Сообщение ridg62 » 14 июл 2017, 15:04

Кто слышал что про Метропарк, на картинках, прям побережье черноморья, они сами будут очищать берег Оки, строить школу, сад или это для рекламы и продвижения продаж. Многие застройщики пишут детский садик для жителей дома, а потом оказывается, кто то должен купить помещение и организовать кружок.