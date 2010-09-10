Больной дедушка на Дзержинке

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Musah
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 19 дек 2012, 09:41

Больной дедушка на Дзержинке

Сообщение Musah » 25 апр 2015, 12:01

Уважаемые рязанцы! Несколько раз замечала, что на ул.Дзержинского ходит грязный дедушка с коробкой в руке. Очень грязный.с бородой, видно что больной. Может кто знает про него? По иронии судьбы, сегодня видела его на светофоре возле общежития на дзержинке. Через дорогу с ста метрах - Министерство соцзащиты. Соседнее здание - какой то отдел полиции. Дед по ходу никому не нужен. Хотелось бы помочь. Если кто то знает что нибудь - ответьте пожалуйста! Жалко деда.
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бабайка
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4859
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 21:51

Re: Больной дедушка на Дзержинке

Сообщение бабайка » 25 апр 2015, 22:08

Простите, а как Вы хотите помочь ему? Чем? Нужна ли ему Ваша помощь? Причем здесь Министерство и отдел полиции?
Если Ваше желание продиктовано только душевным порывом, я могу вам рассказать как пыталась пожалеть безногого инвалида, чем это закончилось.
Пару недель назад мое внимание привлек инвалид, показалось, что инвалид он с детства. Ножки коротенькие, ботинки "прощай молодость" мысками назад. Грязный, но интеллигентный, на любую подачу милостыни всегда говорил - благодарю вас.
Ближе к вечеру оказалось, что несчастный инвалид предпочитает шампанское и сигареты LM, шампанское запивает сырыми яйцами. Ноги он отморозил по пьяни. Очень обижался, что скорая не хочет его забирать, ведь перед этим он ночевал в больнице. Кстати, полиция таких тоже отказывается забирать.
Так чем же Вы хотите помочь? И при чем здесь полиция и соцзащита?
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
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filat
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 26 апр 2015, 18:45

Re: Больной дедушка на Дзержинке

Сообщение filat » 26 апр 2015, 19:38

бабайка писал(а):Простите, а как Вы хотите помочь ему? Чем? Нужна ли ему Ваша помощь? Причем здесь Министерство и отдел полиции?
Если Ваше желание продиктовано только душевным порывом, я могу вам рассказать как пыталась пожалеть безногого инвалида, чем это закончилось.
Пару недель назад мое внимание привлек инвалид, показалось, что инвалид он с детства. Ножки коротенькие, ботинки "прощай молодость" мысками назад. Грязный, но интеллигентный, на любую подачу милостыни всегда говорил - благодарю вас.
Ближе к вечеру оказалось, что несчастный инвалид предпочитает шампанское и сигареты LM, шампанское запивает сырыми яйцами. Ноги он отморозил по пьяни. Очень обижался, что скорая не хочет его забирать, ведь перед этим он ночевал в больнице. Кстати, полиция таких тоже отказывается забирать.
Так чем же Вы хотите помочь? И при чем здесь полиция и соцзащита?


НЕ все ж такие. Тут на человека добродушие напало, а вы сразу ж так вот всё перебили.
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3656
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: Больной дедушка на Дзержинке

Сообщение Vredtech » 26 апр 2015, 20:58

filat писал(а): Тут на человека добродушие напало, а вы сразу ж так вот всё перебили.


Помогите лучше кому-то конкретному. Может, в вашем подъезде пенсионер или пенсионерка концы с концами едва сводят, или мать одиночка с детьми выживает...

