Как избежать потери 30 % нейронов головного мозга ребенком?

Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Иван Хорошов
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 12:06
Откуда: Рязань
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Иван Хорошов

Re: Как избежать потери 30 % нейронов головного мозга ребенком?

Сообщение Иван Хорошов » 11 фев 2016, 14:03

Рязанский НИИ психологии и методологии образования обучает скорочтению, быстрому усвоению информации на основе логики. Методики разработаны на основе научных исследований в области нейрофизиологии. Обучение направлено на улучшение памяти и развитие неординарных интеллектуальных способностей. Естественным следствием повышения скорости мышления за счет обучения скорочтению становится целостное развитие интеллекта. В результате происходит развитие интуиции и логического мышления, аналитических и творческих способностей. Интенсивная тренировка памяти и развитие внимания помогут быстро и эффективно справляться со все возрастающим потоком информации, что станет важным преимуществом в профессиональном и карьерном росте. Методы НИИ также позволяют сделать более эффективным изучение английского и других иностранных языков. На базе основных методик проводятся развивающие занятия с детьми. Осуществляется удалённое обучение.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11108
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Как избежать потери 30 % нейронов головного мозга ребенком?

Сообщение UNCLE1911 » 11 фев 2016, 21:18

Где зарегистрирован "НИИ"" ? При какой "акадэмии""!
По моему, мы этих шарлатанов уже обсуждали...
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Иван Хорошов
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 12:06
Откуда: Рязань
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Иван Хорошов

Re: Как избежать потери 30 % нейронов головного мозга ребенком?

Сообщение Иван Хорошов » 12 фев 2016, 16:10

Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление надзора и контроля при Министерстве образования. http://lic.obrnadzor.gov.ru/details/539 ... E243ACF0D4
Директор НИИ - военный в отставке, не каждому нравится его строгий подход в управлении, отсюда нытьё и скабрезности.
Отзывы от прошедших обучение на сайте говорят сами за себя:
Вернуться к началу
DavidZed
Гость RZN.info
Сообщения: 86
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 10:07

сильный заговор

Сообщение DavidZed » 17 минут назад

заговоры на рождество на работу
заговор от любовницы
заговор на зуб
заговор на деньги на растущую луну
приворот без фото




приворот под рождество

заговоры на все случаи жизни

как вернуть любимого человека молитвами на расстоянии

заговор на рыбалку

наказать обидчика заговор
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Образование в Рязани»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя