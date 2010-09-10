Сообщение Ложкина » Сегодня, 20:17

Точно знаю, что не стоит недвижимость на юлу выставлять. Они там крутя-вертят, мухлюют и ничего не продается. Я дважды платные объявления ставила, чтобы хоть как-то там засветиться. По факту их все равно убрали. Мне кажется, там очень маленькая аудитория и продать ничего нереально