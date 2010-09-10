Выбор часов.

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semakhin
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 25 фев 2015, 16:11

Выбор часов.

Сообщение semakhin » 25 фев 2015, 16:12

Я не интересуюсь политикой но ситуация видимо не простая. А именно сложность в том что в России идет полным ходом инфляция, я об этом узнал по статье http://5oclock.ru/genskie-chasi/1190-obzor-zhenskih-yaponskih-chasov-casio-g-shock-iz-serii-gma-s110hc.html не знаю по поводу того что это точно или нет. Но как то возникают вопросы по поводу всего этого. Кто не будь знает на сколько это серьезно?
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3653
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Глупости какие...

Сообщение Шварц » 25 фев 2015, 18:11

semakhin писал(а):Я не интересуюсь политикой но ситуация видимо не простая. А именно сложность в том что в России идет полным ходом инфляция, я об этом узнал по статье http://genskie-chasi/1190-obzor-zhenskih-yaponskih-chasov-casio-g-shock-iz-serii-gma-s110hc.html не знаю по поводу того что это точно или нет. Но как то возникают вопросы по поводу всего этого. Кто не будь знает на сколько это серьезно?


К тяжелым заболеваниям всегда нужно относиться очень серьезно. Это совершенно точно!
Не затягивайте с лечением, любезный :mrgreen:
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baAsss
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 16 май 2017, 18:37

Re: Выбор часов.

Сообщение baAsss » Вчера, 15:29

Hublo очень советую
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3653
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Выбор часов.

Сообщение Шварц » Вчера, 16:11

baAsss писал(а):Hublo очень советую


Может, посоветуете, как из конской гривы сшить шубу , а из волчьего хвоста сделать сито?
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24099
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Выбор часов.

Сообщение ФрекенСнорк » Вчера, 17:25

Шварц писал(а):
Может, посоветуете, как из конской гривы сшить шубу , а из волчьего хвоста сделать сито?

ой, оно уже было)))))))))))
козел с паспортом козы...
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3653
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Выбор часов.

Сообщение Шварц » Вчера, 17:47

ФрекенСнорк писал(а):ой, оно уже было)))))))))))


Ну... было и было :lol: Но только про хвост и сито )))

ФрекенСнорк писал(а):
козел с паспортом козы...


Там на аватарке совсем другие жЫвотные :roll:
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24099
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Выбор часов.

Сообщение ФрекенСнорк » Сегодня, 15:06

Шварц писал(а):Но только про хвост и сито

а "козел с паспортом козы"- это из фольклора))))))угадайте, чьего?)))))))))))

Шварц писал(а):совсем другие жЫвотные

таки да. а шо с них взять?))))))))))
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3653
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Выбор часов.

Сообщение Шварц » Сегодня, 16:48

ФрекенСнорк писал(а):а "козел с паспортом козы"- это из фольклора))))))угадайте, чьего?)))))))))))


Предположу, что это не очень старый фольклор одного древнего народа... козлы у них были на вольном выпасе :D
Паспорта ведь появились значительно позже :wink:

ФрекенСнорк писал(а):таки да. а шо с них взять?))))))))))


Ценный мех :lol:
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24099
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Выбор часов.

Сообщение ФрекенСнорк » 51 минуту назад

Шварц писал(а):Ценный мех

дайте два!
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3653
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Выбор часов.

Сообщение Шварц » 15 минут назад

ФрекенСнорк писал(а):
Шварц писал(а):Ценный мех

дайте два!

Так не сезон, линять будут :D
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