Ветрянка

Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.

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MsVeronika
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 27 июн 2016, 07:27

Re: Ветрянка

Сообщение MsVeronika » 28 июн 2016, 12:12

Алиса10 писал(а):Как облегчить страдание ребенка, чем помочь чтобы не осталось шрамов??!!!! Боюсь за племянника!!!! ((
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зеленкой помажь и никаках ван и не давать чесаться
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MsVeronika
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 27 июн 2016, 07:27

Re: Ветрянка

Сообщение MsVeronika » 31 июл 2016, 18:57

Mani писал(а):Моей знакомой 19 лет она ещё не болела ветрянкой))Это очень плохо.....

потом будет не очень хорошо, кажется что с возрастом она все хуже стает :cry:
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Olina
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 23 окт 2016, 16:35

Re: Ветрянка

Сообщение Olina » 23 окт 2016, 16:48

Конечно лучше в детстве переболеть. Взрослые температурят, и еще можно осложнение схлопотать.Но для взрослых сейчас тоже есть средства, главное вовремя диагноз поставить. Был какой-то гель. название не помню, но можно наверное найти - это против расчесов и инфекции. Плюс имунные средства и противовирусные.
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Joker*
Гость RZN.info
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 29 окт 2011, 17:43

Re: Ветрянка

Сообщение Joker* » 26 ноя 2016, 14:10

Нуууу, зеленка советского времени и нынешнее - это два разных препарата совершенно - неужели не видите? Я помню, своим детям мазала зеленкой 10 лет назад - тогда она еще была более-менее неразбавленной, как говорится. А сейчас - что вы красками акварельными намажите дитя, что зеленкой - одно и тоже практически)) Сестре посоветуйте взять в аптеке ПоксКлин - это гель как раз при ветрянке очень здорово помогает не только зуд снять, но и обезараживает отлично. При этом он бесцветный, так что не будет так марать все вокруг, как зеленка. Выздоровления скорейшего!
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Ромалия
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 01:33

Re: Ветрянка

Сообщение Ромалия » 11 дек 2016, 19:54

Мой уже переболел ветрянкой. Но хорошо что сыпи было не много, все равно чесался, как я не старалась уговорить этого не делать.
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 445
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Ветрянка

Сообщение listen10 » 15 дек 2016, 20:40

Вот ещё один педрило с рекламой. Вы хоть старых убивайте,новых и так видно.
Ладно,пошел я с этого гомнофорума.Не будет здесь порядка.
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Варюшка
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 06 янв 2017, 00:29

Re: Ветрянка

Сообщение Варюшка » 06 янв 2017, 00:38

Обрабатывать зеленкой и сбивать температуру если высокая.
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Sofa
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: Сегодня, 20:21

Re: Ветрянка

Сообщение Sofa » Сегодня, 20:57

Мы мазали только зеленкой у нас в принципе и температуры сильной не было.
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