Запретить День Победы
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Re: Запретить День Победы
Your friend in time Emmet L.Brown
Re: Запретить День Победы
Есть небольшая разница, мистер свадебный генерал. У французов это типа развлекалова.
А мистер Эбаньес и его московские друзья видя эту фигню на Тверской могут ощутить как уплывают их пенсии и зарплаты.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Запретить День Победы
до сих пор никто не может ответить почему Сталин-непосредственный победитель войны-не праздновал дня Победы..
Док ...картинки не запостишь? на большее не способен?
Док ...картинки не запостишь? на большее не способен?
Re: Запретить День Победы
1. На эту тему есть антисоветская версия предателя Родины и английского наймита РезунА. Постить её не хочу.
2. На подначку слабО!
2. На подначку слабО!
Your friend in time Emmet L.Brown
- Walker
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2451
- Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
- Контактная информация:
Re: Запретить День Победы
Raider писал(а):до сих пор никто не может ответить почему Сталин-непосредственный победитель войны-не праздновал дня Победы..
Походу он что-то знал. Собственно и праздновать-то в широком смысле этого слова начали (не считая первых трех лет непосредственно после Победы) с двадцатилетнего юбилея — с 1965 года.
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24092
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Запретить День Победы
и походу, версия Резуна- единственное, что есть. и усё!
Док, так что там с угрозой дойти до Львова? дошли? или как, отвлеклись тута на гешефт?
Док, так что там с угрозой дойти до Львова? дошли? или как, отвлеклись тута на гешефт?
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Запретить День Победы
Вас про парад Победы спросили, а вы начали каких то "предателей" в пример приводить...Док писал(а):1. На эту тему есть антисоветская версия предателя Родины и английского наймита РезунА.
Ваша картинка, что "Европа удивляется" имеет какое либо документальное подтверждение, в отличии от документально подтвержденной версии Резуна.
Кстати...военнослужащие изменившие присяге на путче 1991 года-предатели?
Re: Запретить День Победы
Но День Труда - 1 мая отметили во многих странах Европы и даже в США.
Где беспорядками,где шествием по улице. День Победы также отметят,но 8 мая.
Военнослужащие в августе 19912г не изменяли присяге. Они её давали народу СССР, а не отдельным жителям.
Рязанский областной совет депутатом признал действия ГКЧП. После проигрыша все депутаты смотались кто куда. Л.Хитрун прибыл в Москву и потом занялся бизнесом. Он в 1991г был избран Председателем облсовета.
Кто вселился в его квартиру с кремлевским АТС-2- вертушка? Вновь избранный председатель облсовета.
Где беспорядками,где шествием по улице. День Победы также отметят,но 8 мая.
Военнослужащие в августе 19912г не изменяли присяге. Они её давали народу СССР, а не отдельным жителям.
Рязанский областной совет депутатом признал действия ГКЧП. После проигрыша все депутаты смотались кто куда. Л.Хитрун прибыл в Москву и потом занялся бизнесом. Он в 1991г был избран Председателем облсовета.
Кто вселился в его квартиру с кремлевским АТС-2- вертушка? Вновь избранный председатель облсовета.
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