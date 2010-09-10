Сообщение nazar1232 » 22 фев 2016, 19:20

Весна писал(а): Предлагают участок с частичным фундаментом.А именно: часть залито бетоном , а часть торчит арматура из земли.Арматура поржавела, но крепкая.Этому шедевру не менее 4 лет (именно в таком виде три года назад по бартеру перепал участок нынешнему хозяину).Между арматурой выросла березка в человеческий рост.Участок находится на берегу водоема, т.е вода близко.Вот вопрос : насколько прочна и долговечна данная конструкция или не заморачиваться и соседний купить за такую же цену, но пустой? Боюсь быть тем скупым, что дважды платит.

Ситуация конечно не шик) Что это за люди, которые не доводят дело до конца. В своем опыте такого я еще не встречал конечно... Смотрите сами, в лучшем случае вам просто придется устанавливать заново установку на той второй половине, и заливать ее. Лично я бы смотрел и судил по цене участка, стоит ли за него браться...