Объясните феномен употребления еды из мак авто на парковке?

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ZZ
Гуру RZN.info
Сообщения: 16341
Зарегистрирован: 12 мар 2007, 15:08
Откуда: Рязань

Re: Объясните феномен употребления еды из мак авто на парков

Сообщение ZZ » 04 апр 2015, 10:53

бабайка писал(а):И еще. Мне непонятна фраза про:"Мы иногда заезжаем туда позавтракать, т.е. поесть картофельных оладий и бутербродов".

Люди живут по принципу: первый завтрак, второй завтрак. третий перекус.... :D
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
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tochka
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 5882
Зарегистрирован: 16 июн 2008, 10:55

Re: Объясните феномен употребления еды из мак авто на парков

Сообщение tochka » 04 апр 2015, 14:52

бабайка писал(а):И еще. Мне непонятна фраза про:"Мы иногда заезжаем туда позавтракать, т.е. поесть картофельных оладий и бутербродов".

А почему фраза непонятна?
Рассказываю почему я иногда завтракаю вне дома))).
1. Отвожу ребенка в школу к 7.50. Утром ей наливаю чай, сама в такую рань не ем. Потом иногда еду в магазин закупать продукты, в Ленту обычно. Тут уже время ближе к 9 утра - самое оно позавтракать вкусным завтраком в Глобусе (ехать из Ленты в Глобус - не лень :) ).
2. Опять таки отвожу ребенка в школу к 7.50 утра и надо ехать в Коломну в интернат к примеру. Выезжаю на окружную, а там МакДак. Глобусовский ресторан, увы, не работает так рано. Приходится завтракать невкусным макдаковским завтраком.))

Вот завтраки в Глобусе мне ооочень нравятся. И кашка, и бутеры горячие, и бутеры холодные. Даже с собой иногда беру. А вот обеды - так себе.
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24080
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Объясните феномен употребления еды из мак авто на парков

Сообщение ФрекенСнорк » 04 апр 2015, 15:08

сегодня с 13,00 затаривалась в Глобусе...
у меня- не просто социопатия. у меня- высшая её степень.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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tochka
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 5882
Зарегистрирован: 16 июн 2008, 10:55

Re: Объясните феномен употребления еды из мак авто на парков

Сообщение tochka » 04 апр 2015, 19:13

А мы сегодня заехали в Ленту в Борках, рядом были. До сих пор в психозе)). У меня тоже социопатия - не люблю толпы людей, поэтому в магазин хожу в 8 утра. Никого нет)).
В этой дурацкой Ленте в Борках нет и половины товаров, которые есть в Ленте в Кальном. Огромная территория абсолютно бестолкового магазина. В итоге очень много нужного не купила и все равно придется ехать в обычную Ленту, блин!
Даже перловки там нет!
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ВРУНГЕЛЬ
Пользователь RZN.info
Сообщения: 624
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 22:43
Откуда: Из Рязани

Re: Объясните феномен употребления еды из мак авто на парков

Сообщение ВРУНГЕЛЬ » 04 апр 2015, 19:55

Рядом водоем, потому перловка в этой Ленте в дефиците и по идее геркулес с пшеном.
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1742
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Объясните феномен употребления еды из мак авто на парков

Сообщение АЛСНщик » 05 апр 2015, 10:44

ФрекенСнорк писал(а):у меня- не просто социопатия. у меня- высшая её степень.

Ух, какие тут все социопаты!!! А может дело не только в ней. Порой и в общественном транспорте перекусить хочется именно на своём месте: в поезде в своём вагоне, а вовсе не в ресторане либо буфете, как в экспрессах на Москву. Впрочем, тут дело также может быть в ресторанных ценах :shock: :o А в пригородных электричках и вовсе буфета нет: пора бы Вредному Технологу подумать насчёт организации в своём "металлоломе" салонов-вагонов для постоянных клиентов 8) :P
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pri
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1970
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 19:36
Откуда: Рязань, Циолковского

Re: Объясните феномен употребления еды из мак авто на парков

Сообщение pri » 05 апр 2015, 10:55

ФрекенСнорк писал(а):у меня- высшая её степень.


Степень социопатии проверять "Глобусом" нельзя... В "Глобусе" все социопаты... Ну, я - точно...

tochka писал(а):Ленте в Борках нет и половины товаров,


О, спасибо за инфу, а то я все собирался из любопытства заехать. Значит - можно не ехать...
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ZZ
Гуру RZN.info
Сообщения: 16341
Зарегистрирован: 12 мар 2007, 15:08
Откуда: Рязань

Re: Объясните феномен употребления еды из мак авто на парков

Сообщение ZZ » 05 апр 2015, 11:23

Социопаты они видите ли... Вы просто нервные скандальные людишки... дзена на вас нет :) :) :)
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24080
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Объясните феномен употребления еды из мак авто на парков

Сообщение ФрекенСнорк » 05 апр 2015, 11:29

pri писал(а):Степень социопатии проверять "Глобусом" нельзя... В "Глобусе" все социопаты... Ну, я - точно...

отнюдь. когда я прихожу в "Глобус" в 7 утра, прогуливая свою ФрекенСнифф, я там прекрасно себя чуйствую...
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24080
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Объясните феномен употребления еды из мак авто на парков

Сообщение ФрекенСнорк » 05 апр 2015, 11:32

АЛСНщик писал(а):Ух, какие тут все социопаты!!! А может дело не только в ней.

