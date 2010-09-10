Чему можно начинать учить ребенка с рождения до двух лет
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
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18 сообщений • Страница 1 из 1
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 10 апр 2005, 19:38
Чему можно начинать учить ребенка с рождения до двух лет
По этому вопросу очень разные мнения и ответы, расхождения. Родился третий ребенок. Нашла в интернете, что ребенка можно учить по следующим методикам, хочу попробовать и поделиться:
1. Обучать чтению и письму: методика Читать раньше, чем ходить - http://www.rebenokh1.narod.ru/reading1.htm
2. Развивать математические способности: Считать – раньше, чем ходить - http://schitat.narod.ru/, http://www.rebenok.h1.ru/schet.htm
3. Обучать нотной грамоте, книга: Знать ноты – раньше, чем ходить - http://muzgenii.narod.ru/
4. И даже: Развитие предпринимательских способностей: «Предпринимать – раньше чем ходить» - http://www.rebenokh1.narod.ru/books2/predgl1.htm
Вот такие приводятся результаты до двух лет: http://www.larisa.h1.ru/reco1224.htm
Почти все говорят, что это очень результативные методики. Они признаны самыми лучшими на сегодняшний день.
Не хочу заниматься по иностранным методикам – американские, европейские - достали уже, со своими санкциями , да и результаты там - никакие по сравнению с нашими, отечественными методиками: - http://www.rebenok.h1.ru/domndrzam.htm
Хочу попробовать по этим методикам заниматься и пригласить единомышленников.
Вместе будет веселее!
Может быть, кто-то уже занимался по этим методикам? Поделитесь, пожалуйста!
Если результаты лучше, чем по этим методикам - было бы очень интересно посмотреть, и возможно, перейти на другую методику...
1. Обучать чтению и письму: методика Читать раньше, чем ходить - http://www.rebenokh1.narod.ru/reading1.htm
2. Развивать математические способности: Считать – раньше, чем ходить - http://schitat.narod.ru/, http://www.rebenok.h1.ru/schet.htm
3. Обучать нотной грамоте, книга: Знать ноты – раньше, чем ходить - http://muzgenii.narod.ru/
4. И даже: Развитие предпринимательских способностей: «Предпринимать – раньше чем ходить» - http://www.rebenokh1.narod.ru/books2/predgl1.htm
Вот такие приводятся результаты до двух лет: http://www.larisa.h1.ru/reco1224.htm
Почти все говорят, что это очень результативные методики. Они признаны самыми лучшими на сегодняшний день.
Не хочу заниматься по иностранным методикам – американские, европейские - достали уже, со своими санкциями , да и результаты там - никакие по сравнению с нашими, отечественными методиками: - http://www.rebenok.h1.ru/domndrzam.htm
Хочу попробовать по этим методикам заниматься и пригласить единомышленников.
Вместе будет веселее!
Может быть, кто-то уже занимался по этим методикам? Поделитесь, пожалуйста!
Если результаты лучше, чем по этим методикам - было бы очень интересно посмотреть, и возможно, перейти на другую методику...
Re: Чему можно начинать учить ребенка с рождения до двух лет
А как первые двое? Методики Тюленева освоили?
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
Re: Чему можно начинать учить ребенка с рождения до двух лет
ZZ писал(а):А как первые двое? Методики Тюленева освоили?
А то. Уже и предпринимательство осваивают. Ходить правда так и не начали.
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
Re: Чему можно начинать учить ребенка с рождения до двух лет
Мне очень нравится эта группа http://ipsyholog.info/info/sekrety/?utm ... rmeladinka
Re: Чему можно начинать учить ребенка с рождения до двух лет
Я бы посоветовал начать с дифференциальных уравнений!
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24086
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Чему можно начинать учить ребенка с рождения до двух лет
Engineer писал(а):Я бы посоветовал начать с дифференциальных уравнений!
при определённой сноровке ими можно и закончить.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Чему можно начинать учить ребенка с рождения до двух лет
У Райкина когда-то была фраза: "Пить, курить и говорить я начал одновременно." Зачем ребенка лишать детства, чем это лучше для него, если он начнёт читать раньше чем говорить? Просто с гордостью сказать, а мой то уже читает. Я никого не хочу обижать, но мне кажется, что это надо родителям, а не ребёнку. Может лучше начинать с того, что прививать детям какие то основы нравственности, любви, уважения, а читать он обязательно научится.
Re: Чему можно начинать учить ребенка с рождения до двух лет
Нам сейчас 2 года, стишки рассказываем понемногу, цвета называем, цифры но не последовательно.
а вообще думаю учить можно чему угодно! они в этом возрасте повтарюшки))
Но самое главное: на собственном примере! Ну если вы сами книги никогда дома в руки не берете не ожидайте, что ребенок будет чтецом и фанатом книг и тд.
а вообще думаю учить можно чему угодно! они в этом возрасте повтарюшки))
Но самое главное: на собственном примере! Ну если вы сами книги никогда дома в руки не берете не ожидайте, что ребенок будет чтецом и фанатом книг и тд.
