Ваши мнение о магазине Технопоинт
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Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Ваши мнение о магазине Технопоинт
Как с выбором товара?
Качество выслуживания?
Качество доставки?
Интересуют все мнения о данном магазине. Спасибо!
Качество выслуживания?
Качество доставки?
Интересуют все мнения о данном магазине. Спасибо!
Re: Ваши мнение о магазине Технопоинт
Магазин хороший. Выбора много,особенно крупной бытовой техники. Но есть один не достаток, консультанты тупые и кода я выбирал кондиционер, они на мои вопросы ничего толком не ответили ((( Пришлось здесь самому изучать как правильно выбрать кондиционер. А так по ценам в принципе все устроило.
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