Интересно, дорожники и ГАИ порядком в городе всеже займутся?
Все, что связано с маршрутами проезда, дорожным покрытием и т.п. + приемы вождения
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
6 сообщений • Страница 1 из 1
Интересно, дорожники и ГАИ порядком в городе всеже займутся?
Дороги представляют собой полный кошмар. Их просто нет.
Есть какое то волнистое дырчатое полотно без разметки. Ну конечно за исключением одной главной улицы, она еще боле-менее местами. Вокруг нее нечто непонятное. Вс просевшая, или в ямах или в заплатах, которые делали лишь бы было залатано, несоблюдая ни уровни ни качество.
Зато поставили вдоль бордюров заборы, видимо если машина влетела в яму, ее хотя бы на тротуар не выносило. Гениально!
Разметки нет. В результате водители вместо одного ряда лезут с двух в один, у кого как говорится нервы крепче тот берет наглостью. На правила наплевали все уже давно. Некоторые умные даже со светофоров так начали ездить.
Ну оно понятно почему.
ГАИ ведь полностью устранились от контроля правил проезда перекрестков, разметки. Это им неинтересно видимо, а народ и расслабился коль не наказывают.
Только кое где пешеходники смотрят ну и в центре машины эвакуируют, нарно выгодно а остальное нет?
Есть какое то волнистое дырчатое полотно без разметки. Ну конечно за исключением одной главной улицы, она еще боле-менее местами. Вокруг нее нечто непонятное. Вс просевшая, или в ямах или в заплатах, которые делали лишь бы было залатано, несоблюдая ни уровни ни качество.
Зато поставили вдоль бордюров заборы, видимо если машина влетела в яму, ее хотя бы на тротуар не выносило. Гениально!
Разметки нет. В результате водители вместо одного ряда лезут с двух в один, у кого как говорится нервы крепче тот берет наглостью. На правила наплевали все уже давно. Некоторые умные даже со светофоров так начали ездить.
Ну оно понятно почему.
ГАИ ведь полностью устранились от контроля правил проезда перекрестков, разметки. Это им неинтересно видимо, а народ и расслабился коль не наказывают.
Только кое где пешеходники смотрят ну и в центре машины эвакуируют, нарно выгодно а остальное нет?
Re: Интересно, дорожники и ГАИ порядком в городе всеже займу
Дороги и вправду плохие. Собственно каждую весну они такие. Исключение - прошлогодняя весна, видимо потому что зимы особо не было.
А разметку по ямам предлагаете наносить? В прошлом опять таки году по ямам нанесли - крику было...даже в СМИ выкладывали фото с разметкой прямо по ямам.
ГАИ (ГИБДД) тут причем только? Дорогу и разметку сделают дорожные службы. И если нет денег - то не делают. Все как всегда. В мае кажется ямы залатают, разметку нанесут. Летом дороги частично отремонтируют.
А разметку по ямам предлагаете наносить? В прошлом опять таки году по ямам нанесли - крику было...даже в СМИ выкладывали фото с разметкой прямо по ямам.
ГАИ (ГИБДД) тут причем только? Дорогу и разметку сделают дорожные службы. И если нет денег - то не делают. Все как всегда. В мае кажется ямы залатают, разметку нанесут. Летом дороги частично отремонтируют.
Re: Интересно, дорожники и ГАИ порядком в городе всеже займу
tochka писал(а):А разметку по ямам предлагаете наносить? В прошлом опять таки году по ямам нанесли - крику было...даже в СМИ выкладывали фото с разметкой прямо по ямам.
ГАИ (ГИБДД) тут причем только? Дорогу и разметку сделают дорожные службы. И если нет денег - то не делают. Все как всегда. В мае кажется ямы залатают, разметку нанесут. Летом дороги частично отремонтируют.
А я ведь не случайно объединил это в одну тему.
ГАИ точно также "причем". Вы кстати, здорово что напомнили прологоднюю историю
Ведь именно ГАИ у нас следит за организацией и безопасностью ДД. А когда нет разметки, нет и организации. Да и когда дороги не отвечают никаким нормам, и дело не только в ямах но и в перепадах высот покрытия и тт.п., это также проблема ГАИ. Пусть озабачиваются.
Вообще конешно пора уже прокуратуру натравливать на наших деятелей, правда выхлопа маловато, все повязаны. Ведь прокурорские сами по этим же дорогам ездят, не видят наверное или задницы у них толстокожие вот и не ощущают..
