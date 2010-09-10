Сообщение ivanes » 02 май 2016, 13:19

Но День Труда - 1 мая отметили во многих странах Европы и даже в США.

Где беспорядками,где шествием по улице. День Победы также отметят,но 8 мая.

Военнослужащие в августе 19912г не изменяли присяге. Они её давали народу СССР, а не отдельным жителям.

Рязанский областной совет депутатом признал действия ГКЧП. После проигрыша все депутаты смотались кто куда. Л.Хитрун прибыл в Москву и потом занялся бизнесом. Он в 1991г был избран Председателем облсовета.

Кто вселился в его квартиру с кремлевским АТС-2- вертушка? Вновь избранный председатель облсовета.