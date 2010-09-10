Ваши мнение о магазине Технопоинт

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borzik08
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 20 апр 2015, 13:54

Ваши мнение о магазине Технопоинт

Сообщение borzik08 » 21 апр 2015, 12:09

Как с выбором товара?
Качество выслуживания?
Качество доставки?
Интересуют все мнения о данном магазине. Спасибо!
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Grinii
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Сегодня, 19:34

Re: Ваши мнение о магазине Технопоинт

Сообщение Grinii » Сегодня, 19:42

Магазин хороший. Выбора много,особенно крупной бытовой техники. Но есть один не достаток, консультанты тупые и кода я выбирал кондиционер, они на мои вопросы ничего толком не ответили ((( Пришлось здесь самому изучать как правильно выбрать кондиционер. А так по ценам в принципе все устроило.
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