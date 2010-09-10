Новый котлован????

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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MarinaV
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 24 окт 2016, 12:19

Re: Новый котлован????

Сообщение MarinaV » 22 фев 2017, 22:18

ridg62 писал(а):Велком и будет строить дом, монолит, разной высотности, как то так.


Подскажите, где-то можно узнать про этот дом подробнее?
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ridg62
Гость RZN.info
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 21 янв 2015, 09:21

Re: Новый котлован????

Сообщение ridg62 » 23 фев 2017, 10:53

Наверное пока рановато, еще частный сектор разгребают. Но у них, Велком, есть сайт, можно туда заглянуть.
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MarinaV
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 24 окт 2016, 12:19

Re: Новый котлован????

Сообщение MarinaV » 23 фев 2017, 11:24

ridg62 писал(а):Наверное пока рановато, еще частный сектор разгребают. Но у них, Велком, есть сайт, можно туда заглянуть.

На сайт первым делом зашла.. там пока нет информации
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Лилия Пискарева
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 22 мар 2017, 02:53

Re: Новый котлован????

Сообщение Лилия Пискарева » 22 мар 2017, 03:00

Найкс писал(а):Что за объект будет через ЖД от Самохвала? Площадь под застройку там большая.
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Фестиваль продолжение тут планировали фестиваль 4 очередь детский сад и школу! правда кто строить будет пока не ясно.
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Найкс
Гость RZN.info
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 05 май 2015, 23:51

Re: Новый котлован????

Сообщение Найкс » 22 мар 2017, 08:26

Ну на слушания с тем проектом выходил Развитие Строй.
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ridg62
Гость RZN.info
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 21 янв 2015, 09:21

Re: Новый котлован????

Сообщение ridg62 » 14 июл 2017, 14:58

По слухам слышал Велком начал бронировать квартиры, вроде стартовали с 50000руб за метр
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ridg62
Гость RZN.info
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 21 янв 2015, 09:21

Re: Новый котлован????

Сообщение ridg62 » 14 июл 2017, 15:04

Кто слышал что про Метропарк, на картинках, прям побережье черноморья, они сами будут очищать берег Оки, строить школу, сад или это для рекламы и продвижения продаж. Многие застройщики пишут детский садик для жителей дома, а потом оказывается, кто то должен купить помещение и организовать кружок.
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Найкс
Гость RZN.info
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 05 май 2015, 23:51

Re: Новый котлован????

Сообщение Найкс » 17 июл 2017, 09:52

думаю сад и школу должен строить город со всеми вытекающими. хотя в качестве обременения за застройку поймы могут и обязать софинансирование...
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s47
Гость RZN.info
Сообщения: 414
Зарегистрирован: 21 мар 2012, 23:58

Re: Новый котлован????

Сообщение s47 » 14 дек 2017, 06:07

Огородили участок под строительство, справа при съезде с Горбатого моста, в сторону рынка, между Полевой и Чапаева. Кто-нибудь знает, что там затевают и кто застройщик?
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Шорох
Гость RZN.info
Сообщения: 277
Зарегистрирован: 08 янв 2013, 23:39

Re: Новый котлован????

Сообщение Шорох » 03 апр 2018, 15:08

Есть информация кто будет строить на пл.Мичурина?
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ridg62
Гость RZN.info
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 21 янв 2015, 09:21

Re: Новый котлован????

Сообщение ridg62 » Сегодня, 20:44

Проезжали мимо Мичурина, эксковаторы во всю разгребают здание. Информации про застройщика нигде не указана. Но что то подсказывает что скорее всего Единство, у кого другие версии? И про застройку УРТ кто что слышал?
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