Математика для школьников и их родителей

Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Serg2014
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 02 июн 2014, 12:26

Математика для школьников и их родителей

Сообщение Serg2014 » 27 мар 2015, 12:42

Математика для школьников и их родителей

http://goo.gl/zm18Xy
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Novoross
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 09 апр 2015, 18:30

Re: Математика для школьников и их родителей

Сообщение Novoross » 10 апр 2015, 01:06

С ужасом жду того времени ,когда придется помогать детям по математике, как помогали родители мне - из головы повылетало все напрочь!!!))
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Re: Математика для школьников и их родителей

Сообщение Изаура » 14 дек 2018, 14:37

Сейчас в школе очень большая нагрузка на детей. Я не все понимаю с этом математикой, а они от детей требуют. Для этого нашли хорошего специалиста здесь: https://author24.ru/tutors/ . Сын начал заниматься с репетитором по скайпу и подтянул свои знания, начал лучше воспринимать математику и повысилась успеваемость. Говорил даже, что лучше бы его репетитор была бы учителем в школе, очень грамотно и доходчиво объясняет учебный материал.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 156
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Re: Математика для школьников и их родителей

Сообщение inna8585v » Сегодня, 11:45

Всем приветик. Я сама не очень то сильна в математике. И мне очень трудно контролировать своего сына , когда он выполняет домашнее задание по математике. Но как-то в инете нашла этот сайт: https://0tvet.com/matematika Вопросы и правильные ответы по математике. И он мне очень сильно облегчил задачи по контролю.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Образование в Рязани»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость