Предлагаю разные гаджеты на продажу или обмен на радиостанци
Предлагаю разные гаджеты на продажу или обмен на радиостанци
На обмен или продажу:
Optim 778 (раскрыта полностью на 50вт)
Baofeng uv-5r (б/у, все отлично работает, раскрыта полностью, аккумулятор 1800)
kg-uvd1p (совсем немного б/у, все отлично работает, раскрыта, прошита)
zastone zt-2r (б/у, все работает кроме зарядки аккумулятора - заряжается внешним зарядным (более качественно и полно), в комплекте родная антенна или сканерный телескоп)
Военная радиостанция Р-158 (б/у, на прием работает, на передачу нет возможности проверить)
1шт Midland G7 (работает, удлиненная антенна,надо менять крутилку с выключателем)
2шт Voxtel MR160 (состояние близкое к новым, полностью рабочие)
2шт Audiovox FR-530 (полностью рабочие, внешне - б/у, антенны самопальные)
Антенна Big Optim
Антенна Optim CB-50DB
Антенна Diamond mini super gainer 144\430
Антенна Diamond RH-701
Антенна RH775S
Антенна Diamond "коротыш" - 5см 144/430
Планшет Dropad A8x (полностью рабочий, с усиленной батареей, gps, bluetooth, wifi; дефект - лопнуло стекло на защитном экране - вне изображения и тачскрина, ни на что не влияет.)
Gps навигаторы: Navitel NX3100, Jjconnect 2500 http://www.gps-info.com.ua/?p=7011 (оба рабочие, с картами памяти)
Видеорегистратор Mioview 358
Ноутбук Roverbook Navigator v212 (без батареи, работает от сети, в комплекте также автомобильный блок питания, беспроводная мышь, bluetooth модуль; все работает отлично, состояние хорошее, не "затертый"; вместо штатного hdd установлен ssd на 30gb - очень сильно ускоряет загрузку и работу; есть отдельно родной hdd на 120gb; Windows 7; Office 10)
Фотоаппарат Kodak V1073 (с доп. батареей и картой 4gb; мало б/у)
Пленочный фотоаппарат Canon Prima Zoom65 (с датером, не использовался, состояние нового)
Флешка 8Gb с биометрическим сканером (доступ только по отпечатку пальца)
Флешка 512mb с биометрическим сканером (доступ только по отпечатку пальца)
HDD 3,5" 40, 250, 320, 400gb (все рабочие, без дефектов, есть ide и sata)
Mobil rack 3,5" ide - внешний usb кейс для жесткого диска (алюминиевый, противоударный, с б/п)
Mobil rack 3,5" sata - внешний usb кейс для жесткого диска (алюминиевый, противоударный, с б/п)
USB 3.0 док-станция для HDD универсальная
usb видеозахват (работает)
dvd recorder elenberg dvdr-610 (все работает)
Гаджет на колесо велосипеда http://www.e-trail.ru/katalog/internet- ... velosipeda (новый; во время езды показывает различные эффекты или программируемые с компьютера сообщения; очень яркий и эффектный, практически готовый бизнес - можно продавать рекламу на колесе своего байка)
Очиститель воздуха http://www.doctorsam.ru/products/xj-802 (немного б/у, без шнура в прикуриватель, работает от батареек)
Коммуникатор Rover PC W5 (полностью рабочий, сломаны крепления батареи, корпус сзади надо восстанавливать или менять)
Видеомессенджер http://www.3dnews.ru/news/videomessendz ... olodilnika (мало б/у, полностью рабочий)
Bluetooth GPS приемник Direc (великолепно работает, точно и быстро; внешне - б/у)
Модем Anydata ADU-310A CDMA (рабочий)
3G-wifi точка доступа Мегафон E5830
Цифровой диктофон Denn DDD645 (новый)
Модем Huawei SmartAX MT880 (2шт, мало б/у)
ADSL интернет центр Zyxel P-660 (мало б/у)
WiFi роутер Zyxel NBG334w (мало б/у)
Цифровая видеокамера Samsung SMX-K40 (практически новая, с картой 16Gb, дополнительным аккумулятором)
Электронная книга effire ColorBook TR401 (мало б/у, с чехлом)
Электронная книга Wexler T7001 (мало б/у, с чехлом)
Аккумуляторы Panasonic 18650 Li-Ion (3400мАч, без защиты; из новой батареи ноутбука, не использовались, емкость полная - измерено)
Аккумуляторы LGDAS31865 (2200мАч, без защиты; из новой батареи ноутбука, не использовались, емкость полная - измерено)
Велофара/налобник 4 xml-t6 Типа такой http://velofonarik.ru/catalog.php?id=181&photoid=1 но более качественная; с аккумуляторным блоком 4х18650 + отдельно специальная съемная пленка рассеиватель (мало б/у)
Фонарь зум 1Х18650(26650) XM-l t6 (полностью рабочий, доработан; очень мощный и дальнобойный)
Ультразвуковой тренер/отпугиватель собак
Bluetooth клавиатура http://market.yandex.ru/product/9281805 ... 2818564611 (новая)
Bluetooth микрогарнитура http://vkupon.ru/images/offers/big/29c6 ... 8ae3c4.jpg (новая)
Bluetooth колонка http://sotovyezapchasty.ru/components/c ... 01f9eb.jpg (немного б/у)
3G камера Мегафон http://www.f1cd.ru/news/megafon_gc19_3g-videokamera (б/у, полностью рабочая)
Точка доступа D-link DWL-2100AP (сильно б/у, рабочая)
