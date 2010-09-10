Новый котлован????
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: Новый котлован????
ridg62 писал(а):Велком и будет строить дом, монолит, разной высотности, как то так.
Подскажите, где-то можно узнать про этот дом подробнее?
Re: Новый котлован????
Наверное пока рановато, еще частный сектор разгребают. Но у них, Велком, есть сайт, можно туда заглянуть.
Re: Новый котлован????
ridg62 писал(а):Наверное пока рановато, еще частный сектор разгребают. Но у них, Велком, есть сайт, можно туда заглянуть.
На сайт первым делом зашла.. там пока нет информации
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 22 мар 2017, 02:53
Re: Новый котлован????
Найкс писал(а):Что за объект будет через ЖД от Самохвала? Площадь под застройку там большая.
Фестиваль продолжение тут планировали фестиваль 4 очередь детский сад и школу! правда кто строить будет пока не ясно.
Re: Новый котлован????
Ну на слушания с тем проектом выходил Развитие Строй.
Re: Новый котлован????
По слухам слышал Велком начал бронировать квартиры, вроде стартовали с 50000руб за метр
Re: Новый котлован????
Кто слышал что про Метропарк, на картинках, прям побережье черноморья, они сами будут очищать берег Оки, строить школу, сад или это для рекламы и продвижения продаж. Многие застройщики пишут детский садик для жителей дома, а потом оказывается, кто то должен купить помещение и организовать кружок.
Re: Новый котлован????
думаю сад и школу должен строить город со всеми вытекающими. хотя в качестве обременения за застройку поймы могут и обязать софинансирование...
Re: Новый котлован????
Огородили участок под строительство, справа при съезде с Горбатого моста, в сторону рынка, между Полевой и Чапаева. Кто-нибудь знает, что там затевают и кто застройщик?
Re: Новый котлован????
Есть информация кто будет строить на пл.Мичурина?
Re: Новый котлован????
Проезжали мимо Мичурина, эксковаторы во всю разгребают здание. Информации про застройщика нигде не указана. Но что то подсказывает что скорее всего Единство, у кого другие версии? И про застройку УРТ кто что слышал?
Re: Новый котлован????
на Мичурина Единство 100%
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 299
- Зарегистрирован: 06 май 2014, 22:24
Re: Новый котлован????
Кто знает что будут строить рядом с Викторией плазой?
Re: Новый котлован????
Привет, можно поточнее, где? Я даже не догадывалась что там еще земля осталась)))
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