Как выгодно продать квартиру?
Проблемы и решения жилищного вопроса. Цены и рыночные тенденции.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
11 сообщений • Страница 1 из 1
Re: Как выгодно продать квартиру?
Советуют не продавать-не продавайте. Посоветуют продать-продайте. Посоветуют подарить-подарите.
Посоветуют сжечь-жгите, не сумневайтесь!
Посоветуют сжечь-жгите, не сумневайтесь!
Re: Как выгодно продать квартиру?
Kamen писал(а):добрый вы
тут нету добрых или злых
А по сути вот пару дельных совета по продаже квартиры
Re: Как выгодно продать квартиру?
Вы хоть бы с разных IP писали..
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 18 июн 2015, 15:35
Re: Как выгодно продать квартиру?
Посмотрите эту статью http://mestoprozhivaniya.ru/yuristy/problemy-kvartir/kak-bystro-prodat-kvartiru
Возможно она будет полезна.
Возможно она будет полезна.
Re: Как выгодно продать квартиру?
AnastasiyaPanina писал(а):Посмотрите эту статью http://www.str-plus.ru/kvartiri-novostroyki-v-podolske-ot-zastroyshika.htm
Возможно она будет полезна.
Да спасибо)
Re: Как выгодно продать квартиру?
Помимо того чтобы купить выгодно, нужно что бы еще расположение было хорошее, да и само качество не страдало.
Re: Как выгодно продать квартиру?
Ну а если нет знакомых, качество обслуживания интересно, от этого пострадает?
Re: Как выгодно продать квартиру?
Не продавайте!!
Re: Как выгодно продать квартиру?
Выставить объявление о продаже выгоднее самостоятельно, не нужно будет комиссию платить риэлторам, только следите, чтобы ваше объявление не утекло в Циан, они тырят контент)) Мы так попадались к ним.
Re: Как выгодно продать квартиру?
Цены на недвижку упали, а потому смысла именно сейчас продавать не вижу. Когда будет рост цен, вот тогда и стоит об этом думать более серьезно.
- Зинаидушка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12
Re: Как выгодно продать квартиру?
Если уж решили продавать, то нужно выждать правильное время. Главное перед кризисом успеть продать недвижимость, когда цены достигают пикового значения, нам так в 2007 году повезло с этим. Потом спустя полтора года приобрели очень выгодно другую квартиру, да еще и дом в пригороде купили. Переехали в новое жилище как и планировали, ну и еще конечно очень помогла статья, в которой идет речь о том, как избежать ошибок при переезде и даются грамотные советы.
11 сообщений • Страница 1 из 1
Вернуться в «Общие вопросы по недвижимости»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей