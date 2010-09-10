Сообщение dipol » Сегодня, 18:16

АпнуСам я из Владимира, но раз-два в год езжу в Рязань. Мозги не парю и еду Владимир - Гусь-Хрустальный - Тума - Спас-Клепики - Рязань. И назад в обратном порядке. Дорога в целом норм, но с вашей стороны более извилистая. Даже не спеша макс 3-4 часа езды и то если остановиться пару раз на выпить стаканчик кофе, бутеров поесть, посЦать и покурить. А если через МСК и Лакинск... ооо.. в Лакинске ЖОПА (ремонты дороги)! что в том году была что в этом намечается. Можно простоять от 1 часа и до 3-4х часов ( в том году возвращался из Тулы и в Лакинске встрял на 2-2.5 часа) какие то сраные 10-15 км. Конечно если вы на заниженном порше 911 гт турбо, то лучше через МСК и Лакинск подождать)))Мой вердикт ехать до Владимира через Сп.-Клепики-Туму-Гусь. Не такая уж прям плохая дорога. Нормальная.