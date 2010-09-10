Вопрос про фундамент
Обмен опытом по ремонту и отделке помещений.
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Вопрос про фундамент
Предлагают участок с частичным фундаментом.А именно: часть залито бетоном , а часть торчит арматура из земли.Арматура поржавела, но крепкая.Этому шедевру не менее 4 лет (именно в таком виде три года назад по бартеру перепал участок нынешнему хозяину).Между арматурой выросла березка в человеческий рост.Участок находится на берегу водоема, т.е вода близко.Вот вопрос : насколько прочна и долговечна данная конструкция или не заморачиваться и соседний купить за такую же цену, но пустой? Боюсь быть тем скупым, что дважды платит.
Re: Вопрос про фундамент
А вам этот фундамент подходит, что ли?
Re: Вопрос про фундамент
В принципе, да.
Re: Вопрос про фундамент
Покажите строителям каким-нибудь, слишком много неизвестных. Одно дело если вы каркасный дом поставите на этот фундамент, другое - кирпичный, дача или для постоянного проживания, предусмотрены ли отверстия для коммуникаций, вентиляционные всякие, есть ли гидроизоляция. В каком состоянии бетон, может его заливали с нарушениями или в мороз. Как это, арматура из земли торчит? Она не должна из неё торчать, она должна в бетоне находиться.
Re: Вопрос про фундамент
Откажитесь от такого участка по нескольким причинам.
1. Грунтовые воды близко, поэтому необходимо делать фундамент с пристрастием к гидроизоляции и водоотведению;
2. Выросла берёза, значит бетон, мягко говоря, некачественный;
3. Необходимо провести простейшую геологию для определения состава грунта, и уже после делать вывод о глубине, толщине будущего фундамента.
На полях бескрайних интернета полно информации, которую можно почерпнуть для элементарного понимания данной проблемы.
1. Грунтовые воды близко, поэтому необходимо делать фундамент с пристрастием к гидроизоляции и водоотведению;
2. Выросла берёза, значит бетон, мягко говоря, некачественный;
3. Необходимо провести простейшую геологию для определения состава грунта, и уже после делать вывод о глубине, толщине будущего фундамента.
На полях бескрайних интернета полно информации, которую можно почерпнуть для элементарного понимания данной проблемы.
Re: Вопрос про фундамент
Чистейшей воды лотерея. В случае каркасного дома вполне допустима, ибо нагрузки несущественны. Но вот в случае дома каменного я бы не стал рисковать. Слишком много неизвестных факторов перечисленных выше... Фундамент это все таки основа. На мой взгляд вам просто придется потратить деньги на экспертов(а не просто показать строителям), которые могут произвести анализ состояния фундамента с применением технических средств. И в случае неудовлетворительного результата вы еще понесете затраты на демонтаж. Лучше все таки устройство фундамента производить под личным (нанять технадзор) контролем на чистом месте. С другой стороны стоимость фундамента достаточно высока и порой составляет 20-40% от стоимости дома. Так что решать Вам.
Re: Вопрос про фундамент
Арматура из земли - тупо фундамент недозалили. Береза не из бетона выросла, а между незалитой арматурой.Сам бетон крепкий, без трещин
Re: Вопрос про фундамент
Все равно место старого и нового фундамента будет под ударом, ибо процесс заливки фундамента должен быть непрерывным. Так правильно.
Re: Вопрос про фундамент
Весна писал(а):Арматура из земли - тупо фундамент недозалили. Береза не из бетона выросла, а между незалитой арматурой.Сам бетон крепкий, без трещин
Я не профи, но всё же мне кажется эта самая берёзка потом Вам потихоньку своим ростом фундамент разрушит. Или надо берёзку со всеми корнями выкорчёвывать.
Re: Вопрос про фундамент
согласен, если достаточно, то можно и дозалить
но всё-таки необходимо дополнительно посоветоваться со спецом
а фотографии есть?
но всё-таки необходимо дополнительно посоветоваться со спецом
а фотографии есть?
Re: Вопрос про фундамент
Значит, так. Вариантов 3:
1. Вы остаётесь на форуме и просто общаетесь, не плодя новые политические темы и не засиживаю глупыми пустыми сообщениями первые попавшиеся.
2. Просто перестаёте здесь появляться.
3. Продолжаете в том же духе и будете заблокированы.
1. Вы остаётесь на форуме и просто общаетесь, не плодя новые политические темы и не засиживаю глупыми пустыми сообщениями первые попавшиеся.
2. Просто перестаёте здесь появляться.
3. Продолжаете в том же духе и будете заблокированы.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 17 июл 2015, 18:37
Re: Вопрос про фундамент
Очень важно не допустить ошибки, которую совершил я и заранее задуматься о хорошей гидроизоляции фундамента. Рекомендую заранее решить все связанные с этим вопросы, а так же обратиться в проверенную компанию Агробуд (Киев). Также, помимо фундамента, они нам делали гидроизоляцию пола, стен и крыши
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 18 июл 2015, 19:41
Re: Вопрос про фундамент
[quote="myshkinfever"]Очень важно не допустить ошибки, которую совершил я и заранее задуматься о хорошей гидроизоляции фундамента. Рекомендую заранее решить все связанные с этим вопросы, а так же обратиться в проверенную компанию Агробуд. Также, помимо фундамента, они нам делали гидроизоляцию колодца и дома
Насколько выше цены, если делать ремонт через компанию, а не с помощью частных мастеров?
Насколько выше цены, если делать ремонт через компанию, а не с помощью частных мастеров?
Re: Вопрос про фундамент
На самом деле, они ниже. Да вы бы у себя и спросили, зачем пальцы об клавиатуру стирать. Неужели вы здесь ищете клиентов для Киевской компании? Или роботам всё равно?
Re: Вопрос про фундамент
Весна писал(а):Предлагают участок с частичным фундаментом.А именно: часть залито бетоном , а часть торчит арматура из земли.Арматура поржавела, но крепкая.Этому шедевру не менее 4 лет (именно в таком виде три года назад по бартеру перепал участок нынешнему хозяину).Между арматурой выросла березка в человеческий рост.Участок находится на берегу водоема, т.е вода близко.Вот вопрос : насколько прочна и долговечна данная конструкция или не заморачиваться и соседний купить за такую же цену, но пустой? Боюсь быть тем скупым, что дважды платит.
Ситуация конечно не шик) Что это за люди, которые не доводят дело до конца. В своем опыте такого я еще не встречал конечно... Смотрите сами, в лучшем случае вам просто придется устанавливать заново установку на той второй половине, и заливать ее. Лично я бы смотрел и судил по цене участка, стоит ли за него браться...
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: Вчера, 14:40
Re: Вопрос про фундамент
Если возникают какие-то проблемы с арматурой, можете посмотреть здесь http://seabay.ru/ . Хорошо плавится, подходит не только для судовых целей. В общем, заказывайте - не пожалеете, уверяю вас, что все будет на наивысшем уровне!)
- Зинаидушка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12
Re: Вопрос про фундамент
В этом случае будет лучше плавающий фундамент, который обладает достаточно жесткой конструкцией, в которую входит одна плита, располагающаяся под всем зданием. Основным достоинством данного типа фундамента является прекрасный выравнивающий все горизонтальные и вертикальные перемещения почвы эффект. Название «плавающие» элементы походит от того, что плиты сооружаются прямо на просадочной почве. Такие фундаменты обходятся в довольно немалую денежную сумму, что обуславливается расходом большого объема бетона и металла, затраченного на арматуру.
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