А эти "попрошайки" уже как на работу ходят...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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BorisovaElena
Гость RZN.info
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 03 июн 2014, 22:39

Re: Больной дедушка на Дзержинке

Сообщение BorisovaElena » 27 апр 2015, 00:27

Надо помочь обязательно!
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6947
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Больной дедушка на Дзержинке

Сообщение ivanes » 27 апр 2015, 10:51

Севастопольцы собирают деньги для ветеранов ВОВ. На подарки и денежные пособие к Дню Победы.Идут перечисления на электронный кошелек и через банки инициаторам этой акции.
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11299
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Больной дедушка на Дзержинке

Сообщение UNCLE1911 » 28 апр 2015, 00:19

Это они для братка с Дзержинки откликнулись?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 6947
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Больной дедушка на Дзержинке

Сообщение ivanes » 29 апр 2015, 10:09

Да! Это они,но не мы.
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1786
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: Больной дедушка на Дзержинке

Сообщение АЛСНщик » 29 апр 2015, 15:36

бабайка писал(а):Пару недель назад мое внимание привлек инвалид. Ножки коротенькие, ботинки "прощай молодость" мысками назад.

Случайно не возле Дома Художника? Хотя у того валенки мысками назад.
Вспомнил ещё одного оригинального "кадра". Постоянно вижу в электричке некоего дедка. Он не нищий, даже проезд оплачивает. Вид, правда, странноватый, но по крайней мере не грязный. Особенно впечатляет фуражка: ярко синего цвета, с высоченной тульей как у латиноамериканских диктаторов :shock: , но главное - козырёк: сантиметров пятнадцать длиной. Я думаю, что фуражка из какого-нибудь дома культуры, где её использовали в детских спектаклях. Однажды мужики решили помочь тому дедку - принесли настоящую армейскую фуражку. При попытке её вручить, дед замахал руками, прокричал что-то неразборчивое и опрометью побежал через вагоны :o :?
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11299
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Больной дедушка на Дзержинке

Сообщение UNCLE1911 » 29 апр 2015, 23:12

Сегодня видел достаточно упитанного типа с надписью на табличке"голод, холод..." На перекрестке Грибедова (где Автопремьер).
Производит впечатление издевательства над публикой.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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бабайка
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4859
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 21:51

Re: Больной дедушка на Дзержинке

Сообщение бабайка » 29 апр 2015, 23:18

BorisovaElena писал(а):Надо помочь обязательно!

В чем же дело? Помогайте. Вот только мне кажется, что у Вас тут совсем другие интэресы.
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
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бабайка
Пользователь RZN.info
Сообщения: 4859
Зарегистрирован: 19 апр 2011, 21:51

Re: Больной дедушка на Дзержинке

Сообщение бабайка » 29 апр 2015, 23:25

АЛСНщик писал(а):
Случайно не возле Дома Художника? Хотя у того валенки мысками назад.

Да, это он. Дело было в Песочне. Когда я пыталась пристроить его куда-нибудь, мимо прошла женщина и сказала, что раньше видела его на Первомайке. А вечером дочка, слушая мой рассказ, тоже его "опознала". Работники Приборного тоже его жалеют. Кто кофе купит, кто пирожок, кто денюжку подаст.
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
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Надежда из ДФО
Гость RZN.info
Сообщения: 78
Зарегистрирован: 23 апр 2013, 19:03

Re: Больной дедушка на Дзержинке

Сообщение Надежда из ДФО » 03 авг 2015, 00:22

А возле Алфавита на Маяковке между машин ходит женщина пожилая в платочке. Так как часто по делам бываю в том районе то регулярно наблюдаю одну и ту же картину. Она часов так в одиннадцать идет по Горького очень бодренько к "месту свой работы", а доходя до пешедного перехода на Краснорядской (возле наперстка) начинает резко хромать, ну и после обеда в обратном порядке.
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контакт
Гость RZN.info
Сообщения: 401
Зарегистрирован: 12 июл 2015, 10:29

Re: Больной дедушка на Дзержинке

Сообщение контакт » 19 авг 2015, 09:20

Кстати я этого деда тоже видел на Дзерджинке пару раз.В темном пальто ходит высокий,бородища окладистая.Оба раза на перекрестке с высоковольтной стоял.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
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diaan
Гость RZN.info
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 20 апр 2017, 07:58

Re: Больной дедушка на Дзержинке

Сообщение diaan » Сегодня, 11:21

И где он?
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