Кстати если и в этот раз власти по колдобинам разметку будут наносить, стоит погромче видимо суетиться и побольше фото и видео в федеральные СМИ отправлять.
Re: Интересно, дорожники и ГАИ порядком в городе всеже займу
Один молодой гаишник, вздумавший, что ему дали картбланш вместе с должностью насчет господ дорожников, сейчас отдыхает наискосок от Домхудожника.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Интересно, дорожники и ГАИ порядком в городе всеже займу
sl78 писал(а):Вообще конешно пора уже прокуратуру натравливать на наших деятелей, правда выхлопа маловато, все повязаны. Ведь прокурорские сами по этим же дорогам ездят, не видят наверное или задницы у них толстокожие вот и не ощущают..
Кстати если и в этот раз власти по колдобинам разметку будут наносить, стоит погромче видимо суетиться и побольше фото и видео в федеральные СМИ отправлять.
А вы лично уже натравили прокуратуру?
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 06 май 2017, 04:26
компьютерная диагностика двигателя
Здравствуйте друзья!
autohits by/ img11 lostpic net/2017/02/21/be61b835d9c40b04e2739025fb857546 jpg
Предлагаем Вашему вниманию замечательный сайт для заказа ремонта и обслуживания вашего автомобиля
СТО-автосервис “АВТОХИТС”в Минске предлагает полный комплекс услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей Каждый владелец иномарки знает, что ремонт авто- это все-таки серьезное дело И его лучше доверить профессионалам Обращаясь в ненадежный центр, Вы прежде всего рискуете своей безопасностью, а также безопасностью окружающих Ведь, согласитесь, безопасность других на дороге также зависит и от Вас Ремонт иномарок лучше производить в специальных автосервисах и техцентрах Мы осуществляем ремонт автомобиля любой сложности Ремонт в нашем автосервисе производится по рекомендациям завода-изготовителя Наши высококвалифицированные мастера, которые специализируются на техническом обслуживании и ремонте автомобилей , при ремонте используют только лучшее сертифицированное оборудование Мы обеспечиваем полное наличие необходимых материалов и запчастей лучших производителей Выполним следующие виды работ:
1)autohits by Замена масла и фильтров-Заменим масло и фильтры в двигателе,трасмиссиях,редукторах
2)autohits by Диагностика и ремонт подвески- Прежде чем выполнить ремонт подвески, наши мастера проведут комплексную диагностику, позволяющую выявить мельчайшие изъяны в подвеске Вашего авто Диагностика на СТО“АВТОХИТС” определит, какие именно ремонтные работы требуются передней или задней подвеске автомобиля
3)autohits by Ремонт двигателя и трансмиссии-Исправная работа двигателя, бесспорно, продлевает срок службы запчастей всей подвески и ходовой автомобиля Поэтому, если вы подозреваете, что появились признаки его неисправной работы звоните и приезжайте к нам
4)autohits by Компьютерная диагностика- Любой современный автомобиль имеет множество электронных блоков, отвечающих за работу двигателя, АКПП, климат-контроля, ABS, SRS и прочей электроники, поэтому в 9-ти случаях из 10-ти начинать поиск неисправности автомобиля необходимо с проведения компьютерной диагностики
5)autohits by Ремонт тормозной системы- Ремонт тормозной системы должен выполняться регулярно От качества тормозной системы и состояния тормозных колодок и дисков зависит успешное разрешение многих аварийных ситуаций на дороге, здоровье и жизнь водителя и пассажиров
6)autohits by Заправка и обслуживание кондиционеров- Обслуживание и заправка кондиционера авто в Минске, а также обслуживание систем климат контроля – это трудоемкий процесс, осуществляемый в несколько этапов Вначале мастер оценивает состояние климатической системы, визуально осматривая все детали и элементы, выявляя подтеки, масляные пятна и механические повреждения, а после проводит более детальную диагностику
7)autohits by Кузовной ремонт и покраска-Наше СТО специализируется на ремонте всех типов кузовов Мы принимаем в работу абсолютно все марки машин, включая микроавтобусы и фургоны
autohits by Ремонт турбин-Мы предлагаем качественное восстановление и ремонт турбины разных видов и моделей с заменой поврежденных деталей в самые краткие сроки
Нам будет приятно видеть у нас на интернет ресурсе autohits by НАЖМИТЕ ССЫЛКУ
Увидимся!
