Новый котлован????
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: Новый котлован????
зря объединили. все таки новый котлован это новые проекты, от элитки до эконома. тогда уж лучше вообще тему было кикнуть как рекламную, хотя анализа что где почем о рязани практически нигде нет. человек мог быть и реальный.
Re: Новый котлован????
s47 писал(а):"Единство" выставило на продажу новые объекты: ЖК"Фамилия" и ЖК "Пожарский". На очереди ЖК "Жуков" и ЖК "Маргелов".
Кстати, приглянулась "Фамилия", может кто знает - стоят желтые квартиры и на них акция на сайте Единства, но скидку не пишут, сколько интересно они скидывают, может кто узнавал? Звонить не хочется, в офис наверняка зазывать будут)
Re: Новый котлован????
500 рублей с квадрата
Re: Новый котлован????
кто знает, что будут строить по ул Полонского напротив МВД?
Re: Новый котлован????
"Северная компания" начала работы по 2 очереди ЖК "Паруса".
Re: Новый котлован????
всем доброго времени суток! На Кассимовском шоссе, в районе ЖК "Три богатыря" между тремя домами СтройЛидер и тремя домами Триколор хотят поставить 20-ти этажную свечку... ЖК ОриоН или ОриоЛ... Так же и застройщик называется. Якобы ранее эта компания была подрядчиком долгое время, а теперь решила сама строить. Кто-нибудь что-нибудь знает?
Re: Новый котлован????
Может кто в курсе, слева от Шереметьевской 10 площадку огораживают (ДПР-7,7а), кто строит то? Я ранее предполагал, что там Владар свой домик будет строить, но у них на сайте есть только данные по новому ЖК на Быстрецкой.
Re: Новый котлован????
Сам спросил, сам отвечу - судя по установленному уже красному вагончику отдела продаж - строить будет Единство.
Re: Новый котлован????
пока на сайте единства новых проектных декораций не светилось.. тот же маргелов за месяц до слушаний был. плюсом у ЖК скобелев две проектных очереди еще даже без котлованов (одна из которых 25 этажка).
Еще интересно, в ТЦ европа в ДП7 будет что то еще? площадей там больше чем в тц у октября.
Еще интересно, в ТЦ европа в ДП7 будет что то еще? площадей там больше чем в тц у октября.
Re: Новый котлован????
Что за объект будет через ЖД от Самохвала? Площадь под застройку там большая.
Re: Новый котлован????
Точно знаю застройщик Капитал, но меня что то место ре вдохновило, может все еще впереди!
Re: Новый котлован????
Нотик писал(а):всем доброго времени суток! На Кассимовском шоссе, в районе ЖК "Три богатыря" между тремя домами СтройЛидер и тремя домами Триколор хотят поставить 20-ти этажную свечку... ЖК ОриоН или ОриоЛ... Так же и застройщик называется. Якобы ранее эта компания была подрядчиком долгое время, а теперь решила сама строить. Кто-нибудь что-нибудь знает?
Там будет ЖК Новое Кальное. Тоже интересно о застройщике узнать, не хочется как с Аэробусом и Дядьково попасть. К тому же тут на форуме есть информация об ООО Ореол, и они задерживали сдачу дома на Фрунзе 11. В конце концов сдали. Планировки у них очень уж интересные.
Re: Новый котлован????
лично мне район тот близок, виды хорошие... но близость к трассе, одноподъездность...парковки....выезд...сады и школы не так и рядом как хотелось.....в любом случае Вам взвешивать все плюсы и минусы....думайте наперед....как застроится район...удобли там будет Вам....
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- Гость RZN.info
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- Зарегистрирован: 02 дек 2016, 10:38
Re: Новый котлован????
Тоже рассматриваю тот район, но в триколоре пугает трасса под окнами, лидер строй как то уж очень эконом))) заинтересовал Новое Кальное. Есть информация, что рядом детский сад будут строить! Кто что знает?
Re: Новый котлован????
Хватит оффтопить, тут пишут про новые проекты.
Кто знает ООО «Агроконтракт» что будет строить ДПР-8, ДПР-9 это Единство? или северка?
Вот проект развития территорий.
Кто знает ООО «Агроконтракт» что будет строить ДПР-8, ДПР-9 это Единство? или северка?
Вот проект развития территорий.
Re: Новый котлован????
На Шереметьевской 12 будет строить Единство, жк Королев, http://edinstvo62.ru/house/129/declaration
Re: Новый котлован????
А скажите, знает кто, что будут строить на перекрестке ул.Новая -Радиозаводская и кто застройщик?
Re: Новый котлован????
если про то, что я думаю, то этот участок выставлен на продажу, а сейчас он у Крепости
Re: Новый котлован????
На перекрестке 2 линии и Лен.комсомола "Велком" огородил большой участок и разбирает остатки частного сектора. Есть инфо что будут строить?
Re: Новый котлован????
Велком и будет строить дом, монолит, разной высотности, как то так.
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