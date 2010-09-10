Сообщение Иван Хорошов » 11 фев 2016, 14:03

Рязанский НИИ психологии и методологии образования обучает скорочтению, быстрому усвоению информации на основе логики. Методики разработаны на основе научных исследований в области нейрофизиологии. Обучение направлено на улучшение памяти и развитие неординарных интеллектуальных способностей. Естественным следствием повышения скорости мышления за счет обучения скорочтению становится целостное развитие интеллекта. В результате происходит развитие интуиции и логического мышления, аналитических и творческих способностей. Интенсивная тренировка памяти и развитие внимания помогут быстро и эффективно справляться со все возрастающим потоком информации, что станет важным преимуществом в профессиональном и карьерном росте. Методы НИИ также позволяют сделать более эффективным изучение английского и других иностранных языков. На базе основных методик проводятся развивающие занятия с детьми. Осуществляется удалённое обучение.