autohits by/ набор инструмента замены ремня грм
autohits by/ замена ремня грм эсперо
autohits by/ ремонт двигателя 1 3 форд
autohits by/ стенд компьютерной диагностики
autohits by/ замена ремня грм митсубиси каризма 1 8 gdi
autohits by/ ремонт двигателя мотоблока
autohits by/ сделать сход развал
autohits by/ авео регулировка клапанов
autohits by/ задний суппорт форд транзит
autohits by/ регулировка клапанов купить
autohits by/ полировка шкода
autohits by/ полировка до и после
autohits by/ стоимость удаления катализатора
autohits by/ заменить тормозные колодки
autohits by/ центр замены масел минск кастрол
autohits by/ передние фары
autohits by/ замена ремня грм рено 1 9
autohits by/ кузовной ремонт где
autohits by/ компьютерная диагностика хундай
autohits by/ стенд развал схождения 3d цена
autohits by/ восстановительная полировка кузова
autohits by/ развал схождение работа
autohits by/ замена ремня грм astra g
autohits by/ ремонт бензиновых двигателей bmw
autohits by/ капитальный ремонт двигателя ауди а6
autohits by/ ремонт двигателя печки
autohits by/ замена ремня грм на субару форестер
autohits by/ установить автосигнализацию в минске
autohits by/ замена ремня грм двигатель f4r
autohits by/ ремонт электронных блоков управления двигателем
autohits by/ качественный ремонт авто
autohits by/ опель омега замена прокладки гбц
autohits by/ ремонт двигателя мазда 626 2 0 бензин
autohits by/ цена замены ремня грм на рено логан
autohits by/ ремонт двигателей mitsubishi
autohits by/ генератор ауди
autohits by/ ремонт двигателя wl
autohits by/ ремонт двигателя опель
autohits by/ ремонт мкпп ауди а6
autohits by/ ремонт стартеров и генераторов в минске цены
autohits by/ сроки замены ремня грм фольксваген
autohits by/ ремонт мерседес
autohits by/ замена ремня грм в минске
autohits by/ ремонт двигателя axd
autohits by/ заправка автокондиционеров уручье
autohits by/ ремонт двигателей легковых автомобилей
autohits by/ замена ремня грм на опель кадетт 1 3
autohits by/ полировка стеклянных фар
autohits by/ ремонт балки ситроен -задний
autohits by/ замена ремня грм опель омега б 2 5
autohits by/ замена автосигнализации
autohits by/ сигнализация на машину купить
autohits by/ ремонт двигателей запчасти
autohits by/ техника полировки
autohits by/ какой пробег замены ремня грм
autohits by/ регулировка зазора клапанов мазда 323 1 7 дизель
autohits by/ замена сальников в минске
autohits by/ замена ремня грм опель астра h 1 8
autohits by/ ремонт двигателей а4
autohits by/ замена ремня грм 1 9 дизель фольксваген
autohits by/ установка сигнализации с автозапуском на авто в минске цены
autohits by/ регулировка клапанов логан 1 4
autohits by/ замена ремня грм додж
autohits by/ восстановление лакокрасочного покрытия автомобиля
autohits by/ замена ремня грм спортейдж
autohits by/ рассчитать кузовной ремонт
autohits by/ ремонт двигателя тд
autohits by/ замена ремня грм санта фе
autohits by/ ремень грм 1 6 замена
autohits by/ капитальный ремонт -двигатель
autohits by/ замена ремня грм опель
autohits by/ цены на кузовные работы автомобиля
autohits by/ еремино ремонт гбц
autohits by/ компьютерная диагностика рено
autohits by/ работа ремонт стартеров генераторов
autohits by/ ремонт двигателя л 6
autohits by/ полировка фар мерседес 124
autohits by/ ремонт передней подвески руками
autohits by/ компьютерная диагностика автомобиля фото
autohits by/ т4 суппорт
autohits by/ какие фильтры нужно менять при замене масла
autohits by/ периодичность замены ремня грм форд фокус 1
autohits by/ суппорта ауди 80
autohits by/ регулировка клапанов isuzu
autohits by/ замена ремня грм ауди а6 2 8
autohits by/ восстановление стартеров
autohits by/ ремонт развал схождения
autohits by/ регулировка клапанов рено сценик
