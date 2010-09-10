Как сэкономить на путешествии

Обсуждение вопросов о цивилизованном и диком отдыхе на территории Рязанской области, России и за рубежом.

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VovchikP
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 28 сен 2015, 04:37
Откуда: Россия

Re: Как сэкономить на путешествии

Сообщение VovchikP » 22 окт 2015, 22:37

На мой взгляд как вариант искать цены под свой кошелёк на продвинутых сайтах агрегаторах, где собраны все самые дешёвые варианты вылетов, а также аналогичные варианты для проживания по всем странам и городах.
И далее уже от этого отталкиваться
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VovchikP
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 28 сен 2015, 04:37
Откуда: Россия

Re: Как сэкономить на путешествии

Сообщение VovchikP » 30 окт 2015, 20:57

Я последнее время всю информацию подбираю на сайтах, где пишут свои отзывы путешественники, плюс ищу билеты подешевле, по акциям, как уже ранее писал, в азиатских странах вообще есть рейсы за копейки, можно из одной страны в другую , за сущие несколько долларов улететь, если отзывы почитать по странам, что где и куда пойти, то смотрю на сайтах типа, трэвел ру, плюс про прокат авто сразу можно узнать, правда компании искать, либо на месте, либо на каком-нибудь сайте, где собраны все компании разных стран.
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dimik22
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 24 сен 2015, 15:37
Откуда: Москва

Re: Как сэкономить на путешествии

Сообщение dimik22 » 15 ноя 2015, 23:00

А может тогда вообще лучше дома просидеть отпуск?
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Магнусон
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 28 окт 2015, 18:19

Re: Как сэкономить на путешествии

Сообщение Магнусон » 30 дек 2015, 18:13

dimik22 писал(а):А может тогда вообще лучше дома просидеть отпуск?

Нет, дома отпуск сидеть - это совсем не вариант )) Проверено!
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Берёзка
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 18 окт 2015, 16:24

Re: Как сэкономить на путешествии

Сообщение Берёзка » 11 янв 2016, 19:46

Мои друзья хорошо с экономили выбрав путешествие в виде круиза, по Средиземному морю. Из первых слов скажу так, во первых с экономили на развлечениях, так как они входили в стоимость билета. А во вторых за одну поездку по бывали сразу в нескольких странах
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11322
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Как сэкономить на путешествии

Сообщение UNCLE1911 » 11 янв 2016, 22:07

А фамилию и адрес сЪэкономивших не назовешь?
Осень кусать хосется, крызис...
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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carl5
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 19:42

Re: Как сэкономить на путешествии

Сообщение carl5 » 19 фев 2016, 14:38

Самый лучший способ сэкономить на путешествиях - остаться дома)) хаха))

А вообще, покупать билет в одну сторону и по месту ездить везде автостопом и жить в палатке!!! Треш но за -то бесплатно!)))
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Anatup
Гость RZN.info
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 09 апр 2010, 01:23
Откуда: Рязань
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Re: Как сэкономить на путешествии

Сообщение Anatup » 21 авг 2019, 04:16

Да можно сэкономить на тех же дорогих отелях. Понятное дело, когда all inclusive, то приятно, ничего делать не надо. Но тогда и тратиться надо. А мы арендуем недорого автодом на http://avto-tourizm.ru/ и там можно и пожить, и пищу приготовить, и поспать, и тд. Благо в европейских городах и курортах предостаточно кемпингов, где можно бросить якорь.
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
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SokJin
Гость RZN.info
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 25 май 2015, 13:57

Re: Как сэкономить на путешествии

Сообщение SokJin » Сегодня, 00:49

Останавливаться в недорогих гостиницах, путешествовать на автобусе, а не самолете.
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