Будем помнить своих героев!
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Будем помнить своих героев!
ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемые Рязанцы!
Рязанская земля, как никакая другая, богата талантами в науке, культуре, истории и литературе, в политике и военном деле. Жаль только, что мы о них мало знаем, а порой явно недооцениваем.
Так было с выдающимся государственным деятелем XV века великим князем Олегом Рязанским, честное имя которого наконец-то очищается от несправедливых обвинений. Лучшим доказательством этому процессу служит памятник, воздвигнутый Олегу Рязанскому на Соборной площади города Рязани.
Другим выдающимся деятелем XVII века был рязанский воевода Прокопий Петрович Ляпунов. В 1611 году Ляпунов создал и возглавил Первое рязанское ополчение за освобождение Москвы и России от польско-литовских ин-тервентов.
В июле 1611 года, когда после боевых действий Первого ополчения, польско-литовские оккупанты были заблокированы в Москве, враги России организовали заговор против Прокопия Ляпунова, в результате которого он был убит 22 июля 1611 года.
Исключительную заслугу Ляпунова, первым возвысившим свой голос в защиту России, отметил патриарх Гермоген: «…воевода, властитель Рязанской земли, Прокопий Ляпунов не дал в расхищение и вечное падение царствующего града Москвы». Русский патриот, Ляпунов, до последней капли крови защищал православную веру и независимость России.
Ляпунову не дали завершить начатого дела по полному освобождению Москвы, но его мученическая гибель и бесценный опыт по объединению людей разных сословий и вероисповеданий под православным знаменем национально-освободительного движения, послужили ярким примером и руководством к действию по созданию Второго Нижегородского ополчения Минина и Пожар-ского, которое и освободило Москву в ноябре 1612 года.
В разных городах России установлены памятники Минину и Пожарскому, воздвигнут величественный монумент патриарху Гермогену, а Ляпунова забыли…
Родина Прокопия Ляпунова – село Исады Спасского района Рязанской области. В древнерусских летописях село Исады упоминается с 1217 года, как место княжеского съезда по распределению уделов. Как говорит местное предание, в селе Исады находилась летняя загородная резиденция великого рязанского князя.
В селе Исады сохранилась уникальная по своей архитектуре церковь Воскресения, построенная в 1635 году в память Прокопия Ляпунова его сыном, воеводой Владимиром Ляпуновым. Второй ярус этой церкви поставил его внук Лука Ляпунов. В некрополе Воскресенской церкви похоронен отец Прокопия – Пётр Савич, жена – инокиня Анна, внук – Лука Владимирович.
В Исадах находились два великолепных здания: белый дом бояр Ляпуновых и красный дом князя Ржевских, в котором был расположен один из лучших музыкальных театров. Оба здания, к сожалению, не сохранились.
Уроженец села Исады Василий Игонин во время Великой Отечественной войны повторил подвиг Александра Матросова. Защищая однополчан от шквального огня немцев, он своим телом закрыл амбразуру ДЗОТа. Бесстраш-ный воин награждён золотой звездой Героя Советского Союза.
В селе Исады нашёл вдохновение своему творчеству народный художник, известный мастер живописи Виктор Иванович Иванов.
Имя Прокопия Ляпунова, разработчика первой русской конституции – «Приговора всей земли», борца с коррумпированным боярством, всячески замалчивалось официальной пропагандой и ангажированными к властям историками. Лишь в последние годы вышли книги рязанского автора, члена Союза писателей России, Владимира Андреевича Сёмина, в которых наиболее полно и широко освещена жизнь и деятельность Прокопия Ляпунова, героя Смутного времени, личности европейского масштаба: «Герои Смутного времени. Братья Ляпуновы», «Легенды Рязанского края, 2012, 2014 гг.», «Неудержимый лев Прокопий Ляпунов».
Христианский, воинский подвиг русского патриота Прокопия Петровича Ляпунова необходимо увековечить.
Инициативная группа обращается к рязанцам с просьбой о содействии в увековечении памяти славного земляка.
Поставим памятники забытому народному вождю, рязанскому воеводе Прокопию Ляпунову в родовой усадьбе – селе Исады, а также в идейном и организационном центре Первого земского ополчения – городе Рязани.
Будем помнить своих героев!
В памяти живём!
Инициативная группа:
Борисов Е.А. – художник, член Союза художников России;
Булычёв Н.А. – председатель топонимической комиссии при Рязанской городской Думе;
Воробьёв А.В. – глава Исадского сельского поселения;
Волков В.С. – главный редактор издательства «Народный Союз»;
Иванов В.И. – академик, народный художник;
Кривоносов Е.В. – менеджер;
Лукашин В.В. – пенсионер;
Лукашина Н.В. – художник;
Разживин В.С. – председатель Рязанского областного общественного движения «Русские Славяне»;
Сёмин В.А. – писатель, историк-краевед, член Союза писателей Рос-сии;
Степашкин М.В. – краевед.
Контакты: Лукашин Валентин Васильевич, тел.: 7 (4912) 28-70-16; 79209696936;
Лукашина Наталья Валентиновна, тел.: 79206375302, 79521270238.
