Новый котлован????

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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MarinaV
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 24 окт 2016, 12:19

Re: Новый котлован????

Сообщение MarinaV » Вчера, 22:18

ridg62 писал(а):Велком и будет строить дом, монолит, разной высотности, как то так.


Подскажите, где-то можно узнать про этот дом подробнее?
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ridg62
Гость RZN.info
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 21 янв 2015, 09:21

Re: Новый котлован????

Сообщение ridg62 » 53 минуты назад

Наверное пока рановато, еще частный сектор разгребают. Но у них, Велком, есть сайт, можно туда заглянуть.
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MarinaV
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 24 окт 2016, 12:19

Re: Новый котлован????

Сообщение MarinaV » 22 минуты назад

ridg62 писал(а):Наверное пока рановато, еще частный сектор разгребают. Но у них, Велком, есть сайт, можно туда заглянуть.

На сайт первым делом зашла.. там пока нет информации
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