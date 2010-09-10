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semakhin Гость RZN.info Сообщения: 1 Зарегистрирован: 25 фев 2015, 16:11 Выбор часов. Цитата Сообщение semakhin » 25 фев 2015, 16:12 Я не интересуюсь политикой но ситуация видимо не простая. А именно сложность в том что в России идет полным ходом инфляция, я об этом узнал по статье http://5oclock.ru/genskie-chasi/1190-obzor-zhenskih-yaponskih-chasov-casio-g-shock-iz-serii-gma-s110hc.html не знаю по поводу того что это точно или нет. Но как то возникают вопросы по поводу всего этого. Кто не будь знает на сколько это серьезно? Вернуться к началу

Шварц Пользователь RZN.info Сообщения: 3650 Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36 Глупости какие... Цитата Сообщение Шварц » 25 фев 2015, 18:11 semakhin писал(а): Я не интересуюсь политикой но ситуация видимо не простая. А именно сложность в том что в России идет полным ходом инфляция, я об этом узнал по статье Я не интересуюсь политикой но ситуация видимо не простая. А именно сложность в том что в России идет полным ходом инфляция, я об этом узнал по статье http://genskie-chasi/1190-obzor-zhenskih-yaponskih-chasov-casio-g-shock-iz-serii-gma-s110hc.html не знаю по поводу того что это точно или нет. Но как то возникают вопросы по поводу всего этого. Кто не будь знает на сколько это серьезно?



К тяжелым заболеваниям всегда нужно относиться очень серьезно. Это совершенно точно!

Не затягивайте с лечением, любезный К тяжелым заболеваниям всегда нужно относиться очень серьезно. Это совершенно точно!Не затягивайте с лечением, любезный Вернуться к началу

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