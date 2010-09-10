Не даете Ковалева в ленте комментить? Мы тут будем. О

Обсуждения и комментарии новостей из новостной ленты RZN.info.

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Spiro
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 01 сен 2012, 20:23

Re: Не даете Ковалева в ленте комментить? Мы тут будем. О

Сообщение Spiro » 27 май 2016, 14:55

А что было в этой новости?
http://www.rzn.info/news/2016/5/18/v-ry ... ysote.html

Комменты почему-то закрыли.
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1933
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Не даете Ковалева в ленте комментить? Мы тут будем. О

Сообщение Raider » 27 май 2016, 18:15

Spiro писал(а):А что было в этой новости?
http://www.rzn.info/news/2016/5/18/v-ry ... ysote.html Комменты почему-то закрыли.
ну так "самый коментируемый сайт" с чьей руки кормится...?? Забыли? не гоже на хозяина гавкать...вдруг косточку отберет...
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3438
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Не даете Ковалева в ленте комментить? Мы тут будем. О

Сообщение Vredtech » 27 май 2016, 20:05

Spiro писал(а):
Хы, удалили.


В Гугле тяжеловато удалить...

http://www.kommersant.ru/doc/2997156
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1933
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Не даете Ковалева в ленте комментить? Мы тут будем. О

Сообщение Raider » 14 июн 2016, 22:15

Рязанский губернатор поручил выделить средства на ремонт муниципальных дорог

Подробнее на RZN.info:
http://www.rzn.info/news/2016/6/14/ryaz ... dorog.html

я честно говоря не понял..ладно коментировать запрещено, а что...до этого никто ничего не ремонтировал?
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Spiro
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 01 сен 2012, 20:23

Re: Не даете Ковалева в ленте комментить? Мы тут будем. О

Сообщение Spiro » 28 июл 2016, 19:24

Не Ковалёв, но тоже закрыли комменты. Наверное, боятся набегов ботов и секретарш.

http://www.rzn.info/news/2016/7/25/sud- ... arsa_.html
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3438
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Не даете Ковалева в ленте комментить? Мы тут будем. О

Сообщение Vredtech » 02 авг 2016, 16:27

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время посещения рязанского Центрального рынка заявил, что сделает все для того, чтобы губернатор Рязанской области Олег Ковалев ушел в отставку и был отдан под суд.
– Мы с удовольствием сделаем все, чтобы Ковалев ушел в отставку, да еще и под суд отдадим, – сказал Жириновский.
Кроме того, лидер либерал-демократов провел мини-инспекцию рынка. В частности, он проверил арбузы на нитраты, прибор показал пятикратное превышение нормы. Жириновский посоветовал рязанцам фрукты на Центральном рынке не покупать. Рязанские свинина, говядина и сыр политику, напротив, понравились.

http://ya62.ru/news/ryazan/politics/zhi ... m_pod_sud/

Ну что, делаем ставки? Как говорится, пи*дИть - не мешки ворочать. Один ляпнул как всегда не подумавши, а второй даже в суд не подаст на оскорбление чести и достоинства.
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5779
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Не даете Ковалева в ленте комментить? Мы тут будем. О

Сообщение ivanes » 02 авг 2016, 21:06

А Ковалев подумал о 10 тыс голов скота на новой ферме за китайский 1 млрд $?
Надо учесть о повальной гибели свиней в МСК области. Африканская чума на них напала.
Пока не нашел рязанского сыра в Дикси на Либкнехта,в Пятерочке в районе Горрощи.
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Spiro
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 01 сен 2012, 20:23

Re: Не даете Ковалева в ленте комментить? Мы тут будем. О

Сообщение Spiro » 12 авг 2016, 19:45

http://www.rzn.info/news/2016/8/12/seve ... atoru.html

Прощай, экология!
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1764
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Не даете Ковалева в ленте комментить? Мы тут будем. О

Сообщение АЛСНщик » 21 авг 2016, 14:23

ivanes писал(а):Пока не нашел рязанского сыра в Дикси на Либкнехта,в Пятерочке в районе Горрощи.

Сырзавод в с.Константиново снесён: никто из местных не шёл туда работать.
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1764
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Не даете Ковалева в ленте комментить? Мы тут будем. О

Сообщение АЛСНщик » 21 авг 2016, 14:30

Vredtech писал(а):http://ya62.ru/news/ryazan/politics/zhi ... m_pod_sud/

Ну что, делаем ставки? Как говорится, пи*дИть - не мешки ворочать. Один ляпнул как всегда не подумавши, а второй даже в суд не подаст на оскорбление чести и достоинства.

Он и Рыбновское руководство в полном составе грозился уволить, когда во время очередного визита его не встретил ни один местный чиновник. Никого не уволили ;)
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5779
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Не даете Ковалева в ленте комментить? Мы тут будем. О

Сообщение ivanes » 21 авг 2016, 15:07

Кто вообще в Константиново работает,кроме музейного комплекса?
Кроме Жириновского на губернатора области катит бочку и Э.Панфилова за организацию выборов.
Собирается или только грозит пожаловаться Президенту на губернатора.
http://analizator-sam.livejournal.com/460200.html
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Гость RZN.info
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