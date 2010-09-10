Объясните феномен употребления еды из мак авто на парковке?
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Re: Объясните феномен употребления еды из мак авто на парков
бабайка писал(а):И еще. Мне непонятна фраза про:"Мы иногда заезжаем туда позавтракать, т.е. поесть картофельных оладий и бутербродов".
Люди живут по принципу: первый завтрак, второй завтрак. третий перекус....
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
Re: Объясните феномен употребления еды из мак авто на парков
бабайка писал(а):И еще. Мне непонятна фраза про:"Мы иногда заезжаем туда позавтракать, т.е. поесть картофельных оладий и бутербродов".
А почему фраза непонятна?
Рассказываю почему я иногда завтракаю вне дома))).
1. Отвожу ребенка в школу к 7.50. Утром ей наливаю чай, сама в такую рань не ем. Потом иногда еду в магазин закупать продукты, в Ленту обычно. Тут уже время ближе к 9 утра - самое оно позавтракать вкусным завтраком в Глобусе (ехать из Ленты в Глобус - не лень ).
2. Опять таки отвожу ребенка в школу к 7.50 утра и надо ехать в Коломну в интернат к примеру. Выезжаю на окружную, а там МакДак. Глобусовский ресторан, увы, не работает так рано. Приходится завтракать невкусным макдаковским завтраком.))
Вот завтраки в Глобусе мне ооочень нравятся. И кашка, и бутеры горячие, и бутеры холодные. Даже с собой иногда беру. А вот обеды - так себе.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24080
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Объясните феномен употребления еды из мак авто на парков
сегодня с 13,00 затаривалась в Глобусе...
у меня- не просто социопатия. у меня- высшая её степень.
у меня- не просто социопатия. у меня- высшая её степень.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Объясните феномен употребления еды из мак авто на парков
А мы сегодня заехали в Ленту в Борках, рядом были. До сих пор в психозе)). У меня тоже социопатия - не люблю толпы людей, поэтому в магазин хожу в 8 утра. Никого нет)).
В этой дурацкой Ленте в Борках нет и половины товаров, которые есть в Ленте в Кальном. Огромная территория абсолютно бестолкового магазина. В итоге очень много нужного не купила и все равно придется ехать в обычную Ленту, блин!
Даже перловки там нет!
В этой дурацкой Ленте в Борках нет и половины товаров, которые есть в Ленте в Кальном. Огромная территория абсолютно бестолкового магазина. В итоге очень много нужного не купила и все равно придется ехать в обычную Ленту, блин!
Даже перловки там нет!
Re: Объясните феномен употребления еды из мак авто на парков
Рядом водоем, потому перловка в этой Ленте в дефиците и по идее геркулес с пшеном.
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Re: Объясните феномен употребления еды из мак авто на парков
ФрекенСнорк писал(а):у меня- не просто социопатия. у меня- высшая её степень.
Ух, какие тут все социопаты!!! А может дело не только в ней. Порой и в общественном транспорте перекусить хочется именно на своём месте: в поезде в своём вагоне, а вовсе не в ресторане либо буфете, как в экспрессах на Москву. Впрочем, тут дело также может быть в ресторанных ценах А в пригородных электричках и вовсе буфета нет: пора бы Вредному Технологу подумать насчёт организации в своём "металлоломе" салонов-вагонов для постоянных клиентов
- pri
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1970
- Зарегистрирован: 08 авг 2010, 19:36
- Откуда: Рязань, Циолковского
Re: Объясните феномен употребления еды из мак авто на парков
ФрекенСнорк писал(а):у меня- высшая её степень.
Степень социопатии проверять "Глобусом" нельзя... В "Глобусе" все социопаты... Ну, я - точно...
tochka писал(а):Ленте в Борках нет и половины товаров,
О, спасибо за инфу, а то я все собирался из любопытства заехать. Значит - можно не ехать...
Re: Объясните феномен употребления еды из мак авто на парков
Социопаты они видите ли... Вы просто нервные скандальные людишки... дзена на вас нет
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24080
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Объясните феномен употребления еды из мак авто на парков
pri писал(а):Степень социопатии проверять "Глобусом" нельзя... В "Глобусе" все социопаты... Ну, я - точно...
отнюдь. когда я прихожу в "Глобус" в 7 утра, прогуливая свою ФрекенСнифф, я там прекрасно себя чуйствую...
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24080
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Объясните феномен употребления еды из мак авто на парков
АЛСНщик писал(а):Ух, какие тут все социопаты!!! А может дело не только в ней.
ну так я сразу сказала Антипову- ем в авто, чтоб не отняли.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Объясните феномен употребления еды из мак авто на парков
На фильмы много бабок оскароносцу не дают, так он задумал обидеть американскую харчевню совместно с братаном.
Интересный отклик:
Не совсем по теме, но близко).
