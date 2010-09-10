Сообщение Валентин » 01 май 2015, 17:51

ОБРАЩЕНИЕ



Уважаемые Рязанцы!



Рязанская земля, как никакая другая, богата талантами в науке, культуре, истории и литературе, в политике и военном деле. Жаль только, что мы о них мало знаем, а порой явно недооцениваем.

Так было с выдающимся государственным деятелем XV века великим князем Олегом Рязанским, честное имя которого наконец-то очищается от несправедливых обвинений. Лучшим доказательством этому процессу служит памятник, воздвигнутый Олегу Рязанскому на Соборной площади города Рязани.

Другим выдающимся деятелем XVII века был рязанский воевода Прокопий Петрович Ляпунов. В 1611 году Ляпунов создал и возглавил Первое рязанское ополчение за освобождение Москвы и России от польско-литовских ин-тервентов.

В июле 1611 года, когда после боевых действий Первого ополчения, польско-литовские оккупанты были заблокированы в Москве, враги России организовали заговор против Прокопия Ляпунова, в результате которого он был убит 22 июля 1611 года.

Исключительную заслугу Ляпунова, первым возвысившим свой голос в защиту России, отметил патриарх Гермоген: «…воевода, властитель Рязанской земли, Прокопий Ляпунов не дал в расхищение и вечное падение царствующего града Москвы». Русский патриот, Ляпунов, до последней капли крови защищал православную веру и независимость России.

Ляпунову не дали завершить начатого дела по полному освобождению Москвы, но его мученическая гибель и бесценный опыт по объединению людей разных сословий и вероисповеданий под православным знаменем национально-освободительного движения, послужили ярким примером и руководством к действию по созданию Второго Нижегородского ополчения Минина и Пожар-ского, которое и освободило Москву в ноябре 1612 года.

В разных городах России установлены памятники Минину и Пожарскому, воздвигнут величественный монумент патриарху Гермогену, а Ляпунова забыли…

Родина Прокопия Ляпунова – село Исады Спасского района Рязанской области. В древнерусских летописях село Исады упоминается с 1217 года, как место княжеского съезда по распределению уделов. Как говорит местное предание, в селе Исады находилась летняя загородная резиденция великого рязанского князя.

В селе Исады сохранилась уникальная по своей архитектуре церковь Воскресения, построенная в 1635 году в память Прокопия Ляпунова его сыном, воеводой Владимиром Ляпуновым. Второй ярус этой церкви поставил его внук Лука Ляпунов. В некрополе Воскресенской церкви похоронен отец Прокопия – Пётр Савич, жена – инокиня Анна, внук – Лука Владимирович.

В Исадах находились два великолепных здания: белый дом бояр Ляпуновых и красный дом князя Ржевских, в котором был расположен один из лучших музыкальных театров. Оба здания, к сожалению, не сохранились.

Уроженец села Исады Василий Игонин во время Великой Отечественной войны повторил подвиг Александра Матросова. Защищая однополчан от шквального огня немцев, он своим телом закрыл амбразуру ДЗОТа. Бесстраш-ный воин награждён золотой звездой Героя Советского Союза.

В селе Исады нашёл вдохновение своему творчеству народный художник, известный мастер живописи Виктор Иванович Иванов.

Имя Прокопия Ляпунова, разработчика первой русской конституции – «Приговора всей земли», борца с коррумпированным боярством, всячески замалчивалось официальной пропагандой и ангажированными к властям историками. Лишь в последние годы вышли книги рязанского автора, члена Союза писателей России, Владимира Андреевича Сёмина, в которых наиболее полно и широко освещена жизнь и деятельность Прокопия Ляпунова, героя Смутного времени, личности европейского масштаба: «Герои Смутного времени. Братья Ляпуновы», «Легенды Рязанского края, 2012, 2014 гг.», «Неудержимый лев Прокопий Ляпунов».

Христианский, воинский подвиг русского патриота Прокопия Петровича Ляпунова необходимо увековечить.

Инициативная группа обращается к рязанцам с просьбой о содействии в увековечении памяти славного земляка.

Поставим памятники забытому народному вождю, рязанскому воеводе Прокопию Ляпунову в родовой усадьбе – селе Исады, а также в идейном и организационном центре Первого земского ополчения – городе Рязани.

Будем помнить своих героев!

В памяти живём!



Инициативная группа:

Борисов Е.А. – художник, член Союза художников России;

Булычёв Н.А. – председатель топонимической комиссии при Рязанской городской Думе;

Воробьёв А.В. – глава Исадского сельского поселения;

Волков В.С. – главный редактор издательства «Народный Союз»;

Иванов В.И. – академик, народный художник;

Кривоносов Е.В. – менеджер;

Лукашин В.В. – пенсионер;

Лукашина Н.В. – художник;

Разживин В.С. – председатель Рязанского областного общественного движения «Русские Славяне»;

Сёмин В.А. – писатель, историк-краевед, член Союза писателей Рос-сии;

Степашкин М.В. – краевед.



Контакты: Лукашин Валентин Васильевич, тел.: 7 (4912) 28-70-16; 79209696936;

Лукашина Наталья Валентиновна, тел.: 79206375302, 79521270238.