Уважаемые Рязанцы!
Рязанская земля, как никакая другая, богата талантами в науке, культуре, истории и литературе, в политике и военном деле. Жаль только, что мы о них мало знаем, а порой явно недооцениваем.
Так было с выдающимся государственным деятелем XV века великим князем Олегом Рязанским, честное имя которого наконец-то очищается от несправедливых обвинений. Лучшим доказательством этому процессу служит памятник, воздвигнутый Олегу Рязанскому на Соборной площади города Рязани.
Другим выдающимся деятелем XVII века был рязанский воевода Прокопий Петрович Ляпунов. В 1611 году Ляпунов создал и возглавил Первое рязанское ополчение за освобождение Москвы и России от польско-литовских ин-тервентов.
В июле 1611 года, когда после боевых действий Первого ополчения, польско-литовские оккупанты были заблокированы в Москве, враги России организовали заговор против Прокопия Ляпунова, в результате которого он был убит 22 июля 1611 года.
Исключительную заслугу Ляпунова, первым возвысившим свой голос в защиту России, отметил патриарх Гермоген: «…воевода, властитель Рязанской земли, Прокопий Ляпунов не дал в расхищение и вечное падение царствующего града Москвы». Русский патриот, Ляпунов, до последней капли крови защищал православную веру и независимость России.
Ляпунову не дали завершить начатого дела по полному освобождению Москвы, но его мученическая гибель и бесценный опыт по объединению людей разных сословий и вероисповеданий под православным знаменем национально-освободительного движения, послужили ярким примером и руководством к действию по созданию Второго Нижегородского ополчения Минина и Пожар-ского, которое и освободило Москву в ноябре 1612 года.
В разных городах России установлены памятники Минину и Пожарскому, воздвигнут величественный монумент патриарху Гермогену, а Ляпунова забыли…
Родина Прокопия Ляпунова – село Исады Спасского района Рязанской области. В древнерусских летописях село Исады упоминается с 1217 года, как место княжеского съезда по распределению уделов. Как говорит местное предание, в селе Исады находилась летняя загородная резиденция великого рязанского князя.
В селе Исады сохранилась уникальная по своей архитектуре церковь Воскресения, построенная в 1635 году в память Прокопия Ляпунова его сыном, воеводой Владимиром Ляпуновым. Второй ярус этой церкви поставил его внук Лука Ляпунов. В некрополе Воскресенской церкви похоронен отец Прокопия – Пётр Савич, жена – инокиня Анна, внук – Лука Владимирович.
В Исадах находились два великолепных здания: белый дом бояр Ляпуновых и красный дом князя Ржевских, в котором был расположен один из лучших музыкальных театров. Оба здания, к сожалению, не сохранились.
Уроженец села Исады Василий Игонин во время Великой Отечественной войны повторил подвиг Александра Матросова. Защищая однополчан от шквального огня немцев, он своим телом закрыл амбразуру ДЗОТа. Бесстраш-ный воин награждён золотой звездой Героя Советского Союза.
В селе Исады нашёл вдохновение своему творчеству народный художник, известный мастер живописи Виктор Иванович Иванов.
Имя Прокопия Ляпунова, разработчика первой русской конституции – «Приговора всей земли», борца с коррумпированным боярством, всячески замалчивалось официальной пропагандой и ангажированными к властям историками. Лишь в последние годы вышли книги рязанского автора, члена Союза писателей России, Владимира Андреевича Сёмина, в которых наиболее полно и широко освещена жизнь и деятельность Прокопия Ляпунова, героя Смутного времени, личности европейского масштаба: «Герои Смутного времени. Братья Ляпуновы», «Легенды Рязанского края, 2012, 2014 гг.», «Неудержимый лев Прокопий Ляпунов».
Христианский, воинский подвиг русского патриота Прокопия Петровича Ляпунова необходимо увековечить.
Инициативная группа обращается к рязанцам с просьбой о содействии в увековечении памяти славного земляка.
Поставим памятники забытому народному вождю, рязанскому воеводе Прокопию Ляпунову в родовой усадьбе – селе Исады, а также в идейном и организационном центре Первого земского ополчения – городе Рязани.
Будем помнить своих героев!
В памяти живём!
Инициативная группа:
Борисов Е.А. – художник, член Союза художников России;
Булычёв Н.А. – председатель топонимической комиссии при Рязанской городской Думе;
Воробьёв А.В. – глава Исадского сельского поселения;
Волков В.С. – главный редактор издательства «Народный Союз»;
Иванов В.И. – академик, народный художник;
Кривоносов Е.В. – менеджер;
Лукашин В.В. – пенсионер;
Лукашина Н.В. – художник;
Разживин В.С. – председатель Рязанского областного общественного движения «Русские Славяне»;
Сёмин В.А. – писатель, историк-краевед, член Союза писателей Рос-сии;
Степашкин М.В. – краевед.
Контакты: Лукашин Валентин Васильевич, тел.: 7 (4912) 28-70-16; 79209696936;
Лукашина Наталья Валентиновна, тел.: 79206375302, 79521270238.
Re: Будем помнить своих героев!
Короче, бабло давайте, братва.