Интересный отклик:
Ничто не ново под луной! Хорошо помнится, как любезная супруга Ю.М. Лужкова тоже начинала с сети "русского бистро" - замена чему? Правильно, тому же пресловутому Макдональдсу. Даже "изобрели" для этого расстегаи. А чем закончили? Воровали все подряд не стесняясь. Правда, им за это ничего не было, что воодушевляет. Чем же Михалковы хуже? Да ничем! Такие же. Один на восьмом десятке узнал, что в России есть деревня - и умилился. Другой притянул для солидности Ивана Бунина, который не смог отбиться от соавторства по естественным причинам, и спустил в Швейцарии на местном пароходе 20 лямов, хотя мог бы за эти деньги целый флот на Волге построить. Борец за охрану интеллектуальной собственности обложил всех налогом на СД, а сам успешно и главное, бесплатно и безнаказанно, осваивает чужую - начиная с Рабы Любви и кончая памятником собственному отцу.
Не совсем по теме, но близко).
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Объясните феномен употребления еды из мак авто на парков
Сидел позавчера в машине у Мака, ел Круизовский чебурек и видел ещё один феномЕн.
Из главного входа Мака выходит мАковец (мАковка) с пакетом/пакетами - и относит их в чьё-то авто.
Это как:
1. Люди заказали по мобильнику/интернету, и им вынесли?
2. Люди оплатили в кассе, но не ждали внутри, а им вынесли?
3. Или это мАковцы (мАковки) так себе/своим выносят?
Из главного входа Мака выходит мАковец (мАковка) с пакетом/пакетами - и относит их в чьё-то авто.
Это как:
1. Люди заказали по мобильнику/интернету, и им вынесли?
2. Люди оплатили в кассе, но не ждали внутри, а им вынесли?
3. Или это мАковцы (мАковки) так себе/своим выносят?
Your friend in time Emmet L.Brown
Re: Объясните феномен употребления еды из мак авто на парков
Это обычная практика, когда сразу не готово.
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- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 1807
- Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
- Откуда: Рязань
Re: Объясните феномен употребления еды из мак авто на парков
Док писал(а):Сидел позавчера в машине у Мака, ел Круизовский чебурек и видел ещё один феномЕн.
Из главного входа Мака выходит мАковец (мАковка) с пакетом/пакетами - и относит их в чьё-то авто.
Это если на момент получения заказа в макавто нет нужного бутерброда, то, чтобы не задерживать очередь, клиента просят отъехать и подождать. Как приготовится - выносят.
АЛСНщик писал(а):Порой и в общественном транспорте перекусить хочется именно на своём месте: в поезде в своём вагоне, а вовсе не в ресторане либо буфете, как в экспрессах на Москву. Впрочем, тут дело также может быть в ресторанных ценах
В вагоне на своем месте есть, как минимум, стол и достаточно простора чтобы случайно локтем передачу не воткнуть в процессе приема пищи.
- pri
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1970
- Зарегистрирован: 08 авг 2010, 19:36
- Откуда: Рязань, Циолковского
Re: Объясните феномен употребления еды из мак авто на парков
Antipov писал(а):случайно локтем передачу не воткнуть в процессе приема пищи.
А если я её всё-таки случайно воткну в процессе приема пищи - процесс немедленно завершится? Или будет временно приостановлен? Или нарушен каким либо другим образом? Чего случится то тогда?
Вот сейчас пришла в голову мысль - а Вы не допускаете, что эти люди просто стесняются? Вы вот спокойно на виду у незнакомых людей жуёте и облизываете пальцы, рассыпая по столу капусту, а им может некомфортно это делать? Они может в силу своего воспитания предпочитают сорить в своей машине?
Re: Объясните феномен употребления еды из мак авто на парков
ну может нравится кому то в машине кушать? или считает что в самом ресторане ждать долго и не всегда столик есть свободный, взал и в машине побыстренькому перекусил )
Re: Объясните феномен употребления еды из мак авто на парков
Нет, ну так-то понять можно. В принципе, реально доходит до банального, лень попец оторвать. Первый откомментировавший исчерпывающе высказался. Единственный минус - машину можешь загадить, и это печально. А вообще, чего вообще этот вопрос кого-либо волнует, я не пойму.
з.ы. фаст фуд нид быстрио употребитЪ, а то потом не вкусно будет =)
з.ы. фаст фуд нид быстрио употребитЪ, а то потом не вкусно будет =)
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- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 1807
- Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
- Откуда: Рязань
Re: Объясните феномен употребления еды из мак авто на парков
Gusakov писал(а):А вообще, чего вообще этот вопрос кого-либо волнует, я не пойму.
Не то чтобы сильно волнует... Просто увидел это явление, мне непонятное, стало интересно. Вот, получил много интересных версий.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: Вчера, 19:32
Объясните феномен употребления еды из мак авто на парковке
так они что, с разрешения и благословения родителей туда поперлись???
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