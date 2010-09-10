Как выгодно продать квартиру?

Проблемы и решения жилищного вопроса. Цены и рыночные тенденции.

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Пух
Гость RZN.info
Сообщения: 244
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 23:50

Re: Как выгодно продать квартиру?

Сообщение Пух » 27 фев 2015, 00:17

Советуют не продавать-не продавайте. Посоветуют продать-продайте. Посоветуют подарить-подарите.
Посоветуют сжечь-жгите, не сумневайтесь! :D
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kachetkar
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 11 фев 2015, 23:55

Re: Как выгодно продать квартиру?

Сообщение kachetkar » 27 фев 2015, 20:18

Kamen писал(а):добрый вы

тут нету добрых или злых :lol:
А по сути вот пару дельных совета по продаже квартиры
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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19219
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: Как выгодно продать квартиру?

Сообщение DS » 02 мар 2015, 04:06

Вы хоть бы с разных IP писали..
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AnastasiyaPanina
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 18 июн 2015, 15:35

Re: Как выгодно продать квартиру?

Сообщение AnastasiyaPanina » 18 июн 2015, 15:38

Посмотрите эту статью http://mestoprozhivaniya.ru/yuristy/problemy-kvartir/kak-bystro-prodat-kvartiru
Возможно она будет полезна.
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Pronowo
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 19 янв 2015, 13:09

Re: Как выгодно продать квартиру?

Сообщение Pronowo » 21 авг 2015, 11:58

AnastasiyaPanina писал(а):Посмотрите эту статью http://www.str-plus.ru/kvartiri-novostroyki-v-podolske-ot-zastroyshika.htm
Возможно она будет полезна.

Да спасибо)
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Lira
Гость RZN.info
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 19 авг 2014, 00:16

Re: Как выгодно продать квартиру?

Сообщение Lira » 29 сен 2015, 16:48

Помимо того чтобы купить выгодно, нужно что бы еще расположение было хорошее, да и само качество не страдало.
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Lira
Гость RZN.info
Сообщения: 63
Зарегистрирован: 19 авг 2014, 00:16

Re: Как выгодно продать квартиру?

Сообщение Lira » 29 сен 2015, 19:00

Ну а если нет знакомых, качество обслуживания интересно, от этого пострадает?
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Саш_а
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 22 дек 2015, 14:48
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Re: Как выгодно продать квартиру?

Сообщение Саш_а » 22 дек 2015, 14:55

Не продавайте!! :twisted:
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sol
Гость RZN.info
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 20 ноя 2012, 08:18

Re: Как выгодно продать квартиру?

Сообщение sol » 25 окт 2017, 17:44

Выставить объявление о продаже выгоднее самостоятельно, не нужно будет комиссию платить риэлторам, только следите, чтобы ваше объявление не утекло в Циан, они тырят контент)) Мы так попадались к ним.
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Алексеич
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 12 окт 2017, 23:26

Re: Как выгодно продать квартиру?

Сообщение Алексеич » 08 фев 2018, 01:25

Цены на недвижку упали, а потому смысла именно сейчас продавать не вижу. Когда будет рост цен, вот тогда и стоит об этом думать более серьезно.
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Зинаидушка
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12

Re: Как выгодно продать квартиру?

Сообщение Зинаидушка » 08 фев 2018, 03:40

Если уж решили продавать, то нужно выждать правильное время. Главное перед кризисом успеть продать недвижимость, когда цены достигают пикового значения, нам так в 2007 году повезло с этим. Потом спустя полтора года приобрели очень выгодно другую квартиру, да еще и дом в пригороде купили. Переехали в новое жилище как и планировали, ну и еще конечно очень помогла статья, в которой идет речь о том, как избежать ошибок при переезде и даются грамотные советы.
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Ложкина
Гость RZN.info
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 12:09

Re: Как выгодно продать квартиру?

Сообщение Ложкина » Сегодня, 20:17

Точно знаю, что не стоит недвижимость на юлу выставлять. Они там крутя-вертят, мухлюют и ничего не продается. Я дважды платные объявления ставила, чтобы хоть как-то там засветиться. По факту их все равно убрали. Мне кажется, там очень маленькая аудитория и продать ничего нереально
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