В принципе, я согласен. Если опять снести Черта с протянутой рукой. И на эти бабки отлить прокопия.)
"Как при Прокопе кипел укроп".
В принципе, я согласен. Если опять снести Черта с протянутой рукой. И на эти бабки отлить прокопия.)
"Как при Прокопе кипел укроп".
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24086
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Будем помнить своих героев!
Дядюшка, ну не позорьтесь Вы, ей-Богу...
Олег Рязанский- 15 век. очуметь. дальше я и читать не стала.
Олег Рязанский- 15 век. очуметь. дальше я и читать не стала.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Будем помнить своих героев!
Ну помер то он(Олег) в 15 веке.
А я еще раз повторюсь: если вылить Прокопия из расплавенногоИдола коммунистов, то на это я дам свою трудовуж копейку.
А я еще раз повторюсь: если вылить Прокопия из расплавенногоИдола коммунистов, то на это я дам свою трудовуж копейку.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Будем помнить своих героев!
В Кинешме своё ополчение помнят:
Мемориальная доска на часовне.
Вообще симпатичный городок. Уютный и нереально чистый.
Хотя тоже не без заморочек. Например, пару лет назад там буквально бушевали "причальные страсти" - кому принадлежит набережная, кому платить за швартовку? С учётом того, что основная часть туристов прибывает в город на теплоходах, думаю, городской бюджет почувствовал последствия всех этих бизнес-"разборок".
Мемориальная доска на часовне.
Вообще симпатичный городок. Уютный и нереально чистый.
Хотя тоже не без заморочек. Например, пару лет назад там буквально бушевали "причальные страсти" - кому принадлежит набережная, кому платить за швартовку? С учётом того, что основная часть туристов прибывает в город на теплоходах, думаю, городской бюджет почувствовал последствия всех этих бизнес-"разборок".
Re: Будем помнить своих героев!
Re: Будем помнить своих героев!
Сносить памятники могут только полные дураки
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24086
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Будем помнить своих героев!
UNCLE1911 писал(а):Ну помер то он(Олег) в 15 веке.
А я еще раз повторюсь: если вылить Прокопия из расплавенногоИдола коммунистов, то на это я дам свою трудовуж копейку.
хотите сказать, что это - самое важное его достижение- то, что он помер?
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Будем помнить своих героев!
ZZ писал(а):Сносить памятники могут только полные дураки
Памятники - да. А как быть с сектантскими идолищами? Ельцин в свое время испугался коммунистического бунта, а надо было выжечь эту заразу каленым железом. Я посмотрел вчера на митинг и демонстрацию едристов- это Совок в худших его проявлениях.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Будем помнить своих героев!
UNCLE1911 писал(а):А как быть с сектантскими идолищами?
Талибы тоже статуи Будды снесли, а активисты Исламского государства Ирака и Леванта планирую сравнять с землёй древнеегипетские пирамиды...
Интересно, как Фрекен относится к наличию в Испании памятников наихристианнейшему королю Филиппу-2, который ой как любил её единоверцев жечь? А в Британии, где нет ни одного памятника Марии-католичке, когда нибудь требовали от Испании снести памятник этой женщине?
Re: Будем помнить своих героев!
Не надо сравнивать .опу с пальцем. Изображения будды - это мировое историческое наследие, а капищ лысокартавого не было разве в возальных сортирах.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24086
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Будем помнить своих героев!
АЛСНщик писал(а):UNCLE1911 писал(а):А как быть с сектантскими идолищами?
Талибы тоже статуи Будды снесли, а активисты Исламского государства Ирака и Леванта планирую сравнять с землёй древнеегипетские пирамиды...
Интересно, как Фрекен относится к наличию в Испании памятников наихристианнейшему королю Филиппу-2, который ой как любил её единоверцев жечь? А в Британии, где нет ни одного памятника Марии-католичке, когда нибудь требовали от Испании снести памятник этой женщине?
а также, как и Губерман, который кинул на могилу этого короля шекель, чтоб тот в гробу перевернулся от сознания того, что у нас таки есть своя страна и даже шекель на земле своей...
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Будем помнить своих героев!
И что ему за это было?
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24086
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Будем помнить своих героев!
кому?
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Будем помнить своих героев!
Губерману.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24086
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Будем помнить своих героев!
глыбокое моральное удовлетворение, по цене резко превышающее один шекель.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Будем помнить своих героев!
Сносить памятники могут только полные дураки
Re: Будем помнить своих героев!
Соглашусь с предыдущим мнением.
Re: Будем помнить своих героев!
Польша 38.611.000 чел в 2015г - дураки,которые сносят памятники солдатам- освободителям?
А рязанцы такие умные,что доски мемориальные дивизии им.Т.Костюшко подкрашивают и памятник братьям по оружию-полякам ремонтируют.
Тут чистая политика- дело грязное,но лезут в неё все.
А рязанцы такие умные,что доски мемориальные дивизии им.Т.Костюшко подкрашивают и памятник братьям по оружию-полякам ремонтируют.
Тут чистая политика- дело грязное,но лезут в неё все.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 28 фев 2017, 02:56
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