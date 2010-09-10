Что можно продавать через интернет
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11 сообщений • Страница 1 из 1
Re: Что можно продавать через интернет
Alibaba(Китай) занял эту нишу в России. Уже есть фирмы-посредники. Заказ исполняется за 10 дней.
http://tovar.me/content/kitayskaya-torg ... ka-alibaba
http://tovar.me/content/kitayskaya-torg ... ka-alibaba
Re: Что можно продавать через интернет
На сайте http://город-россии.рф/rating представлено 83 населенных пункта, проголосовать за понравившийся может каждый – регистрироваться для этого не нужно.
Рязань голосует?
http://город-россии.рф/ryazan
Рязань голосует?
http://город-россии.рф/ryazan
Re: Что можно продавать через интернет
ivanes писал(а):На сайте http://город-россии.рф/rating представлено 83 населенных пункта
Их уже можно продавать через Интернет???
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24086
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Что можно продавать через интернет
Шварц писал(а):ivanes писал(а):На сайте http://город-россии.рф/rating представлено 83 населенных пункта
Их уже можно продавать через Интернет???
таки желаете прикупить?
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
- Walker
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2446
- Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
- Контактная информация:
Re: Что можно продавать через интернет
ФрекенСнорк писал(а):Шварц писал(а):ivanes писал(а):На сайте http://город-россии.рф/rating представлено 83 населенных пункта
Их уже можно продавать через Интернет???
таки желаете прикупить?
Таки, Froken, года три тому назад на eBay'е Родину на продажу выставили. За совсем недорого — на полста третьем bid'е цена была всего 100.000 USD: по цене «однушки» в Первопрестольной.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24086
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Что можно продавать через интернет
остаётся вспомнить про записочку, шо Абрамович оставил у Стены Плача.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Что можно продавать через интернет
ФрекенСнорк писал(а):Шварц писал(а):ivanes писал(а):На сайте http://город-россии.рф/rating представлено 83 населенных пункта
Их уже можно продавать через Интернет???
таки желаете прикупить?
Уточнил просто... дедушка Nikols ситуёвину мониторит, может, пропустил чего...
Re: Что можно продавать через интернет
Где голоса рязанские? Пацан. Слабо отдать голос Рязани. Болтовня лучше через rzn.info.
- pri
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1970
- Зарегистрирован: 08 авг 2010, 19:36
- Откуда: Рязань, Циолковского
Re: Что можно продавать через интернет
ivanes писал(а):Где голоса рязанские?
А они уже продаются через Интернет?..
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24086
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Что можно продавать через интернет
Шварц писал(а):
Уточнил просто... дедушка Nikols ситуёвину мониторит, может, пропустил чего...
ну не скромничайте. не скромничайте...
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 81
- Зарегистрирован: 05 мар 2017, 02:01
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Первая детская профессиональная тренинг- студия кино "КАДР"
Как сниматься в кино детям 14 лет
Сниматься в кино без опыта в москве дети
Обучение детей профессиональной работе в кино!
Как маленькие дети снимаются в кино
Обучение детей профессиональной работе в кино!
Как начать сниматься в кино ребенку 12 лет
Хотите, что бы Ваш ребенок снимался в кино?
Мой ребенок хочет сниматься в кино
11 сообщений • Страница 1 из 1
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