autohits by/ замена ремня грм опель омега 2 5
autohits by/ фольксваген шаран ремонт подвески
autohits by/ полировка кузова жидкое стекло отзывы
autohits by/ компьютерный развал схождение Минск
autohits by/ ремонт шлифовка гбц
autohits by/ замена ремня грм домашних условиях
autohits by/ недорогой ремонт подвески
autohits by/ замена колодок ручного тормоза
autohits by/ ремонт трещин гбц
autohits by/ диагностика бензиновых двигателей
autohits by/ отполировать машину цены
autohits by/ замена ремня грм приора
autohits by/ img11 lostpic net/2017/02/21/be61b835d9c40b04e2739025fb857546 jpg
Предлагаем Вашему вниманию замечательный сайт для заказа ремонта и обслуживания вашего автомобиля
СТО-автосервис “АВТОХИТС”в Минске предлагает полный комплекс услуг по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей Каждый владелец иномарки знает, что ремонт авто- это все-таки серьезное дело И его лучше доверить профессионалам Обращаясь в ненадежный центр, Вы прежде всего рискуете своей безопасностью, а также безопасностью окружающих Ведь, согласитесь, безопасность других на дороге также зависит и от Вас Ремонт иномарок лучше производить в специальных автосервисах и техцентрах Мы осуществляем ремонт автомобиля любой сложности Ремонт в нашем автосервисе производится по рекомендациям завода-изготовителя Наши высококвалифицированные мастера, которые специализируются на техническом обслуживании и ремонте автомобилей , при ремонте используют только лучшее сертифицированное оборудование Мы обеспечиваем полное наличие необходимых материалов и запчастей лучших производителей Выполним следующие виды работ:
1)autohits by Замена масла и фильтров-Заменим масло и фильтры в двигателе,трасмиссиях,редукторах
2)autohits by Диагностика и ремонт подвески- Прежде чем выполнить ремонт подвески, наши мастера проведут комплексную диагностику, позволяющую выявить мельчайшие изъяны в подвеске Вашего авто Диагностика на СТО“АВТОХИТС” определит, какие именно ремонтные работы требуются передней или задней подвеске автомобиля
3)autohits by Ремонт двигателя и трансмиссии-Исправная работа двигателя, бесспорно, продлевает срок службы запчастей всей подвески и ходовой автомобиля Поэтому, если вы подозреваете, что появились признаки его неисправной работы звоните и приезжайте к нам
4)autohits by Компьютерная диагностика- Любой современный автомобиль имеет множество электронных блоков, отвечающих за работу двигателя, АКПП, климат-контроля, ABS, SRS и прочей электроники, поэтому в 9-ти случаях из 10-ти начинать поиск неисправности автомобиля необходимо с проведения компьютерной диагностики
5)autohits by Ремонт тормозной системы- Ремонт тормозной системы должен выполняться регулярно От качества тормозной системы и состояния тормозных колодок и дисков зависит успешное разрешение многих аварийных ситуаций на дороге, здоровье и жизнь водителя и пассажиров
6)autohits by Заправка и обслуживание кондиционеров- Обслуживание и заправка кондиционера авто в Минске, а также обслуживание систем климат контроля – это трудоемкий процесс, осуществляемый в несколько этапов Вначале мастер оценивает состояние климатической системы, визуально осматривая все детали и элементы, выявляя подтеки, масляные пятна и механические повреждения, а после проводит более детальную диагностику
7)autohits by Кузовной ремонт и покраска-Наше СТО специализируется на ремонте всех типов кузовов Мы принимаем в работу абсолютно все марки машин, включая микроавтобусы и фургоны
autohits by Ремонт турбин-Мы предлагаем качественное восстановление и ремонт турбины разных видов и моделей с заменой поврежденных деталей в самые краткие сроки
Нам будет приятно видеть у нас на интернет ресурсе autohits by НАЖМИТЕ ССЫЛКУ
Увидимся!
