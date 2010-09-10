Сообщение Vredtech » 02 авг 2016, 16:27

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время посещения рязанского Центрального рынка заявил, что сделает все для того, чтобы губернатор Рязанской области Олег Ковалев ушел в отставку и был отдан под суд.– Мы с удовольствием сделаем все, чтобы Ковалев ушел в отставку, да еще и под суд отдадим, – сказал Жириновский.Кроме того, лидер либерал-демократов провел мини-инспекцию рынка. В частности, он проверил арбузы на нитраты, прибор показал пятикратное превышение нормы. Жириновский посоветовал рязанцам фрукты на Центральном рынке не покупать. Рязанские свинина, говядина и сыр политику, напротив, понравились.Ну что, делаем ставки? Как говорится, пи*дИть - не мешки ворочать. Один ляпнул как всегда не подумавши, а второй даже в суд не подаст на оскорбление чести и достоинства.