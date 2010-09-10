Оказывается, можно выписать из квартиры без согласия
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 14 авг 2013, 15:10
Оказывается, можно выписать из квартиры без согласия
Вот тут юрист подробно объясняет эту невероятность
http://citylaws.ru/vipiska_iz_kvartiri_bez_soglasiya.html
http://citylaws.ru/vipiska_iz_kvartiri_bez_soglasiya.html
Re: Оказывается, можно выписать из квартиры без согласия
Никогда такого не слышал, лучше с кем-то проконсультироваться, чтобы потом не было никаких проблем. Советую вам обратится к адвокату Игорю Носкову https://noskov.ru/ , он поможет вам разобраться в этом вопросе. Мои кумовья имели проблемы с продажей квартиры, так он их проконсультировал и они смогли правильно ее продать и оформить документы.
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