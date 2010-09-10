Как избежать потери 30 % нейронов головного мозга ребенком?
Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
- Иван Хорошов
- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 05 янв 2016, 12:06
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Как избежать потери 30 % нейронов головного мозга ребенком?
Рязанский НИИ психологии и методологии образования обучает скорочтению, быстрому усвоению информации на основе логики. Методики разработаны на основе научных исследований в области нейрофизиологии. Обучение направлено на улучшение памяти и развитие неординарных интеллектуальных способностей. Естественным следствием повышения скорости мышления за счет обучения скорочтению становится целостное развитие интеллекта. В результате происходит развитие интуиции и логического мышления, аналитических и творческих способностей. Интенсивная тренировка памяти и развитие внимания помогут быстро и эффективно справляться со все возрастающим потоком информации, что станет важным преимуществом в профессиональном и карьерном росте. Методы НИИ также позволяют сделать более эффективным изучение английского и других иностранных языков. На базе основных методик проводятся развивающие занятия с детьми. Осуществляется удалённое обучение.
Re: Как избежать потери 30 % нейронов головного мозга ребенком?
Где зарегистрирован "НИИ"" ? При какой "акадэмии""!
По моему, мы этих шарлатанов уже обсуждали...
По моему, мы этих шарлатанов уже обсуждали...
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
- Иван Хорошов
- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 05 янв 2016, 12:06
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Как избежать потери 30 % нейронов головного мозга ребенком?
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление надзора и контроля при Министерстве образования. http://lic.obrnadzor.gov.ru/details/539 ... E243ACF0D4
Директор НИИ - военный в отставке, не каждому нравится его строгий подход в управлении, отсюда нытьё и скабрезности.
Отзывы от прошедших обучение на сайте говорят сами за себя:
Директор НИИ - военный в отставке, не каждому нравится его строгий подход в управлении, отсюда нытьё и скабрезности.
Отзывы от прошедших обучение на сайте говорят сами за себя:
сильный заговор
заговоры на рождество на работу
заговор от любовницы
заговор на зуб
заговор на деньги на растущую луну
приворот без фото
приворот под рождество
заговоры на все случаи жизни
как вернуть любимого человека молитвами на расстоянии
заговор на рыбалку
наказать обидчика заговор
заговор от любовницы
заговор на зуб
заговор на деньги на растущую луну
приворот без фото
приворот под рождество
заговоры на все случаи жизни
как вернуть любимого человека молитвами на расстоянии
заговор на рыбалку
наказать обидчика заговор
Вернуться в «Образование в Рязани»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя