Чему можно начинать учить ребенка с рождения до двух лет

Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
olgacat2005
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 10 апр 2005, 19:38

Чему можно начинать учить ребенка с рождения до двух лет

Сообщение olgacat2005 » 10 апр 2015, 20:04

По этому вопросу очень разные мнения и ответы, расхождения. Родился третий ребенок. Нашла в интернете, что ребенка можно учить по следующим методикам, хочу попробовать и поделиться:

1. Обучать чтению и письму: методика Читать раньше, чем ходить - http://www.rebenokh1.narod.ru/reading1.htm
2. Развивать математические способности: Считать – раньше, чем ходить - http://schitat.narod.ru/, http://www.rebenok.h1.ru/schet.htm
3. Обучать нотной грамоте, книга: Знать ноты – раньше, чем ходить - http://muzgenii.narod.ru/
4. И даже: Развитие предпринимательских способностей: «Предпринимать – раньше чем ходить» - http://www.rebenokh1.narod.ru/books2/predgl1.htm

Вот такие приводятся результаты до двух лет: http://www.larisa.h1.ru/reco1224.htm :)
Почти все говорят, что это очень результативные методики. Они признаны самыми лучшими на сегодняшний день. :D

Не хочу заниматься по иностранным методикам – американские, европейские - достали уже, со своими санкциями :mrgreen: , да и результаты там - никакие по сравнению с нашими, отечественными методиками: - http://www.rebenok.h1.ru/domndrzam.htm :(

Хочу попробовать по этим методикам заниматься и пригласить единомышленников.
Вместе будет веселее!
Может быть, кто-то уже занимался по этим методикам? Поделитесь, пожалуйста!

Если результаты лучше, чем по этим методикам - было бы очень интересно посмотреть, и возможно, перейти на другую методику...
Вернуться к началу
Аватара пользователя
ZZ
Гуру RZN.info
Сообщения: 16341
Зарегистрирован: 12 мар 2007, 15:08
Откуда: Рязань

Re: Чему можно начинать учить ребенка с рождения до двух лет

Сообщение ZZ » 10 апр 2015, 20:29

А как первые двое? Методики Тюленева освоили?
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
бабайка
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4863
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 21:51

Re: Чему можно начинать учить ребенка с рождения до двух лет

Сообщение бабайка » 10 апр 2015, 21:27

ZZ писал(а):А как первые двое? Методики Тюленева освоили?

А то. Уже и предпринимательство осваивают. Ходить правда так и не начали.
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
Вернуться к началу
Marsel
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 12 фев 2014, 12:23

Re: Чему можно начинать учить ребенка с рождения до двух лет

Сообщение Marsel » 15 июл 2015, 11:32

Мне очень нравится эта группа http://ipsyholog.info/info/sekrety/?utm ... rmeladinka
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Engineer
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3984
Зарегистрирован: 22 окт 2005, 03:06

Re: Чему можно начинать учить ребенка с рождения до двух лет

Сообщение Engineer » 15 июл 2015, 15:30

Я бы посоветовал начать с дифференциальных уравнений!
Вернуться к началу
Аватара пользователя
ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24086
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Чему можно начинать учить ребенка с рождения до двух лет

Сообщение ФрекенСнорк » 15 июл 2015, 21:46

Engineer писал(а):Я бы посоветовал начать с дифференциальных уравнений!

при определённой сноровке ими можно и закончить.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Вернуться к началу
Аватара пользователя
FOREV
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 17 июл 2015, 23:29

Re: Чему можно начинать учить ребенка с рождения до двух лет

Сообщение FOREV » 18 июл 2015, 20:12

У Райкина когда-то была фраза: "Пить, курить и говорить я начал одновременно." Зачем ребенка лишать детства, чем это лучше для него, если он начнёт читать раньше чем говорить? Просто с гордостью сказать, а мой то уже читает. Я никого не хочу обижать, но мне кажется, что это надо родителям, а не ребёнку. Может лучше начинать с того, что прививать детям какие то основы нравственности, любви, уважения, а читать он обязательно научится.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
jordano
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 12:33

Re: Чему можно начинать учить ребенка с рождения до двух лет

Сообщение jordano » 23 июл 2015, 12:42

Нам сейчас 2 года, стишки рассказываем понемногу, цвета называем, цифры но не последовательно.
а вообще думаю учить можно чему угодно! они в этом возрасте повтарюшки))
Но самое главное: на собственном примере! Ну если вы сами книги никогда дома в руки не берете не ожидайте, что ребенок будет чтецом и фанатом книг и тд.
и только смелым покоряются моря
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Penelopa555
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 28 авг 2015, 16:46

