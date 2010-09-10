Новый котлован????

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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Найкс
Гость RZN.info
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 05 май 2015, 23:51

Re: Новый котлован????

Сообщение Найкс » 04 май 2016, 17:32

зря объединили. все таки новый котлован это новые проекты, от элитки до эконома. тогда уж лучше вообще тему было кикнуть как рекламную, хотя анализа что где почем о рязани практически нигде нет. человек мог быть и реальный.
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Milena007
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 04 ноя 2015, 09:27

Re: Новый котлован????

Сообщение Milena007 » 15 май 2016, 14:53

s47 писал(а):"Единство" выставило на продажу новые объекты: ЖК"Фамилия" и ЖК "Пожарский". На очереди ЖК "Жуков" и ЖК "Маргелов".


Кстати, приглянулась "Фамилия", может кто знает - стоят желтые квартиры и на них акция на сайте Единства, но скидку не пишут, сколько интересно они скидывают, может кто узнавал? Звонить не хочется, в офис наверняка зазывать будут)
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Komahdor
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 06 мар 2009, 01:53

Re: Новый котлован????

Сообщение Komahdor » 15 май 2016, 17:27

500 рублей с квадрата
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скороход
Гость RZN.info
Сообщения: 111
Зарегистрирован: 14 мар 2013, 20:57

Re: Новый котлован????

Сообщение скороход » 15 май 2016, 19:09

кто знает, что будут строить по ул Полонского напротив МВД?
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s47
Гость RZN.info
Сообщения: 412
Зарегистрирован: 21 мар 2012, 23:58

Re: Новый котлован????

Сообщение s47 » 15 июн 2016, 20:02

"Северная компания" начала работы по 2 очереди ЖК "Паруса".
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Нотик
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 06 июл 2016, 16:26

Re: Новый котлован????

Сообщение Нотик » 06 июл 2016, 16:47

всем доброго времени суток! На Кассимовском шоссе, в районе ЖК "Три богатыря" между тремя домами СтройЛидер и тремя домами Триколор хотят поставить 20-ти этажную свечку... ЖК ОриоН или ОриоЛ... Так же и застройщик называется. Якобы ранее эта компания была подрядчиком долгое время, а теперь решила сама строить. Кто-нибудь что-нибудь знает?
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WTF
Гость RZN.info
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 02 авг 2014, 14:30

Re: Новый котлован????

Сообщение WTF » 13 сен 2016, 13:37

Может кто в курсе, слева от Шереметьевской 10 площадку огораживают (ДПР-7,7а), кто строит то? Я ранее предполагал, что там Владар свой домик будет строить, но у них на сайте есть только данные по новому ЖК на Быстрецкой.
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WTF
Гость RZN.info
Сообщения: 104
Зарегистрирован: 02 авг 2014, 14:30

Re: Новый котлован????

Сообщение WTF » 18 сен 2016, 17:44

Сам спросил, сам отвечу - судя по установленному уже красному вагончику отдела продаж - строить будет Единство.
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Найкс
Гость RZN.info
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 05 май 2015, 23:51

Re: Новый котлован????

Сообщение Найкс » 19 сен 2016, 09:48

пока на сайте единства новых проектных декораций не светилось.. тот же маргелов за месяц до слушаний был. плюсом у ЖК скобелев две проектных очереди еще даже без котлованов (одна из которых 25 этажка).
Еще интересно, в ТЦ европа в ДП7 будет что то еще? площадей там больше чем в тц у октября.
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Найкс
Гость RZN.info
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 05 май 2015, 23:51

Re: Новый котлован????

Сообщение Найкс » 05 окт 2016, 11:22

Что за объект будет через ЖД от Самохвала? Площадь под застройку там большая.
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ridg62
Гость RZN.info
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 21 янв 2015, 09:21

Re: Новый котлован????

Сообщение ridg62 » 05 окт 2016, 11:54

Точно знаю застройщик Капитал, но меня что то место ре вдохновило, может все еще впереди!
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SORCIO
Гость RZN.info
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 03 фев 2009, 12:41

Re: Новый котлован????

Сообщение SORCIO » 22 ноя 2016, 18:43

Нотик писал(а):всем доброго времени суток! На Кассимовском шоссе, в районе ЖК "Три богатыря" между тремя домами СтройЛидер и тремя домами Триколор хотят поставить 20-ти этажную свечку... ЖК ОриоН или ОриоЛ... Так же и застройщик называется. Якобы ранее эта компания была подрядчиком долгое время, а теперь решила сама строить. Кто-нибудь что-нибудь знает?

Там будет ЖК Новое Кальное. Тоже интересно о застройщике узнать, не хочется как с Аэробусом и Дядьково попасть. К тому же тут на форуме есть информация об ООО Ореол, и они задерживали сдачу дома на Фрунзе 11. В конце концов сдали. Планировки у них очень уж интересные.
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NaZGuL
Гость RZN.info
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 26 апр 2016, 14:29

Re: Новый котлован????

Сообщение NaZGuL » 01 дек 2016, 11:12

лично мне район тот близок, виды хорошие... но близость к трассе, одноподъездность...парковки....выезд...сады и школы не так и рядом как хотелось.....в любом случае Вам взвешивать все плюсы и минусы....думайте наперед....как застроится район...удобли там будет Вам....
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kot begemot
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 02 дек 2016, 10:38

Re: Новый котлован????

Сообщение kot begemot » 02 дек 2016, 10:49

Тоже рассматриваю тот район, но в триколоре пугает трасса под окнами, лидер строй как то уж очень эконом))) заинтересовал Новое Кальное. Есть информация, что рядом детский сад будут строить! Кто что знает?
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Найкс
Гость RZN.info
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 05 май 2015, 23:51

Re: Новый котлован????

Сообщение Найкс » 02 дек 2016, 14:07

Хватит оффтопить, тут пишут про новые проекты.
Кто знает ООО «Агроконтракт» что будет строить ДПР-8, ДПР-9 это Единство? или северка?
Вот проект развития территорий.
Изображение
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nick0203
Гость RZN.info
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 15 окт 2014, 09:48

Re: Новый котлован????

Сообщение nick0203 » 12 дек 2016, 19:15

На Шереметьевской 12 будет строить Единство, жк Королев, http://edinstvo62.ru/house/129/declaration
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qwerty11
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 19:23

Re: Новый котлован????

Сообщение qwerty11 » 12 дек 2016, 19:46

А скажите, знает кто, что будут строить на перекрестке ул.Новая -Радиозаводская и кто застройщик?
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ridg62
Гость RZN.info
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 21 янв 2015, 09:21

Re: Новый котлован????

Сообщение ridg62 » 12 дек 2016, 19:53

если про то, что я думаю, то этот участок выставлен на продажу, а сейчас он у Крепости
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lisrzn
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 18 янв 2016, 09:59

Re: Новый котлован????

Сообщение lisrzn » Сегодня, 09:08

На перекрестке 2 линии и Лен.комсомола "Велком" огородил большой участок и разбирает остатки частного сектора. Есть инфо что будут строить?
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