и только смелым покоряются моря
- Penelopa555
- Гость RZN.info
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 28 авг 2015, 16:46
Re: Чему можно начинать учить ребенка с рождения до двух лет
Да, ребенок в этом возрасте повторяет все за родителями
Re: Чему можно начинать учить ребенка с рождения до двух лет
ну что б ноты раньше чем ходить? считать раньше чем ходить? Так ребенок до этого времени говорить не умеет!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 10 апр 2005, 19:38
Re: Чему можно начинать учить ребенка с рождения до двух лет
Рада что кто-то пробует заниматься с ребенком
Я ведь вижу какая у меня любознательная малышка и не хочу опоздать с развитием, да и старшие тоже помогают.
Я продолжаю с ней заниматься по методикам П.В.Тюленева.
Его примеры меня так воодушевили и хочется найти таких же мамочек, занимающихся со своими детками. Все занятия проходят только в игровой и радостной атмосфере. Никого не мучают и не заставляют – зачем. Кирюшке все интересно.
Вот что пишет автор в книге «Как развивать детей одаренными»: «…Каждый ребенок может научиться читать, писать и считать до 2-х лет, а также говорить на пяти языках.
Трех и четырех летки сочиняют рассказы на компьютерах.
Все четырехлетние дети пишут сценарии фильмов на пишущей машинке или компьютере.
Все пятилетние дети рисуют мультфильмы на компьютере
Восьмилетние – выигрывают конкурсы по написанию коротких рассказов и сказок, используя связь через Интернет с музеями.
Девятилетние занимаются трехмерной анимацией.
Трехлетние дети сочиняют и записывают, редактируют и выпускают музыку на синтезаторах и компьютерах.
Восьмилетние – девятилетние дети становятся режиссерами школьных театров…» - см.: http://www.rebenokh1.narod.ru/prod02p1.htm#b01
Конечно это все только начало творческой деятельности. При этом дети быстро развиваются, прогрессируют и становятся одаренными – их все такими будут признавать. Затем эта одаренность может превратиться в профессиональный талант и ребенок сможет обеспечить себя и свою семью. Разве это плохо?
Я ведь вижу какая у меня любознательная малышка и не хочу опоздать с развитием, да и старшие тоже помогают.
Я продолжаю с ней заниматься по методикам П.В.Тюленева.
Его примеры меня так воодушевили и хочется найти таких же мамочек, занимающихся со своими детками. Все занятия проходят только в игровой и радостной атмосфере. Никого не мучают и не заставляют – зачем. Кирюшке все интересно.
Вот что пишет автор в книге «Как развивать детей одаренными»: «…Каждый ребенок может научиться читать, писать и считать до 2-х лет, а также говорить на пяти языках.
Трех и четырех летки сочиняют рассказы на компьютерах.
Все четырехлетние дети пишут сценарии фильмов на пишущей машинке или компьютере.
Все пятилетние дети рисуют мультфильмы на компьютере
Восьмилетние – выигрывают конкурсы по написанию коротких рассказов и сказок, используя связь через Интернет с музеями.
Девятилетние занимаются трехмерной анимацией.
Трехлетние дети сочиняют и записывают, редактируют и выпускают музыку на синтезаторах и компьютерах.
Восьмилетние – девятилетние дети становятся режиссерами школьных театров…» - см.: http://www.rebenokh1.narod.ru/prod02p1.htm#b01
Конечно это все только начало творческой деятельности. При этом дети быстро развиваются, прогрессируют и становятся одаренными – их все такими будут признавать. Затем эта одаренность может превратиться в профессиональный талант и ребенок сможет обеспечить себя и свою семью. Разве это плохо?
Re: Чему можно начинать учить ребенка с рождения до двух лет
olgacat2005 писал(а):Трех и четырех летки сочиняют рассказы на компьютерах.
Все четырехлетние дети пишут сценарии фильмов на пишущей машинке или компьютере.
Все пятилетние дети рисуют мультфильмы на компьютере
В три года уметь печатать на компьютере?
Зачем это ребенку? Как по мне, чем позже ребенок узнает компьютер - тем лучше. Развивать лучше другими занятиями, книгами, пазлами, лепкой и т.д.
Re: Чему можно начинать учить ребенка с рождения до двух лет
Очень хорошо проходит развитие ребенка в процессе игры с помощью конструкторов.Кстати, детям разных возрастов подойдет такая игрушка - весело и забавно складывать из мягких деталек интересных зверят.
(ссылка удалена)
(ссылка удалена)
Re: Чему можно начинать учить ребенка с рождения до двух лет
Очень много чему: ходить, ходить на горшок а не в штаны, самостоятельно кушать, говорить. В общем. самостоятельности.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 11 дек 2016, 13:05
Re: Чему можно начинать учить ребенка с рождения до двух лет
Нужно как можно больше уделять внимания развитию ребенка.
Re: Чему можно начинать учить ребенка с рождения до двух лет
vetrennaya писал(а):Нужно как можно больше уделять внимания развитию ребенка.
Ваше погонялово увязывается с вашим постом?
Re: Чему можно начинать учить ребенка с рождения до двух лет
Но не нужно заставлять.
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