Сообщение SORCIO » 22 ноя 2016, 18:43

Нотик писал(а): всем доброго времени суток! На Кассимовском шоссе, в районе ЖК "Три богатыря" между тремя домами СтройЛидер и тремя домами Триколор хотят поставить 20-ти этажную свечку... ЖК ОриоН или ОриоЛ... Так же и застройщик называется. Якобы ранее эта компания была подрядчиком долгое время, а теперь решила сама строить. Кто-нибудь что-нибудь знает?

Там будет ЖК Новое Кальное. Тоже интересно о застройщике узнать, не хочется как с Аэробусом и Дядьково попасть. К тому же тут на форуме есть информация об ООО Ореол, и они задерживали сдачу дома на Фрунзе 11. В конце концов сдали. Планировки у них очень уж интересные.