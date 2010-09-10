Оказывается, можно выписать из квартиры без согласия

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KonstantinS
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 14 авг 2013, 15:10

Оказывается, можно выписать из квартиры без согласия

Сообщение KonstantinS » 21 апр 2015, 12:19

Вот тут юрист подробно объясняет эту невероятность
http://citylaws.ru/vipiska_iz_kvartiri_bez_soglasiya.html
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Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

Re: Оказывается, можно выписать из квартиры без согласия

Сообщение Hijid » Вчера, 23:18

Никогда такого не слышал, лучше с кем-то проконсультироваться, чтобы потом не было никаких проблем. Советую вам обратится к адвокату Игорю Носкову https://noskov.ru/ , он поможет вам разобраться в этом вопросе. Мои кумовья имели проблемы с продажей квартиры, так он их проконсультировал и они смогли правильно ее продать и оформить документы.
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