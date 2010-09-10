Сообщение бабайка » 25 апр 2015, 22:08

Простите, а как Вы хотите помочь ему? Чем? Нужна ли ему Ваша помощь? Причем здесь Министерство и отдел полиции?

Если Ваше желание продиктовано только душевным порывом, я могу вам рассказать как пыталась пожалеть безногого инвалида, чем это закончилось.

Пару недель назад мое внимание привлек инвалид, показалось, что инвалид он с детства. Ножки коротенькие, ботинки "прощай молодость" мысками назад. Грязный, но интеллигентный, на любую подачу милостыни всегда говорил - благодарю вас.

Ближе к вечеру оказалось, что несчастный инвалид предпочитает шампанское и сигареты LM, шампанское запивает сырыми яйцами. Ноги он отморозил по пьяни. Очень обижался, что скорая не хочет его забирать, ведь перед этим он ночевал в больнице. Кстати, полиция таких тоже отказывается забирать.

Так чем же Вы хотите помочь? И при чем здесь полиция и соцзащита?

То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)