Сообщение FOREV » 18 июл 2015, 20:12

У Райкина когда-то была фраза: "Пить, курить и говорить я начал одновременно." Зачем ребенка лишать детства, чем это лучше для него, если он начнёт читать раньше чем говорить? Просто с гордостью сказать, а мой то уже читает. Я никого не хочу обижать, но мне кажется, что это надо родителям, а не ребёнку. Может лучше начинать с того, что прививать детям какие то основы нравственности, любви, уважения, а читать он обязательно научится.