Сообщение ВРУНГЕЛЬ » 04 апр 2015, 19:55

Рядом водоем, потому перловка в этой Ленте в дефиците и по идее геркулес с пшеном.

Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!

Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...