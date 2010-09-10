Что можно продавать через интернет

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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5518
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что можно продавать через интернет

Сообщение ivanes » 06 апр 2015, 17:16

Alibaba(Китай) занял эту нишу в России. Уже есть фирмы-посредники. Заказ исполняется за 10 дней.
http://tovar.me/content/kitayskaya-torg ... ka-alibaba
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5518
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что можно продавать через интернет

Сообщение ivanes » 01 май 2015, 12:53

На сайте http://город-россии.рф/rating представлено 83 населенных пункта, проголосовать за понравившийся может каждый – регистрироваться для этого не нужно.
Рязань голосует?
http://город-россии.рф/ryazan
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3524
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Что можно продавать через интернет

Сообщение Шварц » 01 май 2015, 13:17

ivanes писал(а):На сайте http://город-россии.рф/rating представлено 83 населенных пункта


Их уже можно продавать через Интернет???
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24086
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Что можно продавать через интернет

Сообщение ФрекенСнорк » 01 май 2015, 15:36

Шварц писал(а):
ivanes писал(а):На сайте http://город-россии.рф/rating представлено 83 населенных пункта


Их уже можно продавать через Интернет???

таки желаете прикупить?
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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Walker
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2446
Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
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Re: Что можно продавать через интернет

Сообщение Walker » 03 май 2015, 13:47

ФрекенСнорк писал(а):
Шварц писал(а):
ivanes писал(а):На сайте http://город-россии.рф/rating представлено 83 населенных пункта


Их уже можно продавать через Интернет???

таки желаете прикупить?

Таки, Froken, года три тому назад на eBay'е Родину на продажу выставили. За совсем недорого — на полста третьем bid'е цена была всего 100.000 USD: по цене «однушки» в Первопрестольной.
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24086
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Что можно продавать через интернет

Сообщение ФрекенСнорк » 03 май 2015, 14:53

остаётся вспомнить про записочку, шо Абрамович оставил у Стены Плача. :)
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3524
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Что можно продавать через интернет

Сообщение Шварц » 04 май 2015, 20:27

ФрекенСнорк писал(а):
Шварц писал(а):
ivanes писал(а):На сайте http://город-россии.рф/rating представлено 83 населенных пункта


Их уже можно продавать через Интернет???

таки желаете прикупить?


Уточнил просто... дедушка Nikols ситуёвину мониторит, может, пропустил чего... :lol:
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5518
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Что можно продавать через интернет

Сообщение ivanes » 04 май 2015, 20:46

Где голоса рязанские? Пацан. Слабо отдать голос Рязани. Болтовня лучше через rzn.info.
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pri
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1970
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 19:36
Откуда: Рязань, Циолковского

Re: Что можно продавать через интернет

Сообщение pri » 04 май 2015, 21:01

ivanes писал(а):Где голоса рязанские?


А они уже продаются через Интернет?..
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24086
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Что можно продавать через интернет

Сообщение ФрекенСнорк » 04 май 2015, 21:41

Шварц писал(а):
Уточнил просто... дедушка Nikols ситуёвину мониторит, может, пропустил чего... :lol:

ну не скромничайте. не скромничайте...
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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Ernestmiree
Гость RZN.info
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 05 мар 2017, 02:01

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