Рязань - Суздаль - как лучше ехать?

Все, что связано с маршрутами проезда, дорожным покрытием и т.п. + приемы вождения

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
VanK
Гость RZN.info
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 30 янв 2010, 22:57

Рязань - Суздаль - как лучше ехать?

Сообщение VanK » 19 апр 2015, 11:03

Добрый день.

Собственно, как лучше проехать - через Клепики или через Моск. область? Навигатор упорно ведёт через Московскую область. В принципе, я тоже больше к этому варианту склоняюсь - разница всего 40 км, но дорога, скорее всего, будет лучше. Смущает только возможное наличие пробок при таком варианте.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
salabus
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 8418
Зарегистрирован: 22 сен 2007, 01:31
Откуда: Рязань

Re: Рязань - Суздаль - как лучше ехать?

Сообщение salabus » 19 апр 2015, 19:58

Лично я без вариантов поехал бы через Туму.
Вернуться к началу
глен
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3192
Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
Контактная информация:
Контактная информация пользователя глен

Re: Рязань - Суздаль - как лучше ехать?

Сообщение глен » 19 апр 2015, 20:01

salabus писал(а):Лично я без вариантов поехал бы через Туму.

угу...я бы тоже
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5732
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Рязань - Суздаль - как лучше ехать?

Сообщение ivanes » 19 апр 2015, 20:12

Время или км?
Вернуться к началу
Darth Vader
Гость RZN.info
Сообщения: 84
Зарегистрирован: 01 дек 2012, 11:57

Re: Рязань - Суздаль - как лучше ехать?

Сообщение Darth Vader » 19 апр 2015, 21:30

Поступите проще - едьте туда чарез Туму, а обратно через Московскую область. Или наоборот. Тогда сами сможете ответить на свой вопрос и другим посоветовать.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
pri
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1970
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 19:36
Откуда: Рязань, Циолковского

Re: Рязань - Суздаль - как лучше ехать?

Сообщение pri » 20 апр 2015, 09:51

VanK писал(а):Собственно, как лучше проехать - через Клепики или через Моск. область?


Я всегда ездил через Клепики. По Рязанской области дорога не айс, но терпимо. По Владимирской - дорога весьма хороша.

По Яндекс картам через Воскресенск нарисовалось на 60 км больше. А в какой-то момент (когда чего-то там крутил :shock: ) - и на все 80… А это уже принципиально.

Навигатору не особо верьте. Навител меня от Тумы до Рязани норовил через Касимов-Шацк провести...
Вернуться к началу
VanK
Гость RZN.info
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 30 янв 2010, 22:57

Re: Рязань - Суздаль - как лучше ехать?

Сообщение VanK » 20 апр 2015, 10:18

Спасибо.
Наверное, так и сделаю - поеду через Клепики. От Тумы до границы с Владимирской областью дорога не совсем убитая?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
salabus
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 8418
Зарегистрирован: 22 сен 2007, 01:31
Откуда: Рязань

Re: Рязань - Суздаль - как лучше ехать?

Сообщение salabus » 20 апр 2015, 10:24

От Тумы до границы - считанные километры. До Тумы дорога вполне приемлема (ИМХО на 205/70R15). Я помню ее в самых разных видах и с уверенностью признаю ее вполне сносной для данного времени года.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
pri
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1970
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 19:36
Откуда: Рязань, Циолковского

Re: Рязань - Суздаль - как лучше ехать?

Сообщение pri » 20 апр 2015, 13:10

VanK писал(а):От Тумы до границы с Владимирской областью дорога не совсем убитая?


Вопрос не в бровь, а в глаз… Когда ездил (прошлое лето) - была не совсем убитая… Но - почти. Самый плохой участок. Радует только что и впрямь - считанные километры.
Вернуться к началу
VanK
Гость RZN.info
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 30 янв 2010, 22:57

Re: Рязань - Суздаль - как лучше ехать?

Сообщение VanK » 20 апр 2015, 17:03

В общем, ясно. Будем подумать :)
Спасибо ещё раз всем за информацию.
Вернуться к началу
ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5732
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Рязань - Суздаль - как лучше ехать?

Сообщение ivanes » 20 апр 2015, 17:18

Лучше всего проконсультироваться с водителем экскурсионного автобуса. Он подробно объяснит.
Вернуться к началу
receptor
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 19 ноя 2015, 22:51

Re: Рязань - Суздаль - как лучше ехать?

Сообщение receptor » 19 мар 2016, 16:51

Рязань - Суздаль - как лучше ехать?


на бмд

включив радио
Вернуться к началу
Аватара пользователя
dipol
Гость RZN.info
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 16 май 2015, 01:44
Откуда: г. Владимир
Контактная информация:
Контактная информация пользователя dipol

Re: Рязань - Суздаль - как лучше ехать?

Сообщение dipol » Сегодня, 18:16

Апну :))

Сам я из Владимира, но раз-два в год езжу в Рязань. Мозги не парю и еду Владимир - Гусь-Хрустальный - Тума - Спас-Клепики - Рязань. И назад в обратном порядке. Дорога в целом норм, но с вашей стороны более извилистая. Даже не спеша макс 3-4 часа езды и то если остановиться пару раз на выпить стаканчик кофе, бутеров поесть, посЦать и покурить. А если через МСК и Лакинск... ооо.. в Лакинске ЖОПА (ремонты дороги)! что в том году была что в этом намечается. Можно простоять от 1 часа и до 3-4х часов ( в том году возвращался из Тулы и в Лакинске встрял на 2-2.5 часа) какие то сраные 10-15 км. Конечно если вы на заниженном порше 911 гт турбо, то лучше через МСК и Лакинск подождать :))))

Мой вердикт ехать до Владимира через Сп.-Клепики-Туму-Гусь. Не такая уж прям плохая дорога. Нормальная.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Эх, дороги…»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей