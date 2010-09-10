Новый котлован????
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: Новый котлован????
ridg62 писал(а):Велком и будет строить дом, монолит, разной высотности, как то так.
Подскажите, где-то можно узнать про этот дом подробнее?
Re: Новый котлован????
Наверное пока рановато, еще частный сектор разгребают. Но у них, Велком, есть сайт, можно туда заглянуть.
Re: Новый котлован????
ridg62 писал(а):Наверное пока рановато, еще частный сектор разгребают. Но у них, Велком, есть сайт, можно туда заглянуть.
На сайт первым делом зашла.. там пока нет информации
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Re: Новый котлован????
Найкс писал(а):Что за объект будет через ЖД от Самохвала? Площадь под застройку там большая.
Фестиваль продолжение тут планировали фестиваль 4 очередь детский сад и школу! правда кто строить будет пока не ясно.
Re: Новый котлован????
Ну на слушания с тем проектом выходил Развитие Строй.
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