Сообщение ВРУНГЕЛЬ » 27 май 2015, 00:32

М.. да, активность Фреки меня раньше удивляла и днем и ночью на копки жмакала, а ту раз, и пропала!



Видимо Елку продала и забухала от счастья, а кто знает, я это занудное произведение не читал, хватило мультиков, мумикитроли в спячку летом уходят?!

Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!

Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...