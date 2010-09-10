Сообщение VovchikP » 30 окт 2015, 20:57

Я последнее время всю информацию подбираю на сайтах, где пишут свои отзывы путешественники, плюс ищу билеты подешевле, по акциям, как уже ранее писал, в азиатских странах вообще есть рейсы за копейки, можно из одной страны в другую , за сущие несколько долларов улететь, если отзывы почитать по странам, что где и куда пойти, то смотрю на сайтах типа, трэвел ру, плюс про прокат авто сразу можно узнать, правда компании искать, либо на месте, либо на каком-нибудь сайте, где собраны все компании разных стран.