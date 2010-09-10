Выбор часов.
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Выбор часов.
Я не интересуюсь политикой но ситуация видимо не простая. А именно сложность в том что в России идет полным ходом инфляция, я об этом узнал по статье http://5oclock.ru/genskie-chasi/1190-obzor-zhenskih-yaponskih-chasov-casio-g-shock-iz-serii-gma-s110hc.html не знаю по поводу того что это точно или нет. Но как то возникают вопросы по поводу всего этого. Кто не будь знает на сколько это серьезно?
Глупости какие...
semakhin писал(а):Я не интересуюсь политикой но ситуация видимо не простая. А именно сложность в том что в России идет полным ходом инфляция, я об этом узнал по статье http://genskie-chasi/1190-obzor-zhenskih-yaponskih-chasov-casio-g-shock-iz-serii-gma-s110hc.html не знаю по поводу того что это точно или нет. Но как то возникают вопросы по поводу всего этого. Кто не будь знает на сколько это серьезно?
К тяжелым заболеваниям всегда нужно относиться очень серьезно. Это совершенно точно!
Не затягивайте с лечением, любезный
Re: Выбор часов.
Hublo очень советую
Re: Выбор часов.
baAsss писал(а):Hublo очень советую
Может, посоветуете, как из конской гривы сшить шубу , а из волчьего хвоста сделать сито?
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24099
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Выбор часов.
Шварц писал(а):
Может, посоветуете, как из конской гривы сшить шубу , а из волчьего хвоста сделать сито?
ой, оно уже было)))))))))))
козел с паспортом козы...
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Выбор часов.
ФрекенСнорк писал(а):ой, оно уже было)))))))))))
Ну... было и было Но только про хвост и сито )))
ФрекенСнорк писал(а):
козел с паспортом козы...
Там на аватарке совсем другие жЫвотные
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24099
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Выбор часов.
Шварц писал(а):Но только про хвост и сито
а "козел с паспортом козы"- это из фольклора))))))угадайте, чьего?)))))))))))
Шварц писал(а):совсем другие жЫвотные
таки да. а шо с них взять?))))))))))
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Выбор часов.
ФрекенСнорк писал(а):а "козел с паспортом козы"- это из фольклора))))))угадайте, чьего?)))))))))))
Предположу, что это не очень старый фольклор одного древнего народа... козлы у них были на вольном выпасе
Паспорта ведь появились значительно позже
ФрекенСнорк писал(а):таки да. а шо с них взять?))))))))))
Ценный мех
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24099
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Выбор часов.
Шварц писал(а):Ценный мех
дайте два!
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Выбор часов.
ФрекенСнорк писал(а):Шварц писал(а):Ценный мех
дайте два!
Так не сезон, линять будут
10 сообщений • Страница 1 из 1
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