Точка доступа TP-Link TL-WA5210G (мало б/у, использовалась только в помещении, полностью рабочая, полный комплект)
USB Вентилятор с программируемым текстом http://mrgeek.ru/product/usb-ventiljato ... m-tekstom/ (лопасти снял, оставив только светодиоды - так эффектней; все работает)
Powerbank usb 3400mah металлический, компактный (устанавливал сам 18650 Panasonic)
GPS компас http://nav-nav.ru/shop/gps/gps-kompasy/ ... gps-pg03r/ (мало б/у, все работает)
Часы-смартфон Типа таких http://www.novaget.ru/?p=32444 (немного б/у; все работает)
Часы MSP430 Texas instruments http://www.electronshik.ru/item/ez430-c ... 433-357504 (полный комплект, очень мало б/у, все работает)
Часы Oulm http://oulm.ru/muzhskie-chasi/muzhskie- ... own-detail (б/у, нормальное состояние, требуют замены батареек)
Телевизор lcd автомобильный Shivaki 7" (Б\у, все есть, все работает)
Моб. телефон Philips Xenium 9@9e (б/у, полностью рабочий, нормальный аккумулятор)
Моб. телефон Motorola V620 (б/у, полностью рабочий, 30% аккумулятор)
DECT|Skype| телефон Voxtel Access 1500 (б/у, полностью рабочий)
Зарядное устройство HYUNDAI BH-35 http://kit-tools.ru/onlinemagazin.html? ... ct_id=2131 (немного б/у, полностью рабочее)
Цифровая фоторамка Direc 8072 http://torg.mail.ru/photoframes/direc-mpf8072-id139787/ (немного б/у, полностью рабочая)
Самодельный автономный аккумуляторный свет (две светодиодные панели - теплый и холодный свет; гелевый аккумулятор 6ah; дистанционное радиоуправление (пульт) с раздельным включением/отключением; компактный, переносной источник света на 5-10часов, достаточный, например, для большой комнаты или локального освещения поверхностей/объеков; заряжается от любого автомобильного или иного 12v зарядного)
IPTV приставка Zyxel STB-1001s (б/у, рабочая)
Автономный газовый обогреватель типа BDM-100 (мало б/у)
Лазерный фонарь/указка зеленый(самодельный - переделка/доработка; два режима - указка (прожигает пластик, зажигает спички и пр., очень мощная; лазерный фонарь - подсветка для ночного видения - широкое яркое зеленое пятно на расстоянии до 200м.)
Монитор 17" Benq Lcd (б/у, полностью рабочий)
Монитор 17" Samsung Lcd (б/у, полностью рабочий)
Дистанционно управляемая розетка (радиоуправление, вкл/выкл; до 2квт; до 50м.)
Колонки Microlab Solo 2
Брошюратор A4+ с переплетными пружинами (немного б/у)
Ламинатор A4+ (б/у)
Лазерный принтер Рз Laserjet 1320 (б/у, работает)
Пирометрический дистанционный термометр с лазерным прицелом; определяет на расстоянии до 50м. температуру объектов от -50 до +380г.ц.)
Также есть пленки самоклеящиеся Oracal шириной 80-120см (зеркальная, красная, синяя, зеленая, желтая и пр.) и пленки для декорирования стекол (пескоструйные) цена по дог. от кол-ва
Также есть магнитный винил, шириной 60см. (для магнитных наклеек на автомобиль - рекламы/ объявлений и пр) цена по дог. от кол-ва
Портативный TDSметр (компактный измеритель загрязненности воды - позволяет мгновенно измерить содержание в воде примесей, солей; результат - в ед. содержания на мг.)
Настольный детектор валют (UV)
DVB-c тюнеры с картой 2шт.
Лультрафиолетовая электрошоковая ловушка для летающих насекомых
Зарядное устройство Imax B6 с отдельным блоком питания (немного б/у; все отлично работает, заряжает/разряжает и балансирует любые виды аккумуляторов)
Двойник-разветвитель автомобильный в прикуриватель (качественный; поворотный)
Сетевой таймер 24ч.
Преобразователь напряжения автомобильный 12v-220v 350w
Поворотное моторизированное устройство для камеры и пр. с дист. радиоуправлением.
Приемник Watson с цифровым частотомером (fm\am без проблем перегоняется на авиа с корректной индикацией частоты
Кабельный усилитель Alcad CF-101 (б/у, полностью рабочий)
Домашний кинотеатр Hyundai 5114 (немного б/у, все отлично выглядит и работает)
Уличный фотосенсор 1500вт (включение/выключение освещения)
USB SDR приемник сканер (металлический корпус-экран
МР-512 с газовой пружиной и прицелом "карандаш"
Конденсаторы К50-18В 16в 100000мкф (10шт.)
Диоды Д246 (новые, две коробки)
Транзистор КТ827 (коробка)
Пъезодатчик вибрационный В-2
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 07 мар 2013, 12:48
Re: Предлагаю разные гаджеты на продажу или обмен на радиост
а какие радиостанции интересуют?
Re: Предлагаю разные гаджеты на продажу или обмен на радиост
prestidighitator писал(а):а какие радиостанции интересуют?
Разные. Современные. Любые диапазоны. Автомобильные и портативные. Преимущество станциям с прямым вводом частоты. Но не обязательно.
Re: Предлагаю разные гаджеты на продажу или обмен на радиостанци
