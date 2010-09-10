Как избежать потери 30 % нейронов головного мозга ребенком?

Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Иван Хорошов
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 12:06
Откуда: Рязань
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Иван Хорошов

Re: Как избежать потери 30 % нейронов головного мозга ребенком?

Сообщение Иван Хорошов » 11 фев 2016, 14:03

Рязанский НИИ психологии и методологии образования обучает скорочтению, быстрому усвоению информации на основе логики. Методики разработаны на основе научных исследований в области нейрофизиологии. Обучение направлено на улучшение памяти и развитие неординарных интеллектуальных способностей. Естественным следствием повышения скорости мышления за счет обучения скорочтению становится целостное развитие интеллекта. В результате происходит развитие интуиции и логического мышления, аналитических и творческих способностей. Интенсивная тренировка памяти и развитие внимания помогут быстро и эффективно справляться со все возрастающим потоком информации, что станет важным преимуществом в профессиональном и карьерном росте. Методы НИИ также позволяют сделать более эффективным изучение английского и других иностранных языков. На базе основных методик проводятся развивающие занятия с детьми. Осуществляется удалённое обучение.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11149
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Как избежать потери 30 % нейронов головного мозга ребенком?

Сообщение UNCLE1911 » 11 фев 2016, 21:18

Где зарегистрирован "НИИ"" ? При какой "акадэмии""!
По моему, мы этих шарлатанов уже обсуждали...
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Иван Хорошов
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 12:06
Откуда: Рязань
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Иван Хорошов

Re: Как избежать потери 30 % нейронов головного мозга ребенком?

Сообщение Иван Хорошов » 12 фев 2016, 16:10

Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление надзора и контроля при Министерстве образования. http://lic.obrnadzor.gov.ru/details/539 ... E243ACF0D4
Директор НИИ - военный в отставке, не каждому нравится его строгий подход в управлении, отсюда нытьё и скабрезности.
Отзывы от прошедших обучение на сайте говорят сами за себя:
Вернуться к началу
Hectorcrymn
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Сегодня, 10:48

Хотела подсказать очень хороший педикюр в центре города

Сообщение Hectorcrymn » 53 минуты назад

Хотите укажу Вам в этом месте делают качественный аппаратный педикюр в Москве http://medystar.ru/apparatniy-medicinskjiy-pedikur.html
Вложения
118.gif
118.gif (2.83 КБ) 22 просмотра
Вот ссылка: http://medystar.ru
Вернуться к началу
Hectorcrymn
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Сегодня, 10:48

Хочу подсказать хороший педикюр в центре города

Сообщение Hectorcrymn » 16 минут назад

Хотите озвучу Вам тут делают красивый педикюр и маникюр, наверное самый лучший в Москве http://medystar.ru/
Вложения
118.gif
118.gif (2.83 КБ) 11 просмотров
Вот ссылка: http://medystar.ru
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Образование в Рязани»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя