ляпис Трубецкой, колектив который поддержал майдан и неоднозначно высказывался о России. Или уже наступила амнистия? Если не прав удалите пост, просто за Державу обидно.
За свои слова отвечаю.
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- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 1814
- Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
- Откуда: Рязань
Re: Ляпис Трубецкой в Рязани.
karadas писал(а):К нам приезжает Ляпис Трубецкой, колектив который поддержал майдан и неоднозначно высказывался о России. Или уже наступила амнистия? Если не прав удалите пост, просто за Державу обидно.
Зачем разжигаете?
И не Ляпис Трубецкой а "Trubetskoy" - это другая группа.
Re: Ляпис Трубецкой в Рязани.
Я не разжигаю,я высказал своё мнение. Переубедите, буду благодарен.
За свои слова отвечаю.
Re: Ляпис Трубецкой в Рязани.
karadas писал(а): коллектив который поддержал майдан и неоднозначно высказывался о России
Если кто-то поддержал майдан, это черная метка что-ли? Если кто-то воспринимает это все как восстание народа против неугодного правителя, при котором процветает беззаконие и коррупция, то что в такой поддержке ужасного?
Ну а про неоднозначные высказывания про Россию, нужны конкретные цитаты.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
Re: Ляпис Трубецкой в Рязани.
Что ужасного? Результат.
За свои слова отвечаю.
Re: Ляпис Трубецкой в Рязани.
Так это Ляпис Трубецкой виноват в том, что ВВП послал Стрелкова в Донбасс и отхреначил у соседнего государства полуостров?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Ляпис Трубецкой в Рязани.
Во всём виноват пятоколонник Макаревич. А Ляпис Трубецкой так, был на подпевках. Макаревича - расстрелять и присвоить звание педераста и английского шпиона, посмертно. А Трубецкому 25 лет лесозаготовительных работ. Пусть на двуручной пиле лабает там свои майдановские песни.
Вообще, считаю, что надо запретить всякую музыку кроме Елены Ваенки, Стаса Михайлова, группы Любэ, Миши Круга и Анатолия Полотно. Примерно как в Северной Корее, чтобы народ слушал только родные корейские патриотические напевы. Ну ещё можно про рыбалочку, водочку, шашлычок, "выйду ночью в поле с конём", "владимирский централ", "всё для тебя" и "какой мужчина".
http://www.youtube.com/watch?v=YGvOiLkhv2c
Вообще, считаю, что надо запретить всякую музыку кроме Елены Ваенки, Стаса Михайлова, группы Любэ, Миши Круга и Анатолия Полотно. Примерно как в Северной Корее, чтобы народ слушал только родные корейские патриотические напевы. Ну ещё можно про рыбалочку, водочку, шашлычок, "выйду ночью в поле с конём", "владимирский централ", "всё для тебя" и "какой мужчина".
http://www.youtube.com/watch?v=YGvOiLkhv2c
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Re: Ляпис Трубецкой в Рязани.
Ты чё? А талантливого певца Джо Кобзона изза национальности и похожести имени на пиндосское- запретить теперь?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Ляпис Трубецкой в Рязани.
karadas писал(а):Что ужасного? Результат.
Ааа, ну я просто не в курсе был, что у парней есть машина времени.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
Re: Ляпис Трубецкой в Рязани.
UNCLE1911 писал(а):Ты чё? А талантливого певца Джо Кобзона изза национальности и похожести имени на пиндосское- запретить теперь?
Нет. Кобзон - друг русского народа. Исполнял в своё время патриотические песни типа "День Победы", "Мгновения" и т.д.
Вот из его книжки:
http://www.litmir.me/br/?b=157035&p=15
Однако если уж заговорил о России, выскажусь до конца. Сколько можно говорить о национальной идее и ничего не делать, чтобы она существовала, Ее пытаются сочинять или искать там, где ее нет. В то же время откровенно не замечают того, что уже есть и лишь требует своего продолжения. 6 июля в Тарханах был праздник в честь 175-летия начала поэтической деятельности русского гения Михаила Юрьевича Лермонтова, но центральные телеканалы, как один, отказались упомянуть об этом даже в выпусках новостей. Когда на празднике я видел действительно единый, непридуманный, порыв народа, его тягу к творчеству нашего величайшего поэта, я думал: разве это не наша национальная идея в действии? Зачем придумывать ее, а не собирать из того, что уже есть и без всяких указаний свыше поддержано простыми людьми?!