Re: Чему можно начинать учить ребенка с рождения до двух лет

Сообщение Penelopa555 » 28 авг 2015, 16:57

Да, ребенок в этом возрасте повторяет все за родителями
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Denata
Гость RZN.info
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 08 мар 2015, 14:42

Re: Чему можно начинать учить ребенка с рождения до двух лет

Сообщение Denata » 24 сен 2015, 21:49

ну что б ноты раньше чем ходить? считать раньше чем ходить? Так ребенок до этого времени говорить не умеет!
Вернуться к началу
olgacat2005
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 10 апр 2005, 19:38

Re: Чему можно начинать учить ребенка с рождения до двух лет

Сообщение olgacat2005 » 09 ноя 2015, 16:11

Рада что кто-то пробует заниматься с ребенком :)
Я ведь вижу какая у меня любознательная малышка и не хочу опоздать с развитием, да и старшие тоже помогают.
Я продолжаю с ней заниматься по методикам П.В.Тюленева.
Его примеры меня так воодушевили и хочется найти таких же мамочек, занимающихся со своими детками. Все занятия проходят только в игровой и радостной атмосфере. Никого не мучают и не заставляют – зачем. Кирюшке все интересно.
Вот что пишет автор в книге «Как развивать детей одаренными»: «…Каждый ребенок может научиться читать, писать и считать до 2-х лет, а также говорить на пяти языках.
Трех и четырех летки сочиняют рассказы на компьютерах.
Все четырехлетние дети пишут сценарии фильмов на пишущей машинке или компьютере.
Все пятилетние дети рисуют мультфильмы на компьютере
Восьмилетние – выигрывают конкурсы по написанию коротких рассказов и сказок, используя связь через Интернет с музеями.
Девятилетние занимаются трехмерной анимацией.
Трехлетние дети сочиняют и записывают, редактируют и выпускают музыку на синтезаторах и компьютерах.
Восьмилетние – девятилетние дети становятся режиссерами школьных театров…» - см.: http://www.rebenokh1.narod.ru/prod02p1.htm#b01
Конечно это все только начало творческой деятельности. При этом дети быстро развиваются, прогрессируют и становятся одаренными – их все такими будут признавать. Затем эта одаренность может превратиться в профессиональный талант и ребенок сможет обеспечить себя и свою семью. Разве это плохо?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Lenka83
Гость RZN.info
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 06 май 2015, 13:32

Re: Чему можно начинать учить ребенка с рождения до двух лет

Сообщение Lenka83 » 17 фев 2016, 19:52

olgacat2005 писал(а):Трех и четырех летки сочиняют рассказы на компьютерах.
Все четырехлетние дети пишут сценарии фильмов на пишущей машинке или компьютере.
Все пятилетние дети рисуют мультфильмы на компьютере

В три года уметь печатать на компьютере?
Зачем это ребенку? Как по мне, чем позже ребенок узнает компьютер - тем лучше. Развивать лучше другими занятиями, книгами, пазлами, лепкой и т.д.
Вернуться к началу
Gabi
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 12 июл 2015, 13:00

Re: Чему можно начинать учить ребенка с рождения до двух лет

Сообщение Gabi » 22 мар 2016, 00:42

Спасибо.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
igna
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 26 авг 2016, 13:28

Re: Чему можно начинать учить ребенка с рождения до двух лет

Сообщение igna » 26 авг 2016, 13:39

Очень хорошо проходит развитие ребенка в процессе игры с помощью конструкторов.Кстати, детям разных возрастов подойдет такая игрушка - весело и забавно складывать из мягких деталек интересных зверят.
(ссылка удалена)
Вернуться к началу
LitvinA
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 05 окт 2016, 16:48

Re: Чему можно начинать учить ребенка с рождения до двух лет

Сообщение LitvinA » 13 окт 2016, 15:07

Очень много чему: ходить, ходить на горшок а не в штаны, самостоятельно кушать, говорить. В общем. самостоятельности.
Вернуться к началу
vetrennaya
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 11 дек 2016, 13:05

Re: Чему можно начинать учить ребенка с рождения до двух лет

Сообщение vetrennaya » 11 дек 2016, 16:06

Нужно как можно больше уделять внимания развитию ребенка.
Вернуться к началу
listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 445
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Чему можно начинать учить ребенка с рождения до двух лет

Сообщение listen10 » 11 дек 2016, 18:54

vetrennaya писал(а):Нужно как можно больше уделять внимания развитию ребенка.

Ваше погонялово увязывается с вашим постом?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Sofa
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: Сегодня, 20:21

Re: Чему можно начинать учить ребенка с рождения до двух лет

Сообщение Sofa » 6 минут назад

Но не нужно заставлять.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Для родителей»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя