Математика для школьников и их родителей
Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
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Математика для школьников и их родителей
Математика для школьников и их родителей
http://goo.gl/zm18Xy
http://goo.gl/zm18Xy
Re: Математика для школьников и их родителей
С ужасом жду того времени ,когда придется помогать детям по математике, как помогали родители мне - из головы повылетало все напрочь!!!))
Re: Математика для школьников и их родителей
Сейчас в школе очень большая нагрузка на детей. Я не все понимаю с этом математикой, а они от детей требуют. Для этого нашли хорошего специалиста здесь: https://author24.ru/tutors/ . Сын начал заниматься с репетитором по скайпу и подтянул свои знания, начал лучше воспринимать математику и повысилась успеваемость. Говорил даже, что лучше бы его репетитор была бы учителем в школе, очень грамотно и доходчиво объясняет учебный материал.
Re: Математика для школьников и их родителей
Всем приветик. Я сама не очень то сильна в математике. И мне очень трудно контролировать своего сына , когда он выполняет домашнее задание по математике. Но как-то в инете нашла этот сайт: https://0tvet.com/matematika Вопросы и правильные ответы по математике. И он мне очень сильно облегчил задачи по контролю.
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