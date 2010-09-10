Больной дедушка на Дзержинке
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Больной дедушка на Дзержинке
Уважаемые рязанцы! Несколько раз замечала, что на ул.Дзержинского ходит грязный дедушка с коробкой в руке. Очень грязный.с бородой, видно что больной. Может кто знает про него? По иронии судьбы, сегодня видела его на светофоре возле общежития на дзержинке. Через дорогу с ста метрах - Министерство соцзащиты. Соседнее здание - какой то отдел полиции. Дед по ходу никому не нужен. Хотелось бы помочь. Если кто то знает что нибудь - ответьте пожалуйста! Жалко деда.
Re: Больной дедушка на Дзержинке
Простите, а как Вы хотите помочь ему? Чем? Нужна ли ему Ваша помощь? Причем здесь Министерство и отдел полиции?
Если Ваше желание продиктовано только душевным порывом, я могу вам рассказать как пыталась пожалеть безногого инвалида, чем это закончилось.
Пару недель назад мое внимание привлек инвалид, показалось, что инвалид он с детства. Ножки коротенькие, ботинки "прощай молодость" мысками назад. Грязный, но интеллигентный, на любую подачу милостыни всегда говорил - благодарю вас.
Ближе к вечеру оказалось, что несчастный инвалид предпочитает шампанское и сигареты LM, шампанское запивает сырыми яйцами. Ноги он отморозил по пьяни. Очень обижался, что скорая не хочет его забирать, ведь перед этим он ночевал в больнице. Кстати, полиция таких тоже отказывается забирать.
Так чем же Вы хотите помочь? И при чем здесь полиция и соцзащита?
Если Ваше желание продиктовано только душевным порывом, я могу вам рассказать как пыталась пожалеть безногого инвалида, чем это закончилось.
Пару недель назад мое внимание привлек инвалид, показалось, что инвалид он с детства. Ножки коротенькие, ботинки "прощай молодость" мысками назад. Грязный, но интеллигентный, на любую подачу милостыни всегда говорил - благодарю вас.
Ближе к вечеру оказалось, что несчастный инвалид предпочитает шампанское и сигареты LM, шампанское запивает сырыми яйцами. Ноги он отморозил по пьяни. Очень обижался, что скорая не хочет его забирать, ведь перед этим он ночевал в больнице. Кстати, полиция таких тоже отказывается забирать.
Так чем же Вы хотите помочь? И при чем здесь полиция и соцзащита?
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
Re: Больной дедушка на Дзержинке
бабайка писал(а):Простите, а как Вы хотите помочь ему? Чем? Нужна ли ему Ваша помощь? Причем здесь Министерство и отдел полиции?
Если Ваше желание продиктовано только душевным порывом, я могу вам рассказать как пыталась пожалеть безногого инвалида, чем это закончилось.
Пару недель назад мое внимание привлек инвалид, показалось, что инвалид он с детства. Ножки коротенькие, ботинки "прощай молодость" мысками назад. Грязный, но интеллигентный, на любую подачу милостыни всегда говорил - благодарю вас.
Ближе к вечеру оказалось, что несчастный инвалид предпочитает шампанское и сигареты LM, шампанское запивает сырыми яйцами. Ноги он отморозил по пьяни. Очень обижался, что скорая не хочет его забирать, ведь перед этим он ночевал в больнице. Кстати, полиция таких тоже отказывается забирать.
Так чем же Вы хотите помочь? И при чем здесь полиция и соцзащита?
НЕ все ж такие. Тут на человека добродушие напало, а вы сразу ж так вот всё перебили.
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3656
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: Больной дедушка на Дзержинке
filat писал(а): Тут на человека добродушие напало, а вы сразу ж так вот всё перебили.
Помогите лучше кому-то конкретному. Может, в вашем подъезде пенсионер или пенсионерка концы с концами едва сводят, или мать одиночка с детьми выживает...
А эти "попрошайки" уже как на работу ходят...
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 03 июн 2014, 22:39
Re: Больной дедушка на Дзержинке
Надо помочь обязательно!
Re: Больной дедушка на Дзержинке
Севастопольцы собирают деньги для ветеранов ВОВ. На подарки и денежные пособие к Дню Победы.Идут перечисления на электронный кошелек и через банки инициаторам этой акции.
Re: Больной дедушка на Дзержинке
Это они для братка с Дзержинки откликнулись?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Больной дедушка на Дзержинке
Да! Это они,но не мы.
Re: Больной дедушка на Дзержинке
бабайка писал(а):Пару недель назад мое внимание привлек инвалид. Ножки коротенькие, ботинки "прощай молодость" мысками назад.
Случайно не возле Дома Художника? Хотя у того валенки мысками назад.
Вспомнил ещё одного оригинального "кадра". Постоянно вижу в электричке некоего дедка. Он не нищий, даже проезд оплачивает. Вид, правда, странноватый, но по крайней мере не грязный. Особенно впечатляет фуражка: ярко синего цвета, с высоченной тульей как у латиноамериканских диктаторов , но главное - козырёк: сантиметров пятнадцать длиной. Я думаю, что фуражка из какого-нибудь дома культуры, где её использовали в детских спектаклях. Однажды мужики решили помочь тому дедку - принесли настоящую армейскую фуражку. При попытке её вручить, дед замахал руками, прокричал что-то неразборчивое и опрометью побежал через вагоны
Re: Больной дедушка на Дзержинке
Сегодня видел достаточно упитанного типа с надписью на табличке"голод, холод..." На перекрестке Грибедова (где Автопремьер).
Производит впечатление издевательства над публикой.
Производит впечатление издевательства над публикой.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Больной дедушка на Дзержинке
BorisovaElena писал(а):Надо помочь обязательно!
В чем же дело? Помогайте. Вот только мне кажется, что у Вас тут совсем другие интэресы.
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
Re: Больной дедушка на Дзержинке
АЛСНщик писал(а):
Случайно не возле Дома Художника? Хотя у того валенки мысками назад.
Да, это он. Дело было в Песочне. Когда я пыталась пристроить его куда-нибудь, мимо прошла женщина и сказала, что раньше видела его на Первомайке. А вечером дочка, слушая мой рассказ, тоже его "опознала". Работники Приборного тоже его жалеют. Кто кофе купит, кто пирожок, кто денюжку подаст.
То ли цветов и музыки хочется, то ли зарезать кого-то. (с)
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 78
- Зарегистрирован: 23 апр 2013, 19:03
Re: Больной дедушка на Дзержинке
А возле Алфавита на Маяковке между машин ходит женщина пожилая в платочке. Так как часто по делам бываю в том районе то регулярно наблюдаю одну и ту же картину. Она часов так в одиннадцать идет по Горького очень бодренько к "месту свой работы", а доходя до пешедного перехода на Краснорядской (возле наперстка) начинает резко хромать, ну и после обеда в обратном порядке.
Re: Больной дедушка на Дзержинке
Кстати я этого деда тоже видел на Дзерджинке пару раз.В темном пальто ходит высокий,бородища окладистая.Оба раза на перекрестке с высоковольтной стоял.
В жизни приходится выбирать либо жесткая позиция,либо неудобная поза.(сэр Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль)
Re: Больной дедушка на Дзержинке
И где он?
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