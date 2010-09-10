продажа авто
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13 сообщений • Страница 1 из 1
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24096
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
продажа авто
Господа, прошу совета.
продаём авто. вот нашёлся покупатель, который почему-то не хочет покупать нашу бибику через МРЭО на Солнечной.
от договора купли-продажи бежит, как чёрт от ладана. на прямой вопрос- почему вы не хотите договор купли-продажи- виляет так, что меня завидки берут.
где подводный камень?
продаём авто. вот нашёлся покупатель, который почему-то не хочет покупать нашу бибику через МРЭО на Солнечной.
от договора купли-продажи бежит, как чёрт от ладана. на прямой вопрос- почему вы не хотите договор купли-продажи- виляет так, что меня завидки берут.
где подводный камень?
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: продажа авто
Почему же подводный? Это надводный, и не камень, а целый материк. Без ДКП и переоформления в ГИБДД все штрафы с камер пойдут на вас. Только этого достаточно, чтобы не связываться.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
Re: продажа авто
Думаю, что у него личные документы не в порядке. Мигрант, или ушлый. Бибика нужна по доверенности, чтобы использовал и бросил. А ответ потом вам держать. Советую отказать ему сразу. У порядочных покупателей таких вот заносов не бывает.
Re: продажа авто
Возможно, перекупщик. Я 10 лет назад ниву продавал, так он весь изнылся, что машину папе покупает и не помню уж почему некогда с учёта снимать.. Вообщем, я сдался. А через день обнаружил её на рынке с ценой на 5 тыс. больше продажной.
Re: продажа авто
ФрекенСнорк писал(а):Господа, прошу совета.
продаём авто. вот нашёлся покупатель, который почему-то не хочет покупать нашу бибику через МРЭО на Солнечной.
от договора купли-продажи бежит, как чёрт от ладана. на прямой вопрос- почему вы не хотите договор купли-продажи- виляет так, что меня завидки берут.
где подводный камень?
А елки по-другому не продаются
Я б продал и пошел, и утилизировал (прекратил регистрацию) в тот же день, ну ... или наоборот.
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Re: продажа авто
М.. да, активность Фреки меня раньше удивляла и днем и ночью на копки жмакала, а ту раз, и пропала!
Видимо Елку продала и забухала от счастья, а кто знает, я это занудное произведение не читал, хватило мультиков, мумикитроли в спячку летом уходят?!
Видимо Елку продала и забухала от счастья, а кто знает, я это занудное произведение не читал, хватило мультиков, мумикитроли в спячку летом уходят?!
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24096
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: продажа авто
Христофор Бонифатьевич, я Вас обожаю!
такое внимание к маленькой гордой Фрекен из породы Снорков- это жеж не просто так, правда?
такое внимание к маленькой гордой Фрекен из породы Снорков- это жеж не просто так, правда?
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: продажа авто
ФрекенСнорк писал(а):Христофор Бонифатьевич, я Вас обожаю!
такое внимание к маленькой гордой Фрекен из породы Снорков- это жеж не просто так, правда?
Конечно же нет, не просто так!
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24096
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: продажа авто
а что же может быть общего у Фрекен с тем, кто считает это произведение занудным?
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
-
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3192
- Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
- Контактная информация:
Re: продажа авто
ФрекенСнорк писал(а):а что же может быть общего у Фрекен с тем, кто считает это произведение занудным?
отсутствие ситроена
Re: продажа авто
глен писал(а):ФрекенСнорк писал(а):а что же может быть общего у Фрекен с тем, кто считает это произведение занудным?
отсутствие ситроена
Хм... а с чего она взяла, что у нас должно быть что-то общее?!
Ой, Ферекки, немного не Вам там ответил, вот тут
А с чего, Вы, взяли что у нас должно быть что-то общее?!
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24096
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: продажа авто
не должно?
а оно- есть!
как минимум мы оба два- персонажи детских книг. вот только песочницы разные, хвала авторам.
к тому же Вы явно пытаетесь примазаться к тем, кто отвечает вопросом на вопрос.
а оно- есть!
как минимум мы оба два- персонажи детских книг. вот только песочницы разные, хвала авторам.
к тому же Вы явно пытаетесь примазаться к тем, кто отвечает вопросом на вопрос.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 06 май 2017, 04:26
полировка авто в минске цены
Здравствуйте друзья!
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13 сообщений • Страница 1 из 1
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