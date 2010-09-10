Как сэкономить на путешествии

VovchikP
Re: Как сэкономить на путешествии

Сообщение VovchikP » 22 окт 2015, 22:37

На мой взгляд как вариант искать цены под свой кошелёк на продвинутых сайтах агрегаторах, где собраны все самые дешёвые варианты вылетов, а также аналогичные варианты для проживания по всем странам и городах.
И далее уже от этого отталкиваться
VovchikP
Re: Как сэкономить на путешествии

Сообщение VovchikP » 30 окт 2015, 20:57

Я последнее время всю информацию подбираю на сайтах, где пишут свои отзывы путешественники, плюс ищу билеты подешевле, по акциям, как уже ранее писал, в азиатских странах вообще есть рейсы за копейки, можно из одной страны в другую , за сущие несколько долларов улететь, если отзывы почитать по странам, что где и куда пойти, то смотрю на сайтах типа, трэвел ру, плюс про прокат авто сразу можно узнать, правда компании искать, либо на месте, либо на каком-нибудь сайте, где собраны все компании разных стран.
dimik22
Re: Как сэкономить на путешествии

Сообщение dimik22 » 15 ноя 2015, 23:00

А может тогда вообще лучше дома просидеть отпуск?
Магнусон
Re: Как сэкономить на путешествии

Сообщение Магнусон » 30 дек 2015, 18:13

dimik22 писал(а):А может тогда вообще лучше дома просидеть отпуск?

Нет, дома отпуск сидеть - это совсем не вариант )) Проверено!
Берёзка
Re: Как сэкономить на путешествии

Сообщение Берёзка » 11 янв 2016, 19:46

Мои друзья хорошо с экономили выбрав путешествие в виде круиза, по Средиземному морю. Из первых слов скажу так, во первых с экономили на развлечениях, так как они входили в стоимость билета. А во вторых за одну поездку по бывали сразу в нескольких странах
UNCLE1911
Re: Как сэкономить на путешествии

Сообщение UNCLE1911 » 11 янв 2016, 22:07

А фамилию и адрес сЪэкономивших не назовешь?
Осень кусать хосется, крызис...
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
carl5
Re: Как сэкономить на путешествии

Сообщение carl5 » 19 фев 2016, 14:38

Самый лучший способ сэкономить на путешествиях - остаться дома)) хаха))

А вообще, покупать билет в одну сторону и по месту ездить везде автостопом и жить в палатке!!! Треш но за -то бесплатно!)))
Anatup
Re: Как сэкономить на путешествии

Сообщение Anatup » 21 авг 2019, 04:16

Да можно сэкономить на тех же дорогих отелях. Понятное дело, когда all inclusive, то приятно, ничего делать не надо. Но тогда и тратиться надо. А мы арендуем недорого автодом на http://avto-tourizm.ru/ и там можно и пожить, и пищу приготовить, и поспать, и тд. Благо в европейских городах и курортах предостаточно кемпингов, где можно бросить якорь.
Если я работаю по 14 часов в день и 7 дней в неделю, то мне определенно начинает везти.
SokJin
Re: Как сэкономить на путешествии

Сообщение SokJin » 22 июн 2021, 00:49

Останавливаться в недорогих гостиницах, путешествовать на автобусе, а не самолете.
Stivvi
Re: Как сэкономить на путешествии

Сообщение Stivvi » 22 июн 2021, 14:51

Если путешествовать по России, то отдых получается дешевле, чем за границей. Например, мы ездили в прошлом году в Калининград - это очень красивый город с потрясающей архетиктурой, а так же девственной природой. Мне понравилась Куршская коса https://kaliningrad-guide.com/kurshskaj ... tevoditel/ больше всего. Это природный заповедник, похожих на которых я больше нигде не встречала: с одной стороны ее омывает Балтийское море, с другой – Куршский залив. Стоит посмотреть своими глазами, чтобы понять, о чем я говорю!
SokJin
Re: Как сэкономить на путешествии

Сообщение SokJin » 26 июн 2021, 15:21

неплозо!
Stivvi
Re: Как сэкономить на путешествии

Сообщение Stivvi » 26 июн 2021, 15:21

знаю этот сайт, неплохой
Haminahu
Re: Как сэкономить на путешествии

Сообщение Haminahu » 13 июл 2021, 00:14

Вы можете еще взять на заметку вот эту службу https://city2city.ru/taxi-mezhgorod-bryansk-32.html, которая поможет вам поехать в любой нужный город во время отпуска.
Алексей Кобзарь
Re: Как сэкономить на путешествии

Сообщение Алексей Кобзарь » 01 окт 2021, 20:07

Прежде всего, конечно, чтобы сэкономить, нужно позаботиться о себе. Вам обязательно нужно купить хорошую страховку, чтобы в случае чего не тратиться на лечение. Для этого советую обратиться сюда https://ektatraveling.com/ru/ Ребята уже десять лет на этом рынке и свою работу делают на отлично
Зинаидушка
Re: Как сэкономить на путешествии

Сообщение Зинаидушка » 23 окт 2021, 22:45

Я тоже изучаю разные способы экономии. А на чём выгоднее всего путешествовать?
Anthonn
Re: Как сэкономить на путешествии

Сообщение Anthonn » 19 дек 2021, 16:41

Сейчас можно легко экономить. Существует онлайн бронирование паромов https://ferry2.app/ Можно выбрать любое направление и приобрести билеты на паром. Это будет незабываемое путешествие, с воды открываются совершенно другие виды на природу. Я именно так всегда путешествую и вам советую.
allenatore
Re: Как сэкономить на путешествии

Сообщение allenatore » 10 янв 2022, 20:58

Зинаидушка писал(а):Я тоже изучаю разные способы экономии. А на чём выгоднее всего путешествовать?

Выгоднее всего - автостопом. А жить - в кемпингах.
Второй вариант - ехать своим трейлером.
Но это всё хорошо идёт, пока молодой, и не обращаешь особого внимания на походные условия жизни. С возрастом хочется комфорта :)
ленивый котэ ))
vikont
Re: Как сэкономить на путешествии

Сообщение vikont » 05 сен 2022, 19:02

Просто про все нужно заранее интересоваться, чтобы был определенный план действий. Взяли недорогие авиаперелеты, арендовали недорогую квартиру и нашли недорогую машину в аренду с помощью данного агрегатора https://redcatcars.com/ru/
viktorcok
Re: Как сэкономить на путешествии

Сообщение viktorcok » Сегодня, 16:41

Мы этим летом отдыхали в Анапе и решили ехать на поезде. Смотрели расписание и билеты на поезд покупали заранее. От поездки на поезде до Анапы остались исключительно приятные воспоминания. Вот некоторые ключевые моменты и впечатления:

Комфорт и удобство: Несмотря на длительность пути, поездка прошла комфортно. Современные вагоны оснащены кондиционерами, удобными креслами и столиками, что позволило расслабиться и отдохнуть в дороге.
Красивые виды: Окружающие пейзажи менялись от городских улиц до бескрайних полей и лесов. Это создавало ощущение настоящего путешествия, а не просто перемещения из точки А в точку Б.
Возможность общения: Во время поездки можно было пообщаться с попутчиками, завести новые знакомства и услышать интересные истории. Это добавляет особую атмосферу и делает дорогу увлекательной.
Расслабление и отдых: Отсутствие суеты аэропортов и автомобильных пробок позволило полностью расслабиться и подготовиться морально к предстоящему отдыху.
Экономия бюджета: Железнодорожный транспорт часто оказывается дешевле авиационного, особенно если бронировать билеты заранее. Это позволяет сэкономить деньги, которые можно потратить на развлечения и экскурсии на месте.

Таким образом, поездка на поезде стала не просто способом добраться до места отдыха, а полноценным этапом нашего путешествия, наполненным приятными эмоциями и впечатлениями.
