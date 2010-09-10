Запретить День Победы

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Док
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2819
Зарегистрирован: 02 май 2006, 11:10

Re: Запретить День Победы

Сообщение Док » 01 май 2016, 12:42

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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11314
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Запретить День Победы

Сообщение UNCLE1911 » 01 май 2016, 18:01

image.jpeg

Есть небольшая разница, мистер свадебный генерал. У французов это типа развлекалова.
А мистер Эбаньес и его московские друзья видя эту фигню на Тверской могут ощутить как уплывают их пенсии и зарплаты.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2019
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Запретить День Победы

Сообщение Raider » 01 май 2016, 20:28

до сих пор никто не может ответить почему Сталин-непосредственный победитель войны-не праздновал дня Победы..
Док ...картинки не запостишь? на большее не способен?
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Док
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2819
Зарегистрирован: 02 май 2006, 11:10

Re: Запретить День Победы

Сообщение Док » 01 май 2016, 21:03

1. На эту тему есть антисоветская версия предателя Родины и английского наймита РезунА. Постить её не хочу.
2. На подначку слабО!
Your friend in time Emmet L.Brown
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Walker
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2477
Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
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Контактная информация пользователя Walker

Re: Запретить День Победы

Сообщение Walker » 01 май 2016, 21:36

Raider писал(а):до сих пор никто не может ответить почему Сталин-непосредственный победитель войны-не праздновал дня Победы..

Походу он что-то знал. Собственно и праздновать-то в широком смысле этого слова начали (не считая первых трех лет непосредственно после Победы) с двадцатилетнего юбилея — с 1965 года.
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24092
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Запретить День Победы

Сообщение ФрекенСнорк » 02 май 2016, 06:25

и походу, версия Резуна- единственное, что есть. и усё!
Док, так что там с угрозой дойти до Львова? дошли? или как, отвлеклись тута на гешефт? :D
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2019
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Запретить День Победы

Сообщение Raider » 02 май 2016, 08:16

Док писал(а):1. На эту тему есть антисоветская версия предателя Родины и английского наймита РезунА.
Вас про парад Победы спросили, а вы начали каких то "предателей" в пример приводить...
Ваша картинка, что "Европа удивляется" имеет какое либо документальное подтверждение, в отличии от документально подтвержденной версии Резуна.

Кстати...военнослужащие изменившие присяге на путче 1991 года-предатели?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 7179
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Запретить День Победы

Сообщение ivanes » 02 май 2016, 13:19

Но День Труда - 1 мая отметили во многих странах Европы и даже в США.
Где беспорядками,где шествием по улице. День Победы также отметят,но 8 мая.
Военнослужащие в августе 19912г не изменяли присяге. Они её давали народу СССР, а не отдельным жителям.
Рязанский областной совет депутатом признал действия ГКЧП. После проигрыша все депутаты смотались кто куда. Л.Хитрун прибыл в Москву и потом занялся бизнесом. Он в 1991г был избран Председателем облсовета.
Кто вселился в его квартиру с кремлевским АТС-2- вертушка? Вновь избранный председатель облсовета.
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Аскольд
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 14:19

Re: Запретить День Победы

Сообщение Аскольд » Сегодня, 12:34

Помнить нужно, это механизм сплочения людей, у нас нет других способов держать всю эту людскую массу в таком состоянии как сейчас без этого, почитайте 1984 -книга об этом
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