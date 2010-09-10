Новый котлован????

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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MarinaV
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 24 окт 2016, 12:19

Re: Новый котлован????

Сообщение MarinaV » 22 фев 2017, 22:18

ridg62 писал(а):Велком и будет строить дом, монолит, разной высотности, как то так.


Подскажите, где-то можно узнать про этот дом подробнее?
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ridg62
Гость RZN.info
Сообщения: 70
Зарегистрирован: 21 янв 2015, 09:21

Re: Новый котлован????

Сообщение ridg62 » 23 фев 2017, 10:53

Наверное пока рановато, еще частный сектор разгребают. Но у них, Велком, есть сайт, можно туда заглянуть.
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MarinaV
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 24 окт 2016, 12:19

Re: Новый котлован????

Сообщение MarinaV » 23 фев 2017, 11:24

ridg62 писал(а):Наверное пока рановато, еще частный сектор разгребают. Но у них, Велком, есть сайт, можно туда заглянуть.

На сайт первым делом зашла.. там пока нет информации
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Лилия Пискарева
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 22 мар 2017, 02:53

Re: Новый котлован????

Сообщение Лилия Пискарева » 22 мар 2017, 03:00

Найкс писал(а):Что за объект будет через ЖД от Самохвала? Площадь под застройку там большая.
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Фестиваль продолжение тут планировали фестиваль 4 очередь детский сад и школу! правда кто строить будет пока не ясно.
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Найкс
Гость RZN.info
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 05 май 2015, 23:51

Re: Новый котлован????

Сообщение Найкс » 22 мар 2017, 08:26

Ну на слушания с тем проектом выходил Развитие Строй.
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Anitatat
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: Сегодня, 01:19

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