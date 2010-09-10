Рязань - Суздаль - как лучше ехать?
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Рязань - Суздаль - как лучше ехать?
Добрый день.
Собственно, как лучше проехать - через Клепики или через Моск. область? Навигатор упорно ведёт через Московскую область. В принципе, я тоже больше к этому варианту склоняюсь - разница всего 40 км, но дорога, скорее всего, будет лучше. Смущает только возможное наличие пробок при таком варианте.
Собственно, как лучше проехать - через Клепики или через Моск. область? Навигатор упорно ведёт через Московскую область. В принципе, я тоже больше к этому варианту склоняюсь - разница всего 40 км, но дорога, скорее всего, будет лучше. Смущает только возможное наличие пробок при таком варианте.
- salabus
- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 8418
- Зарегистрирован: 22 сен 2007, 01:31
- Откуда: Рязань
Re: Рязань - Суздаль - как лучше ехать?
Лично я без вариантов поехал бы через Туму.
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3192
- Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
- Контактная информация:
Re: Рязань - Суздаль - как лучше ехать?
salabus писал(а):Лично я без вариантов поехал бы через Туму.
угу...я бы тоже
Re: Рязань - Суздаль - как лучше ехать?
Время или км?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 84
- Зарегистрирован: 01 дек 2012, 11:57
Re: Рязань - Суздаль - как лучше ехать?
Поступите проще - едьте туда чарез Туму, а обратно через Московскую область. Или наоборот. Тогда сами сможете ответить на свой вопрос и другим посоветовать.
- pri
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1970
- Зарегистрирован: 08 авг 2010, 19:36
- Откуда: Рязань, Циолковского
Re: Рязань - Суздаль - как лучше ехать?
VanK писал(а):Собственно, как лучше проехать - через Клепики или через Моск. область?
Я всегда ездил через Клепики. По Рязанской области дорога не айс, но терпимо. По Владимирской - дорога весьма хороша.
По Яндекс картам через Воскресенск нарисовалось на 60 км больше. А в какой-то момент (когда чего-то там крутил ) - и на все 80… А это уже принципиально.
Навигатору не особо верьте. Навител меня от Тумы до Рязани норовил через Касимов-Шацк провести...
Re: Рязань - Суздаль - как лучше ехать?
Спасибо.
Наверное, так и сделаю - поеду через Клепики. От Тумы до границы с Владимирской областью дорога не совсем убитая?
Наверное, так и сделаю - поеду через Клепики. От Тумы до границы с Владимирской областью дорога не совсем убитая?
- salabus
- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 8418
- Зарегистрирован: 22 сен 2007, 01:31
- Откуда: Рязань
Re: Рязань - Суздаль - как лучше ехать?
От Тумы до границы - считанные километры. До Тумы дорога вполне приемлема (ИМХО на 205/70R15). Я помню ее в самых разных видах и с уверенностью признаю ее вполне сносной для данного времени года.
- pri
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1970
- Зарегистрирован: 08 авг 2010, 19:36
- Откуда: Рязань, Циолковского
Re: Рязань - Суздаль - как лучше ехать?
VanK писал(а):От Тумы до границы с Владимирской областью дорога не совсем убитая?
Вопрос не в бровь, а в глаз… Когда ездил (прошлое лето) - была не совсем убитая… Но - почти. Самый плохой участок. Радует только что и впрямь - считанные километры.
Re: Рязань - Суздаль - как лучше ехать?
В общем, ясно. Будем подумать
Спасибо ещё раз всем за информацию.
Спасибо ещё раз всем за информацию.
Re: Рязань - Суздаль - как лучше ехать?
Лучше всего проконсультироваться с водителем экскурсионного автобуса. Он подробно объяснит.
Re: Рязань - Суздаль - как лучше ехать?
Рязань - Суздаль - как лучше ехать?
на бмд
включив радио
- dipol
- Гость RZN.info
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 16 май 2015, 01:44
- Откуда: г. Владимир
- Контактная информация:
Re: Рязань - Суздаль - как лучше ехать?
Апну )
Сам я из Владимира, но раз-два в год езжу в Рязань. Мозги не парю и еду Владимир - Гусь-Хрустальный - Тума - Спас-Клепики - Рязань. И назад в обратном порядке. Дорога в целом норм, но с вашей стороны более извилистая. Даже не спеша макс 3-4 часа езды и то если остановиться пару раз на выпить стаканчик кофе, бутеров поесть, посЦать и покурить. А если через МСК и Лакинск... ооо.. в Лакинске ЖОПА (ремонты дороги)! что в том году была что в этом намечается. Можно простоять от 1 часа и до 3-4х часов ( в том году возвращался из Тулы и в Лакинске встрял на 2-2.5 часа) какие то сраные 10-15 км. Конечно если вы на заниженном порше 911 гт турбо, то лучше через МСК и Лакинск подождать )))
Мой вердикт ехать до Владимира через Сп.-Клепики-Туму-Гусь. Не такая уж прям плохая дорога. Нормальная.
Сам я из Владимира, но раз-два в год езжу в Рязань. Мозги не парю и еду Владимир - Гусь-Хрустальный - Тума - Спас-Клепики - Рязань. И назад в обратном порядке. Дорога в целом норм, но с вашей стороны более извилистая. Даже не спеша макс 3-4 часа езды и то если остановиться пару раз на выпить стаканчик кофе, бутеров поесть, посЦать и покурить. А если через МСК и Лакинск... ооо.. в Лакинске ЖОПА (ремонты дороги)! что в том году была что в этом намечается. Можно простоять от 1 часа и до 3-4х часов ( в том году возвращался из Тулы и в Лакинске встрял на 2-2.5 часа) какие то сраные 10-15 км. Конечно если вы на заниженном порше 911 гт турбо, то лучше через МСК и Лакинск подождать )))
Мой вердикт ехать до Владимира через Сп.-Клепики-Туму-Гусь. Не такая уж прям плохая дорога. Нормальная.
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