ну так я сразу сказала Антипову- ем в авто, чтоб не отняли. :)
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11083
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Объясните феномен употребления еды из мак авто на парков

Сообщение UNCLE1911 » 09 апр 2015, 09:41

На фильмы много бабок оскароносцу не дают, так он задумал обидеть американскую харчевню совместно с братаном.
Интересный отклик:
Ничто не ново под луной! Хорошо помнится, как любезная супруга Ю.М. Лужкова тоже начинала с сети "русского бистро" - замена чему? Правильно, тому же пресловутому Макдональдсу. Даже "изобрели" для этого расстегаи. А чем закончили? Воровали все подряд не стесняясь. Правда, им за это ничего не было, что воодушевляет. Чем же Михалковы хуже? Да ничем! Такие же. Один на восьмом десятке узнал, что в России есть деревня - и умилился. Другой притянул для солидности Ивана Бунина, который не смог отбиться от соавторства по естественным причинам, и спустил в Швейцарии на местном пароходе 20 лямов, хотя мог бы за эти деньги целый флот на Волге построить. Борец за охрану интеллектуальной собственности обложил всех налогом на СД, а сам успешно и главное, бесплатно и безнаказанно, осваивает чужую - начиная с Рабы Любви и кончая памятником собственному отцу.

Не совсем по теме, но близко).
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Док
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2802
Зарегистрирован: 02 май 2006, 11:10

Re: Объясните феномен употребления еды из мак авто на парков

Сообщение Док » 09 апр 2015, 16:05

Сидел позавчера в машине у Мака, ел Круизовский чебурек и видел ещё один феномЕн.
Из главного входа Мака выходит мАковец (мАковка) с пакетом/пакетами - и относит их в чьё-то авто.
Это как:
1. Люди заказали по мобильнику/интернету, и им вынесли?
2. Люди оплатили в кассе, но не ждали внутри, а им вынесли?
3. Или это мАковцы (мАковки) так себе/своим выносят?
Your friend in time Emmet L.Brown
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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19221
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: Объясните феномен употребления еды из мак авто на парков

Сообщение DS » 09 апр 2015, 16:31

Это обычная практика, когда сразу не готово.
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Antipov
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 1807
Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
Откуда: Рязань

Re: Объясните феномен употребления еды из мак авто на парков

Сообщение Antipov » 09 апр 2015, 22:09

Док писал(а):Сидел позавчера в машине у Мака, ел Круизовский чебурек и видел ещё один феномЕн.
Из главного входа Мака выходит мАковец (мАковка) с пакетом/пакетами - и относит их в чьё-то авто.

Это если на момент получения заказа в макавто нет нужного бутерброда, то, чтобы не задерживать очередь, клиента просят отъехать и подождать. Как приготовится - выносят.

АЛСНщик писал(а):Порой и в общественном транспорте перекусить хочется именно на своём месте: в поезде в своём вагоне, а вовсе не в ресторане либо буфете, как в экспрессах на Москву. Впрочем, тут дело также может быть в ресторанных ценах


В вагоне на своем месте есть, как минимум, стол и достаточно простора чтобы случайно локтем передачу не воткнуть в процессе приема пищи.
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pri
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1970
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 19:36
Откуда: Рязань, Циолковского

Re: Объясните феномен употребления еды из мак авто на парков

Сообщение pri » 10 апр 2015, 19:29

Antipov писал(а):случайно локтем передачу не воткнуть в процессе приема пищи.


А если я её всё-таки случайно воткну в процессе приема пищи - процесс немедленно завершится? Или будет временно приостановлен? Или нарушен каким либо другим образом? Чего случится то тогда?

Вот сейчас пришла в голову мысль - а Вы не допускаете, что эти люди просто стесняются? Вы вот спокойно на виду у незнакомых людей жуёте и облизываете пальцы, рассыпая по столу капусту, а им может некомфортно это делать? Они может в силу своего воспитания предпочитают сорить в своей машине?
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krymskaya
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 апр 2015, 00:38

Re: Объясните феномен употребления еды из мак авто на парков

Сообщение krymskaya » 19 апр 2015, 18:55

ну может нравится кому то в машине кушать? или считает что в самом ресторане ждать долго и не всегда столик есть свободный, взал и в машине побыстренькому перекусил )
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Gusakov
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 30 апр 2015, 10:09
Откуда: Москва

Re: Объясните феномен употребления еды из мак авто на парков

Сообщение Gusakov » 01 май 2015, 11:47

Нет, ну так-то понять можно. В принципе, реально доходит до банального, лень попец оторвать. Первый откомментировавший исчерпывающе высказался. Единственный минус - машину можешь загадить, и это печально. А вообще, чего вообще этот вопрос кого-либо волнует, я не пойму.

з.ы. фаст фуд нид быстрио употребитЪ, а то потом не вкусно будет =)
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Antipov
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 1807
Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
Откуда: Рязань

Re: Объясните феномен употребления еды из мак авто на парков

Сообщение Antipov » 18 фев 2016, 10:30

Gusakov писал(а):А вообще, чего вообще этот вопрос кого-либо волнует, я не пойму.

Не то чтобы сильно волнует... Просто увидел это явление, мне непонятное, стало интересно. Вот, получил много интересных версий.
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Penelopa#waync
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Вчера, 19:32

Объясните феномен употребления еды из мак авто на парковке

Сообщение Penelopa#waync » 21 минуту назад

так они что, с разрешения и благословения родителей туда поперлись???
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