Как избежать потери 30 % нейронов головного мозга ребенком?
Обсуждение сферы образования нашего города.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
Поступление в ВУЗы, платное образование, курсы.
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- Иван Хорошов
- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 05 янв 2016, 12:06
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Как избежать потери 30 % нейронов головного мозга ребенком?
Рязанский НИИ психологии и методологии образования обучает скорочтению, быстрому усвоению информации на основе логики. Методики разработаны на основе научных исследований в области нейрофизиологии. Обучение направлено на улучшение памяти и развитие неординарных интеллектуальных способностей. Естественным следствием повышения скорости мышления за счет обучения скорочтению становится целостное развитие интеллекта. В результате происходит развитие интуиции и логического мышления, аналитических и творческих способностей. Интенсивная тренировка памяти и развитие внимания помогут быстро и эффективно справляться со все возрастающим потоком информации, что станет важным преимуществом в профессиональном и карьерном росте. Методы НИИ также позволяют сделать более эффективным изучение английского и других иностранных языков. На базе основных методик проводятся развивающие занятия с детьми. Осуществляется удалённое обучение.
Re: Как избежать потери 30 % нейронов головного мозга ребенком?
Где зарегистрирован "НИИ"" ? При какой "акадэмии""!
По моему, мы этих шарлатанов уже обсуждали...
По моему, мы этих шарлатанов уже обсуждали...
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
- Иван Хорошов
- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 05 янв 2016, 12:06
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Как избежать потери 30 % нейронов головного мозга ребенком?
Наименование органа, выдавшего лицензию: Управление надзора и контроля при Министерстве образования. http://lic.obrnadzor.gov.ru/details/539 ... E243ACF0D4
Директор НИИ - военный в отставке, не каждому нравится его строгий подход в управлении, отсюда нытьё и скабрезности.
Отзывы от прошедших обучение на сайте говорят сами за себя:
Директор НИИ - военный в отставке, не каждому нравится его строгий подход в управлении, отсюда нытьё и скабрезности.
Отзывы от прошедших обучение на сайте говорят сами за себя:
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: Сегодня, 10:48
Хотела подсказать очень хороший педикюр в центре города
Хотите укажу Вам в этом месте делают качественный аппаратный педикюр в Москве http://medystar.ru/apparatniy-medicinskjiy-pedikur.html
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Вот ссылка: http://medystar.ru
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: Сегодня, 10:48
Хочу подсказать хороший педикюр в центре города
Хотите озвучу Вам тут делают красивый педикюр и маникюр, наверное самый лучший в Москве http://medystar.ru/
- Вложения
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- 118.gif (2.83 КБ) 11 просмотров
Вот ссылка: http://medystar.ru
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