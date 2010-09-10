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ООО «Деловой металл» предлагает изготовленные на собственном оборудовании металлические (стальные) двери Производство полностью ориентированно на Клиента — мы учитываем все рекомендации, чтобы результат не только соответствовал ожиданиям, но и превосходил их Независимо от того, каким образом Вы сделали заказ, Вам предоставляется консультация специалиста и делается предварительный расчет стоимости

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2)delmet by установка входных дверей в минске - Имея широкий ассортимент продукции, мы составили каталог, чтобы облегчить такую сложную задачу, как выбор двери для дома, квартиры, общественного здания Мы предлагаем вам только прочные, надежные металлоконструкции Исходя из практики, многие клиенты подтвердят, что белорусские металлические входные двери Минске служат долго, без претензий в процессе эксплуатации

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