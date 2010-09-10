продажа авто

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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24094
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

продажа авто

Сообщение ФрекенСнорк » 16 май 2015, 21:55

Господа, прошу совета.
продаём авто. вот нашёлся покупатель, который почему-то не хочет покупать нашу бибику через МРЭО на Солнечной.
от договора купли-продажи бежит, как чёрт от ладана. на прямой вопрос- почему вы не хотите договор купли-продажи- виляет так, что меня завидки берут.
где подводный камень?
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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hardbone
Знаток RZN.info
Сообщения: 7523
Зарегистрирован: 24 мар 2011, 21:35

Re: продажа авто

Сообщение hardbone » 16 май 2015, 22:06

Почему же подводный? Это надводный, и не камень, а целый материк. Без ДКП и переоформления в ГИБДД все штрафы с камер пойдут на вас. Только этого достаточно, чтобы не связываться.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
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Пух
Гость RZN.info
Сообщения: 244
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 23:50

Re: продажа авто

Сообщение Пух » 16 май 2015, 22:08

Думаю, что у него личные документы не в порядке. Мигрант, или ушлый. Бибика нужна по доверенности, чтобы использовал и бросил. А ответ потом вам держать. Советую отказать ему сразу. У порядочных покупателей таких вот заносов не бывает.
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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19221
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: продажа авто

Сообщение DS » 17 май 2015, 01:54

Возможно, перекупщик. Я 10 лет назад ниву продавал, так он весь изнылся, что машину папе покупает и не помню уж почему некогда с учёта снимать.. Вообщем, я сдался. А через день обнаружил её на рынке с ценой на 5 тыс. больше продажной.
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ВРУНГЕЛЬ
Пользователь RZN.info
Сообщения: 624
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 22:43
Откуда: Из Рязани

Re: продажа авто

Сообщение ВРУНГЕЛЬ » 17 май 2015, 23:38

ФрекенСнорк писал(а):Господа, прошу совета.
продаём авто. вот нашёлся покупатель, который почему-то не хочет покупать нашу бибику через МРЭО на Солнечной.
от договора купли-продажи бежит, как чёрт от ладана. на прямой вопрос- почему вы не хотите договор купли-продажи- виляет так, что меня завидки берут.
где подводный камень?



А елки по-другому не продаются :D :D :D

Я б продал и пошел, и утилизировал (прекратил регистрацию) в тот же день, ну ... или наоборот.
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
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ВРУНГЕЛЬ
Пользователь RZN.info
Сообщения: 624
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 22:43
Откуда: Из Рязани

Re: продажа авто

Сообщение ВРУНГЕЛЬ » 27 май 2015, 00:32

М.. да, активность Фреки меня раньше удивляла и днем и ночью на копки жмакала, а ту раз, и пропала!

Видимо Елку продала и забухала от счастья, а кто знает, я это занудное произведение не читал, хватило мультиков, мумикитроли в спячку летом уходят?!
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24094
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: продажа авто

Сообщение ФрекенСнорк » 27 май 2015, 08:19

Христофор Бонифатьевич, я Вас обожаю!
такое внимание к маленькой гордой Фрекен из породы Снорков- это жеж не просто так, правда? :)
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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ВРУНГЕЛЬ
Пользователь RZN.info
Сообщения: 624
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 22:43
Откуда: Из Рязани

Re: продажа авто

Сообщение ВРУНГЕЛЬ » 27 май 2015, 21:22

ФрекенСнорк писал(а):Христофор Бонифатьевич, я Вас обожаю!
такое внимание к маленькой гордой Фрекен из породы Снорков- это жеж не просто так, правда? :)


Конечно же нет, не просто так!
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24094
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: продажа авто

Сообщение ФрекенСнорк » 27 май 2015, 21:24

а что же может быть общего у Фрекен с тем, кто считает это произведение занудным? :D :D :D
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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глен
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3192
Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
Контактная информация:
Контактная информация пользователя глен

Re: продажа авто

Сообщение глен » 27 май 2015, 21:38

ФрекенСнорк писал(а):а что же может быть общего у Фрекен с тем, кто считает это произведение занудным? :D :D :D

отсутствие ситроена :D :D :D :D
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ВРУНГЕЛЬ
Пользователь RZN.info
Сообщения: 624
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 22:43
Откуда: Из Рязани

Re: продажа авто

Сообщение ВРУНГЕЛЬ » 27 май 2015, 21:46

глен писал(а):
ФрекенСнорк писал(а):а что же может быть общего у Фрекен с тем, кто считает это произведение занудным? :D :D :D

отсутствие ситроена :D :D :D :D


Хм... а с чего она взяла, что у нас должно быть что-то общее?!

Ой, Ферекки, немного не Вам там ответил, вот тут

А с чего, Вы, взяли что у нас должно быть что-то общее?!
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24094
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: продажа авто

Сообщение ФрекенСнорк » 28 май 2015, 06:18

не должно? :)
а оно- есть!
как минимум мы оба два- персонажи детских книг. вот только песочницы разные, хвала авторам.
к тому же Вы явно пытаетесь примазаться к тем, кто отвечает вопросом на вопрос.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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Thomasjut
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Сегодня, 02:06

Где подкупать саженцы?

Сообщение Thomasjut » 9 минут назад

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Телефон +7 (495) 103-48-16 (многоканальный)
Адрес Московская область, городской округ Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. советская д.78
Сайт: http://agro-vista.ru
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