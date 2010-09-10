Сообщение Грей » 30 мар 2015, 10:21

Чистейшей воды лотерея. В случае каркасного дома вполне допустима, ибо нагрузки несущественны. Но вот в случае дома каменного я бы не стал рисковать. Слишком много неизвестных факторов перечисленных выше... Фундамент это все таки основа. На мой взгляд вам просто придется потратить деньги на экспертов(а не просто показать строителям), которые могут произвести анализ состояния фундамента с применением технических средств. И в случае неудовлетворительного результата вы еще понесете затраты на демонтаж. Лучше все таки устройство фундамента производить под личным (нанять технадзор) контролем на чистом месте. С другой стороны стоимость фундамента достаточно высока и порой составляет 20-40% от стоимости дома. Так что решать Вам.