Сообщение Шварц » Сегодня, 16:48

ФрекенСнорк писал(а): а "козел с паспортом козы"- это из фольклора))))))угадайте, чьего?)))))))))))

ФрекенСнорк писал(а): таки да. а шо с них взять?))))))))))

Предположу, что это не очень старый фольклор одного древнего народа... козлы у них были на вольном выпасеПаспорта ведь появились значительно позжеЦенный мех