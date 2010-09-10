Сообщение Шварц » Сегодня, 17:47

ФрекенСнорк писал(а): ой, оно уже было)))))))))))



ФрекенСнорк писал(а):

козел с паспортом козы...

Ну... было и былоНо только про хвост и сито )))Там на аватарке совсем другие жЫвотные