Между тем, наши СМИ переполнены куражами новых русских и смакованием антинациональных выходок олигархов. Андропов сразу бы поставил точку на всех этих незаконнорожденных миллиардерах. Я никогда не скрывал, что еврей, и что люблю свою нацию, но я против таких евреев, которые родились в России, выкормились от груди России, и теперь, незаконно став собственниками богатств России, направляют работать эти богатства на самодовольную Америку и сытую Европу, тогда как отечественному крестьянству, отечественным заводам, отечественной культуре не хватает денег.
Пора уже делать то, что полезно нашей стране, и не думать о том, как на это посмотрит Америка или объединенная Европа. Почему, если мы действительно хотим, чтобы не уничтожались миллионы наших сограждан, мы не уничтожаем как заразу, как отрицательный генофонд, сотни тех, кто распространяет у нас наркотики?! США, если хотят, не отменяют смертную казнь и не боятся, что их осудит остальной мир. А мы, действуя с оглядкой на Запад, только загоняем наши болезни внутрь вместо того, чтобы, подобно Китаю или Ирану, враз искоренить наркодельцов, устроив им смертную казнь на глазах всего народа. Как же надо не любить вскормившую тебя землю, чтобы в угоду сохранения жизни преступному меньшинству обрекать на смерть судьбу нормального большинства?!
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Re: Ляпис Трубецкой в Рязани.
UNCLE1911 писал(а):Так это Ляпис Трубецкой виноват в том, что ВВП послал Стрелкова в Донбасс и отхреначил у соседнего государства полуостров?
Я поддерживаю ВВП в том, что Мы вернули себе своё обратно. А по поводу Ляписа, я считаю, что если сказал А, говори и Б. А то получается ни вашим, ни нашим. И там полизал и здесь не против. За слова надо отвечать. Ихмо.
За свои слова отвечаю.
Re: Ляпис Трубецкой в Рязани.
karadas писал(а):UNCLE1911 писал(а):Так это Ляпис Трубецкой виноват в том, что ВВП послал Стрелкова в Донбасс и отхреначил у соседнего государства полуостров?
Я поддерживаю ВВП в том, что Мы вернули себе своё обратно. А по поводу Ляписа, я считаю, что если сказал А, говори и Б. А то получается ни вашим, ни нашим. И там полизал и здесь не против. За слова надо отвечать. Ихмо.
"Мы"? Так это ты был с зелеными диверсантами, которые зачищали Крым от украинской армии? Может ты был и с террористическим формированием Стрелкова, которое захватывало склады с оружием на Донбассе и развязало там братоубийственную войну?
"Вернули себе" - ты имеешь какое то отношение к Крыму? Украинская власть мешала тебе ездить туда отдыхать? А ты знаешь, что такое международное право? На него можно наложить кучку? Может тогда отдадим Восточную Пруссию фрау Меркель? "Ихмо", немцы тоже скажут, что им вернули свое.
ЗЫ. А Ляписы мне по барабану...
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Ляпис Трубецкой в Рязани.
Да ты брат Родину не любишь, какая она ни была бы. Ты случаем не укроп или ты завсегдатай Болотной площади? Как же ты здесь живёшь, если тебя от всего коробит или что затеял?
За свои слова отвечаю.
Re: Ляпис Трубецкой в Рязани.
Я не затеял, это тебя "затеяли" "братья" с федеральных каналов и одноклассников. А чем тебе болотная площадь то не нравится? Почитай чего там требовали и ты удивишься! Даже Путин с Медведом испугались и начали всякие псевдодемократические шажки осуществлять.
Ты вместо путобазара ответь про зеленую братву в Крыму, про Гиркина, про международное право. Или это по ветям не показывают?
Ты вместо путобазара ответь про зеленую братву в Крыму, про Гиркина, про международное право. Или это по ветям не показывают?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Ляпис Трубецкой в Рязани.
Развязали тут дискуссию. А что если мне артист нравится, а потом из-за грязной политики я его ненавидеть начну? Вот так и развязываются гражданские войны, когда брат на брата идет
Все говорят, што я вёдра починяю
Re: Ляпис Трубецкой в Рязани.
Совершенно верно, слушай любимого артиста, а не корявых нашистов.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 22:17
- Откуда: Russia
- Контактная информация:
Ляпис Трубецкой в Рязани
скажите, а мне должно быть стыдно, если я не знаю группу Holograf и много ли я потерял..
Потому меня все же интересует Ляпис Трубецкой.. Давно хотел, чтоб они посетили Кишинев..
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Потому меня все же интересует Ляпис Трубецкой.. Давно хотел, чтоб они посетили Кишинев..
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