Выбор часов.
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Выбор часов.
Я не интересуюсь политикой но ситуация видимо не простая. А именно сложность в том что в России идет полным ходом инфляция, я об этом узнал по статье http://5oclock.ru/genskie-chasi/1190-obzor-zhenskih-yaponskih-chasov-casio-g-shock-iz-serii-gma-s110hc.html не знаю по поводу того что это точно или нет. Но как то возникают вопросы по поводу всего этого. Кто не будь знает на сколько это серьезно?
Глупости какие...
semakhin писал(а):Я не интересуюсь политикой но ситуация видимо не простая. А именно сложность в том что в России идет полным ходом инфляция, я об этом узнал по статье http://genskie-chasi/1190-obzor-zhenskih-yaponskih-chasov-casio-g-shock-iz-serii-gma-s110hc.html не знаю по поводу того что это точно или нет. Но как то возникают вопросы по поводу всего этого. Кто не будь знает на сколько это серьезно?
К тяжелым заболеваниям всегда нужно относиться очень серьезно. Это совершенно точно!
Не затягивайте с лечением, любезный
Re: Выбор часов.
Hublo очень советую
Re: Выбор часов.
baAsss писал(а):Hublo очень советую
Может, посоветуете, как из конской гривы сшить шубу , а из волчьего хвоста сделать сито?
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24097
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Выбор часов.
Шварц писал(а):
Может, посоветуете, как из конской гривы сшить шубу , а из волчьего хвоста сделать сито?
ой, оно уже было)))))))))))
козел с паспортом козы...
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Выбор часов.
ФрекенСнорк писал(а):ой, оно уже было)))))))))))
Ну... было и было Но только про хвост и сито )))
ФрекенСнорк писал(а):
козел с паспортом козы...
Там на аватарке совсем другие жЫвотные
6 сообщений • Страница 1 из 1
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