autohits by/ набор инструмента замены ремня грм
autohits by/ замена ремня грм эсперо
autohits by/ ремонт двигателя 1 3 форд
autohits by/ стенд компьютерной диагностики
autohits by/ замена ремня грм митсубиси каризма 1 8 gdi
autohits by/ ремонт двигателя мотоблока
autohits by/ сделать сход развал
autohits by/ авео регулировка клапанов
autohits by/ задний суппорт форд транзит
autohits by/ регулировка клапанов купить
autohits by/ полировка шкода
autohits by/ полировка до и после
autohits by/ стоимость удаления катализатора
autohits by/ заменить тормозные колодки
autohits by/ центр замены масел минск кастрол
autohits by/ передние фары
autohits by/ замена ремня грм рено 1 9
autohits by/ кузовной ремонт где
autohits by/ компьютерная диагностика хундай
autohits by/ стенд развал схождения 3d цена
autohits by/ восстановительная полировка кузова
autohits by/ развал схождение работа
autohits by/ замена ремня грм astra g
autohits by/ ремонт бензиновых двигателей bmw
autohits by/ капитальный ремонт двигателя ауди а6
autohits by/ ремонт двигателя печки
autohits by/ замена ремня грм на субару форестер
autohits by/ установить автосигнализацию в минске
autohits by/ замена ремня грм двигатель f4r
autohits by/ ремонт электронных блоков управления двигателем
autohits by/ качественный ремонт авто
autohits by/ опель омега замена прокладки гбц
autohits by/ ремонт двигателя мазда 626 2 0 бензин
autohits by/ цена замены ремня грм на рено логан
autohits by/ ремонт двигателей mitsubishi
autohits by/ генератор ауди
autohits by/ ремонт двигателя wl
autohits by/ ремонт двигателя опель
autohits by/ ремонт мкпп ауди а6
autohits by/ ремонт стартеров и генераторов в минске цены
autohits by/ сроки замены ремня грм фольксваген
autohits by/ ремонт мерседес
autohits by/ замена ремня грм в минске
autohits by/ ремонт двигателя axd
autohits by/ заправка автокондиционеров уручье
autohits by/ ремонт двигателей легковых автомобилей
autohits by/ замена ремня грм на опель кадетт 1 3
autohits by/ полировка стеклянных фар
autohits by/ ремонт балки ситроен -задний
autohits by/ замена ремня грм опель омега б 2 5
autohits by/ замена автосигнализации
autohits by/ сигнализация на машину купить
autohits by/ ремонт двигателей запчасти
autohits by/ техника полировки
autohits by/ какой пробег замены ремня грм
autohits by/ регулировка зазора клапанов мазда 323 1 7 дизель
autohits by/ замена сальников в минске
autohits by/ замена ремня грм опель астра h 1 8
autohits by/ ремонт двигателей а4
autohits by/ замена ремня грм 1 9 дизель фольксваген
autohits by/ установка сигнализации с автозапуском на авто в минске цены
autohits by/ регулировка клапанов логан 1 4
autohits by/ замена ремня грм додж
autohits by/ восстановление лакокрасочного покрытия автомобиля
autohits by/ замена ремня грм спортейдж
autohits by/ рассчитать кузовной ремонт
autohits by/ ремонт двигателя тд
autohits by/ замена ремня грм санта фе
autohits by/ ремень грм 1 6 замена
autohits by/ капитальный ремонт -двигатель
autohits by/ замена ремня грм опель
autohits by/ цены на кузовные работы автомобиля
autohits by/ еремино ремонт гбц
autohits by/ компьютерная диагностика рено
autohits by/ работа ремонт стартеров генераторов
autohits by/ ремонт двигателя л 6
autohits by/ полировка фар мерседес 124
autohits by/ ремонт передней подвески руками
autohits by/ компьютерная диагностика автомобиля фото
autohits by/ т4 суппорт
autohits by/ какие фильтры нужно менять при замене масла
autohits by/ периодичность замены ремня грм форд фокус 1
autohits by/ суппорта ауди 80
autohits by/ регулировка клапанов isuzu
autohits by/ замена ремня грм ауди а6 2 8
autohits by/ восстановление стартеров
autohits by/ ремонт развал схождения
autohits by/ регулировка клапанов рено сценик
autohits by/ замена ремня грм опель омега 2 5
autohits by/ фольксваген шаран ремонт подвески
autohits by/ полировка кузова жидкое стекло отзывы
autohits by/ компьютерный развал схождение Минск
autohits by/ ремонт шлифовка гбц
autohits by/ замена ремня грм домашних условиях
autohits by/ недорогой ремонт подвески
autohits by/ замена колодок ручного тормоза
autohits by/ ремонт трещин гбц
autohits by/ диагностика бензиновых двигателей
autohits by/ отполировать машину цены
autohits by/ замена ремня грм приора
6 сообщений • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей